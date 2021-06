Wakacje 2021 nad morzem słono kosztują

Szykujesz się na wakacje nad morzem? Przygotuj się na drenaż budżetu. Z analizy przeprowadzonej przez rankomat.pl wynika, że za tydzień wypoczynku na polskim wybrzeżu w wysokim sezonie zapłacimy nawet 3 018 zł, co względem minionego roku oznacza podwyżkę o blisko 300 zł. Stawki są zatem wygórowane. Ci dla których są za wysokie, mogą wybrać się na tańszy urlop np. do Grecji.

Wakacje 2021 a pandemia Covid-19 - co się zmieniło?

Nocleg nad Bałtykiem droższy o ponad 9% niż w 2020

Ustce (3 206 zł),

Międzyzdrojach (3 184 zł)

Świnoujściu (3 107 zł).

Za siedem noclegów w hotelu trzygwiazdkowym dla dwóch dorosłych osób nad polskim morzem trzeba zapłacić średnio 3018 zł.

W cenie noclegu nad Bałtykiem pełne wakacje za granicą

Grecja, Rodos:

7 noclegów: 1348 zł

lot (Warszawa-Rodos w obie strony dla dwóch osób): 476 zł

7 obiadów w restauracji (dla dwóch osób): około 756 zł

zwiedzanie zabytków Starego Miasta Rodos (dwa bilety wstępu): 54 zł

butelka wina: 27 zł

7 piw: 126 zł

dzienny bilet komunikacji miejskiej (dla dwóch osób): 20 zł

wynajęcie łódki (1 godzina): 200 zł

Bułgaria, Burgas:

7 noclegów: 564 zł

lot (Warszawa-Burgas, w obie strony dla dwóch osób): 642 zł

7 obiadów w restauracji (dla dwóch osób): 364 zł

7 posiłków w restauracji typu fast-food (dla dwóch osób): 308 zł

zwiedzanie Cerkwi Chrystusa Pantokratora w Nesebyrze (bilet dla dwóch osób dorosłych): 14 zł

całodzienny pobyt w aquaparku Action (bilet dla dwóch osób dorosłych): 174 zł

butelka wina: 23 zł

7 piw: 48 zł

14 kaw: 62 zł

tygodniowy bilet komunikacji miejskiej (dla dwóch osób): 63 zł

rejs statkiem dla dwóch osób: 70 zł

spływ kajakami przez rezerwat Ropotamo (dla dwóch osób): 324 zł

wynajem kortu do tenisa (2 godziny w weekend): 68 zł

bułgarski wieczór z przewodnikiem (całodniowa wycieczka dla dwóch osób): 400 zł

Chorwacja, Riwiera Makarska:

7 noclegów: 1551 zł

lot (Kraków-Split, w obie strony dla dwóch osób): 720 zł

7 obiadów w restauracji (dla dwóch osób): 504 zł

7 piw: 67 zł

butelka wina: 24 zł

14 kaw: 64 zł

zwiedzanie Ogrodu Botanicznego na górze Biokovo (dla dwóch osób): 48 zł

tygodniowy bilet na komunikację miejską dla dwóch osób: 84 zł

Turcja, Antalya:

7 noclegów: 628 zł

bilet w dwie strony (dla dwóch osób): 958 zł

7 obiadów w restauracji (dla dwóch osób): 742 zł

7 piw: 62 zł

butelka wina: 20 zł

14 kaw: 56 zł

całodniowa wycieczka do aquaparku i delfinarium (dla dwóch dorosłych osób): 480 zł

Albania, Saranda:

7 noclegów: 785 zł

bilet w dwie strony (dla dwóch osób): 748 zł

7 obiadów w restauracji (dla dwóch osób): 308 zł

7 posiłków w restauracji typu fast-food (dla dwóch osób): 252 zł

7 piw: 39 zł

butelka wina: 26 zł

14 kaw: 50 zł

kurs nurkowania dla początkujących (dla dwóch osób dorosłych): 400 zł

wyprawa po okolicy na jeepach (dla dwóch osób dorosłych): 416 zł

Taniej w kwaterach prywatnych, ale Bałtyk nadal droższy niż zagranica

W Kołobrzegu i Międzyzdrojach siedem nocy w dwuosobowym pokoju kosztuje 560 zł.

Do kosztów wakacji zagranicznych trzeba doliczyć test PCR

Ubezpieczenie turystyczne do Polski tańsze niż zagraniczne

Ubezpieczenie należy dopasować do kierunku i charakteru wakacji - mówi Robert Pelczar, ekspert ds. ubezpieczeń turystycznych w rankomat.pl. - Przede wszystkim suma gwarantowana kosztów leczenia nie powinna być niższa niż 30 000 euro. Polisa powinna zapewniać ochronę w razie zachorowania na Covid-19. Jeśli planujemy aktywność podczas wakacji np. windsurfing, koniecznie trzeba sprawdzić, czy polisa zapewnia taką ochronę. - dodaje.

Raport rankomat.pl - podobnie jak w latach ubiegłych – eksperci porównywarki przygotowali w oparciu o dane z portali booking.com, airnbnb.com oraz nocowanie.pl. Wzięli pod uwagę ceny w okresie od 12 do 19 lipca w najpopularniejszych polskich nadmorskich miejscowościach (za raportem KAYAK oraz Onet.pl są to Kołobrzeg, Sopot, Międzyzdroje Łeba, Ustka oraz Świnoujście) oraz w najczęściej wybieranych kierunkach zagranicznych (wg danych Polskiej Izby Turystycznej oraz kalkulatora ubezpieczeń turystycznych rankomat.pl – w Chorwacji, Bułgarii, Grecji, Turcji oraz Albanii).Coraz więcej osób na całym świecie szczepi się przeciwko Covid-19. Wiele krajów otwiera swoje granice dla zaszczepionych, ozdrowieńców lub osób posiadających negatywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2. Niektóre państwa nie nakładają żadnych ograniczeń na podróżujących. Mimo to tylko 18% Polaków planuje wyjazd za granicę. Reszta pozostanie w kraju - tak wynika z raportu Santander Consumer Banku.Niemniej jednak podczas wakacji - czy to w kraju, czy za granicą trzeba liczyć się z obostrzeniami, takimi jak zasłanianie ust i nosa, zachowywanie dystansu społecznego czy korzystanie z usług gastronomicznych i atrakcji turystycznych w reżimie sanitarnym.Za siedem noclegów w hotelu trzygwiazdkowym dla dwóch dorosłych osób nad polskim morzem trzeba zapłacić średnio 3 018 zł. To o 283 zł więcej niż rok temu. Najdrożej jest w Sopocie (najtańsza oferta 7 nocy w hotelu *** wyniosła aż 3 606 zł!). Powyżej trzech tysięcy złotych za tydzień wakacji trzeba zapłacić także w:Nieco taniej jest w Łebie (za 7 nocy trzeba zapłacić 2 541 zł) oraz w Kołobrzegu (2 467 zł).Wybrane zostały najtańsze oferty trzygwiazdkowych hoteli zawierających opcję śniadania w cenie. Za nocleg z pełnym wyżywieniem trzeba zapłacić nawet kilkaset złotych więcej. Pandemia i ograniczenia nałożone na branżę turystyczną przyniosły skutki w postaci podwyżek cen i doskonale widać to nad Bałtykiem. Rok temu tydzień wakacji powyżej 3 tysięcy złotych kosztował tylko w Sopocie i w Świnoujściu.Jeśli do tych absurdalnie wysokich cen noclegów dołożymy krążące po sieci paragony grozy, czyli przykładowe rachunki za wyżywienie i liczne atrakcje nad polskim morzem - to koszt urlopu w kraju jest wręcz astronomiczny. Dlatego rankomat.pl sprawdził, co za kwotę około 3 000 zł można zorganizować w najpopularniejszych kurortach Albanii, Bułgarii, Chorwacji, Grecji oraz Turcji.Ceny noclegów podano w oparciu o informacje z booking.com. Loty porównano w serwisie skyscanner.pl, a ceny wyżywienia i dodatkowych atrakcji na TripAdvisor oraz hikersbay.com.Mniej za nocleg zapłacimy w kwaterach prywatnych. W Kołobrzegu i Międzyzdrojach siedem nocy w dwuosobowym pokoju kosztuje 560 zł. W Ustce i Łebie można znaleźć nocleg od 630 zł. Drożej jest w Świnoujściu (700 zł) oraz w Sopocie (770 zł). Są to kwatery oddalone od morza nie więcej niż 500 centrum i zlokalizowane blisko centrum kurortu.Są to ceny o wiele niższe niż te proponowane przez hotele. Jednak w porównaniu z kurortami zagranicznymi nadbałtyckie miejscowości nadal wypadają bardzo drogo. Najdrożej jest w Chorwacji, gdzie najtańszy nocleg w kwaterze prywatnej to koszt 573 zł za 7 dni w dwuosobowym pokoju. Nieco mniej zapłacimy w Grecji (457 zł) i Albanii (387 zł). Najtaniej jest w Turcji (328 zł) oraz Bułgarii (333 zł).Większość popularnych kierunków wakacyjnych wymaga testu przed przyjazdem do kraju. Nawet jeśli, któryś kraj (jak Albania) nie stosuje tego rozwiązania, to i tak powracający do Polski, jeśli nie są ozdrowieńcami lub zaszczepionymi, muszą okazać negatywny wynik testu. W przeciwnym razie trafią na 10-dniową kwarantannę. Sprawdziliśmy, ile za wykonanie testu trzeba zapłacić poza granicami Polski.To jedyna kategoria, w której wakacje w Polsce opłacają się bardziej. Polisę, która zapewni ochronę na czas urlopu w kraju, można znaleźć od 1,2 zł dziennie. Takie ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie następstw nieszczęśliwych wypadków, pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku czy OC w życiu prywatnym.Ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny jest o połowę droższe. Najtańsza polisa na wakacje w Europie to koszt 3,4 zł dziennie. Warto jednak w przypadku wyjazdu zagranicznego nie kierować się wyłącznie ceną.