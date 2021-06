Polacy ruszyli na wakacje za granicą. Urlop jak przed pandemią?

Santander Consumer Bank prezentuje porcję wyników badania zrealizowanego na potrzeby raportu „Polaków portfel własny: nowa normalność”. Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika, że tegoroczne, letnie urlopy udadzą nam się całkiem nieźle. W planach mamy zarówno wakacje za granicą, jak i wojaże po Polsce. Wypoczynku w najbliższych tygodniach nie planuje niespełna co 4. z nas. Oto, co jeszcze udało się ustalić autorom badania.

Przeczytaj także: Wakacje dla singli. Dlaczego coraz częściej wyjeżdżamy solo?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak Polacy zaplanowali letni urlop 2021?

Jak dużą popularnością cieszą się wakacje za granicą?

Czy tegoroczny budżet na wypoczynek będzie okrojony?



Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Co piąty Polak spędzi urlop za granicą Wśród osób, które zadeklarowały, że wybiorą się na wakacje za granicą przeważają kobiety (23,2 proc. w porównaniu do 12 proc. mężczyzn).

Długo zapowiadane poluzowanie obostrzeń w sezonie letnim oraz wprowadzenie programu szczepień przeciwko COVID-19 dla wszystkich pełnoletnich Polaków sprawiło, że nabraliśmy ochoty na krajowe i zagraniczne podróże – komentuje Magdalena Grzelak, Rzecznik Prasowy z Santander Consumer Banku. – Z danych zebranych przez bank wynika jednak, że nie każdy z nas będzie w stanie sobie pozwolić na wakacyjny wyjazd, na co mogą mieć wpływ uszczuplone dochody wielu rodzin spowodowane przedłużającą się pandemią i lockdownem wielu branż np. gastronomicznej, fitness, kulturalnej. W związku z wprowadzonym modelem pracy zdalnej, która umożliwia wykonywanie swoich obowiązków służbowych z dowolnego miejsca, wiele osób nie odczuwa też potrzeby udawania się na urlop.

Oszczędzamy na wakacjach

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Polacy nie planują zadłużać się, aby sfinansować wakacje, praktycznie nikt nie wskazał takiej odpowiedzi. Pandemia i kolejne lockdowny spowodowały, że staliśmy się ostrożniejsi w wydawaniu pieniędzy. Jeśli planujemy wydatki, w pierwszej kolejności chcemy wykorzystać zgromadzone oszczędności. W ostatnim roku zapewne także musieliśmy zrezygnować z części wydatków, chociażby tych przeznaczanych zwykle na rozrywkę, co wpłynęło na to, że za te pieniądze zamierzamy sfinansować tegoroczne wakacje – podsumowuje Renata Wrzaskowska, Ekspert ds. Projektów Marketingowych w Departamencie Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi z Santander Consumer Banku.

Przeczytaj także: Na wakacje 2021 wyjedzie więcej Polaków niż rok temu

Masowe szczepienia na COVID-19 w istotny sposób przełożyły się na plany wakacyjne Polaków. Potwierdzeniem tego mogą być rezultaty badania Santander Consumer Banku, stanowiącego część nadchodzącego raportu "Polaków portfel własny: nowa normalność". Wynika z nich m.in., że wakacje za granicą planuje już blisko co 5. Polak (17,9 proc.).Nie jest to jednak zaskoczeniem, skoro zaszczepieni turyści nie muszą wykonywać testów na obecność koronawirusa np. udając się do Chorwacji, Grecji czy Bułgarii. Nie muszą też odbywać kwarantanny po powrocie do kraju.Wśród osób, które zadeklarowały, że wybiorą się na wakacje za granicą przeważają kobiety (23,2 proc. w porównaniu do 12 proc. mężczyzn). Na taki wyjazd częściej decydują się też osoby po 30-stce (32,5 proc.) i zarabiający powyżej 4000 zł miesięcznie (50,4 proc.).Większość Polaków wolne spędzi, jednak w kraju, ale poza miejscem zamieszkania (36,9 proc.). Jest to promyk nadziei na ożywienie turystyki górskiej i nadmorskiej oraz poprawy sytuacji tamtejszych restauratorów po miesiącach lockdownu. Takie rozwiązanie najczęściej wybierają młodzi dorośli w wieku 18-29 lat (61,5 proc.), co zapewne ma związek z niższymi zarobkami. Ta grupa chętnie też udaje się na wakacje do rodziny.Urlop w domu spędzi co czwarty z nas (23,6 proc.), głównie osoby z najniższym dochodem do 2000 zł na rękę, seniorzy oraz mieszkańcy wsi. Wypoczywać w sezonie letnim nie zamierza co siódmy Polak (14,4 proc.), z tego ponad 10 proc. zarabiających ponad 5000 zł miesięcznie oraz 19 proc. mężczyzn.Według badania Santander Consumer Banku, ci którzy zdecydują się wyjechać na wakacje w tym roku będą przebywać w kameralnym otoczeniu. Większość ankietowanych zadeklarowała, że na miejsce swojego letniego pobytu wybierze prywatną kwaterę lub pensjonat (kolejno 21,4 proc. i 18,6 proc.).Widać więc, że niezależnie od wieku i mimo wprowadzenia szczepień ochronnych nadal bardziej komfortowo czujemy się wówczas, gdy nie otacza nas tłum innych ludzi. Najbardziej brawurową i stęsknioną za luksusowymi wakacjami grupą okazują się być 30-latkowie. Ponad 30 proc. z nich nie miałoby nic przeciwko spędzeniu tegorocznego urlopu w dużym kompleksie hotelowym.Wybór mniejszego miejsca zakwaterowania w czasie urlopu może mieć związek również z potrzebą oszczędzenia na wyjeździe. Co piąty badany nie zamierza wydać na nadchodzące wakacje więcej niż 2000 zł (20,6 proc.). Dotyczy to głównie kobiet (25,9 proc. w porównaniu do 12,8 proc. mężczyzn), dorosłych przed 30-stką (42,5 proc.) i zarabiających do 3000 zł miesięcznie (46,6 proc).Chęć oszczędzenia może wynikać z tego, że ponad połowa Polaków (62,4 proc.) zamierza sfinansować tegoroczny urlop z odłożonych środków, które najpewniej zostały nadwątlone przez pandemię koronawirusa. Natomiast co trzeci z nas chce wykorzystać w tym celu bieżące przychody (35,2 proc.).