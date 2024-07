Lepszy kredyt na wakacje niż urlop w domu?

Wyjazd na tegoroczne wakacje zaplanowało 56% Polaków. Blisko 4 na 10 przedstawicieli tej grupy ma zamiar przeznaczyć na ten cel większy budżet niż minionego lata, ograniczenia planuje z kolei co czwarty z nas. W tym roku nie obędzie się również bez zadłużania - blisko co dziesiąty z urlopowiczów zamierza sfinansować swój urlop pożyczonymi pieniędzmi.

Wakacje 2024

Mimo wynikającego z inflacji dużego wzrostu cen w Polsce, cały czas ponad połowa Polaków planuje w tym roku wyjazd wakacyjny w okresie letnim. Zaskakujące jest to, że niemal dwukrotnie więcej osób planujących tegoroczny wyjazd wakacyjny jest wśród osób z wyższym wykształceniem, niż z podstawowym lub zawodowym. Prawdopodobnie osoby lepiej wykształcone mają większą świadomość, że wyjazd wakacyjny przynajmniej raz w roku jest bardzo potrzebny, pozwala zregenerować siły i z większą motywacją wrócić do pracy. – mówi prof. Dominika Maison.

Ile Polacy zapłacą w tym roku za letni wyjazd wakacyjny?

39% osób planujących letni wyjazd wakacyjny zakłada, że wyda na ten cel więcej niż w poprzednim roku

Gotówka czy kredyt na wakacje?

Okazuje się, że 16% Polaków miało kiedykolwiek doświadczenie z pożyczaniem pieniędzy na pokrycie kosztów wyjazdu wakacyjnego

Dla wielu Polaków letni urlop jest bardzo ważny i nawet jak nie mają wystarczającej ilości pieniędzy, żeby pokryć koszty wakacji, to decydują się na pożyczenie pieniędzy na ten cel. Na taki krok decydują się najczęściej osoby młode (25-44 lata) i z dziećmi – wśród nich jest najwięcej pożyczających pieniądze na pokrycie kosztów wakacji.



Okazuje się jednak, że gotowość do pożyczenia pieniędzy na sfinansowanie urlopu jest również powiązana z materialistycznym podejściem do życia – czyli cenieniem dóbr materialnych i posiadania pieniędzy oraz nastawieniem na odnoszenie sukcesów. Osoby o wyższym wskaźniku materializmu częściej miały doświadczenie z pożyczaniem pieniędzy na pokrycie kosztów wakacji (11% osób o niskim poziomie materializmu vs. 22% wśród osób o wysokim), jak również więcej osób ceniących wartości materialistyczne planuje taką pożyczkę w tym roku (4% nie materialistów vs. 13% materialistów).



Warto jednak pamiętać, że pożyczenie pieniędzy jest tylko jednym z rozwiązań, gdy brakuje pieniędzy na sfinansowanie wyjazdu wakacyjnego. Innym rozwiązanie może być zmiana stylu spędzania wakacji na formę bardziej budżetową. – mówi prof. Dominika Maison.

Najczęściej wskazywanym źródłem dofinansowania letnich wakacji będzie w tym roku pożyczka z banku

