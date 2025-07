T-Mobile rozdaje darmowy pakiet 5 GB na wakacje w UE - sprawdź, jak skorzystać

T-Mobile przygotował dla swoich klientów wyjątkową wakacyjną ofertę - darmowy pakiet 5 GB internetu do wykorzystania w roamingu na terenie Unii Europejskiej. Z promocji mogą skorzystać abonenci, użytkownicy na kartę oraz klienci biznesowi. Pakiet można aktywować do 14 lipca 2025 r., a po aktywacji jest ważny przez 30 dni.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak otrzymać darmowy pakiet 5 GB internetu w roamingu UE od T-Mobile

Kto może skorzystać z wakacyjnej promocji operatora

Jakie są warunki aktywacji i ważności pakietu

Jak krok po kroku odebrać ofertę przez aplikację „Mój T-Mobile”

Warunki skorzystania z oferty

Pakiet 5 GB można aktywować jednorazowo do 14 lipca 2025 r.

Po aktywacji pakiet jest ważny przez 30 dni.

Niewykorzystane gigabajty przepadają po upływie tego okresu.

Dla kogo jest oferta?

Abonenci taryf T,

Klienci Magenta Biznes Kontrakt Podstawowy lub Dodatkowy,

Użytkownicy Jump proFirma,

Abonenci Mix z taryfą Frii MIX,

Użytkownicy na kartę z taryfą GO!

Jak odebrać darmowy pakiet?

Zalogować się do aplikacji „Mój T-Mobile”.

Przejść do zakładki Moments.

Odblokować odpowiednią ofertę i kliknąć „Chcę zrealizować teraz”.

Potwierdzić wybór, naciskając „Kupuję i płacę” (pakiet jest udostępniany bezpłatnie).

Wraz z początkiem wakacji T-Mobile przygotował dla swoich klientów wyjątkową ofertę. W ramach programu Magenta Moments operator rozdaje bezpłatny pakiet 5 GB internetu do wykorzystania w roamingu na terenie Unii Europejskiej (strefa 1A). Dzięki temu użytkownicy mogą swobodnie dzielić się wakacyjnymi wrażeniami, korzystać z nawigacji, wyszukiwać lokalne atrakcje czy komunikować się z bliskimi bez obaw o dodatkowe koszty.Z bezpłatnego pakietu 5 GB mogą skorzystać:Aby skorzystać z oferty, wystarczy:Pakiet można aktywować tylko raz do 14 lipca 2025 r., a po aktywacji jest ważny przez 30 dni. Niewykorzystane gigabajty po tym okresie przepadają.Oferta T-Mobile to doskonała propozycja dla wszystkich, którzy cenią sobie swobodę i wygodę podczas podróży. Dzięki darmowemu pakietowi 5 GB w roamingu UE, klienci mogą cieszyć się wakacjami i pozostawać w kontakcie z bliskimi bez martwienia się o koszty dodatkowych gigabajtów.