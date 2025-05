W T-Mobile nowe prędkości internetu w taryfie M Nielimitowana

T-Mobile wprowadza zmiany w jednej z taryf w ofercie abonamentowej. Od 20 maja nowi klienci otrzymają wyższą prędkość internetu w taryfie M Nielimitowana. Dodatkowo klienci będą mogli testować usługę 5G Bardziej od T-Mobile przez 30 dni bez zobowiązań.

5 zł więcej, ale... aż 5 razy szybciej!

Zmiana oferty abonamentowej dotyczy przede wszystkim taryfy M Nielimitowana. W tym wariancie T-Mobile zwiększa prędkość transmisji danych z 30 Mb/s do 150 Mb/s dla nowych klientów. To odpowiedź na rosnące potrzeby abonentów, którzy coraz częściej korzystają z usług online w wymagających warunkach – czy to przy streamingu w wysokiej jakości, pracy zdalnej, czy korzystaniu z multimediów mobilnych. Wraz z tą zmianą cena abonamentu będzie wynosić 75 zł/mies. z rabatami.Niewielkiej korekcie ulegnie również cena oferty L Nielimitowanej, która od 20 maja będzie wynosić 95 zł miesięcznie z rabatami. Warunki pozostają jednak bez zmian – klienci nadal mogą korzystać z internetu bez limitu danych i bez ograniczeń prędkości.Klienci mogą także testować internet 5G Bardziej przez 30 dni bez zobowiązań.Dodatkowo, aby przenieść numer do T-Mobile, nie trzeba czekać do zakończenia obecnej umowy. Można dołączyć do T-Mobile już 12 miesięcy przed końcem umowy u dotychczasowego operatora, nie ponosząc przez ten czas opłaty za abonament.