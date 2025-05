Smartfony serii 400 od HONOR z AI i aparatem 200 MP

Debiutują smartfony z serii HONOR 400, wyposażone w aparat 200 MP Ultra-clear AI Camera, narzędzia do edycji AI, wytrzymałą baterię Silicon-carbon o pojemności 5300 mAh oraz nowoczesny, ultrajasny wyświetlacz o jasności 5000 nitów.

Potężny i wszechstronny aparat AI

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Smartfony serii 400 od HONOR Seria HONOR 400 została wyposażona w przełomowy system aparatu 200 MP Ultra-clear AI Camera.

Potężna bateria i ulepszona wydajność

Zaawansowana technologia wyświetlacza dla optymalnych wrażeń wizualnych

System MagicOS 9.0 oparty na sztucznej inteligencji

Przedstawiamy HONOR 400 Pro

Cena i dostępność

HONOR 400 Pro: 3299 PLN (Play, Plus, Media Expert, RTV Euro AGD, X-kom, HonorStore)

HONOR 400 512GB: 2299 PLN (Play, Plus, T-Mobile)

HONOR 400 256GB: 1999 PLN (Media Expert, RTV Euro AGD, X-kom, HonorStore)

Seria HONOR 400 została wyposażona w aparat 200 MP Ultra-clear AI Camera. Główna kamera o rozdzielczości 200 MP, z dużym sensorem 1/1.4 cala, przysłoną f/1.9 oraz podwójną stabilizacją OIS + EIS, gwarantuje niezwykłą klarowność obrazu nawet w warunkach słabego oświetlenia. Dodatkowo, aparat 12 MP Ultra-Wide i Macro z polem widzenia 112° pozwala uchwycić szerokie kadry, a przedni aparat do selfie o rozdzielczości 50 MP z przysłoną f/2.0, wspierany zaawansowanym algorytmem portretowym HONOR, zapewnia profesjonalną jakość autoportretów z detalami i realistycznymi kolorami.Doświadczenie fotografii w serii HONOR 400 napędzane jest przez zaawansowany silnik AI HONOR IMAGE ENGINE. HONOR 400 to smartfon oferujący możliwość 30-krotnego zoomu teleobiektywu przy użyciu głównej kamery, dzięki funkcji AI Super Zoom. Pozwala ona uchwycić zapierające dech w piersiach krajobrazy naturalne lub miejskie z imponującym zakresem ogniskowej od 15x do 30x.Funkcja AI Portrait Snap, wspierana przez model Capture Enhancement Large Model, gwarantuje ostrość i szczegółowość każdego portretu, nawet podczas fotografowania ruchu w trybie portretowym w codziennych scenach ulicznych. W dążeniu do unikalnej estetyki obrazowania seria HONOR 400 wprowadza tryb symulacji filmowej oparty na sztucznej inteligencji (AI-driven Film Simulation Mode ), który inteligentnie analizuje oświetlenie i szczegóły obiektu, tworząc oszałamiające efekty kinowe dostosowane do nastroju sceny. Tryb Harcourt Portrait Modes oferuje kreatywne opcje dla użytkowników, którzy chcą uchwycić efektowne portrety z wyrafinowanym oświetleniem.Seria HONOR 400 wprowadza również zaawansowane funkcje edycji AI, które wzbogacają kreatywność w codziennym życiu. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszego modelu generowania wideo Google Veo 2 na platformie Vertex AI w chmurze Google Cloud, użytkownicy mogą odkrywać nowe możliwości, takie jak generowanie wideo z obrazów – funkcja ta zadebiutuje właśnie w serii HONOR 400. Funkcja HD Moving Photo pozwala uchwycić „złote trzy sekundy” dynamicznych momentów na żywo, umożliwiając łatwe udostępnianie lub edytowanie filmowych fragmentów na platformach społecznościowych. HONOR idzie o krok dalej, wprowadzając Moving Photo Collage – funkcję, która pozwala użytkownikom łączyć od 2 do 9 ruchomych zdjęć, tworząc dynamiczne historie wizualne. Dodatkowo, obsługa współdzielenia zdjęć na żywo między różnymi ekosystemami zapewnia płynne i zintegrowane doświadczenie użytkownika.Co więcej, seria HONOR 400 oferuje szereg inteligentnych funkcji, które pomagają użytkownikom poprawić jakość zdjęć, takich jak HONOR AI Eraser, AI Outpainting, AI Erase Passers-by oraz AI Remove Reflection.Seria HONOR 400 została wyposażona w wytrzymałą baterię Silicon-carbon o pojemności 5300 mAh, która zapewnia dłuższy czas pracy urządzenia, szczególnie podczas podróży. Bateria została zaprojektowana z myślą o pracy w niskich temperaturach, nawet do -20°C, przy niskim poziomie naładowania, zachowując swoją trwałość i wydajność w takich zadaniach jak wykonywanie połączeń telefonicznych czy nagrywanie wideo w każdych warunkach. W połączeniu z technologią szybkiego ładowania 66W HONOR Wired SuperCharge, urządzenie można naładować do 44% w zaledwie 15 minut.Napędzany procesorem Snapdragon 7 Gen 3 oraz silnikiem CPU Turbo X Game Engine, HONOR 400 oferuje nowy poziom doświadczeń gamingowych i wyższą wydajność graficzną. Urządzenie dostępne jest również w wersji z pamięcią masową o pojemności do 512 GB, co gwarantuje wyjątkową trwałość i przestrzeń na wszystkie dane użytkownika. Dodatkowo, HONOR 400 charakteryzuje się odpornością na wodę i kurz zgodnie z normą IP65, zapewniając kompleksową ochronę przed wnikaniem wody i pyłu.Seria HONOR 400 została wyposażona w nowoczesny, ultrajasny wyświetlacz o jasności 5000 nitów, który gwarantuje doskonałą widoczność w każdych warunkach oświetleniowych. Dzięki technologii Full-scene sunlight display enhancement oraz Dynamic Dimming Display użytkownicy mogą cieszyć się żywymi kolorami i ostrymi kontrastami nawet w pełnym słońcu.Dodatkowo, funkcja Motion Sickness Relief oferuje najbardziej kompleksowe rozwiązanie w branży, zapewniając znaczną ulgę w przypadku nudności i dyskomfortu podczas podróży pojazdami. Redukuje zawroty głowy i sprawia, że podróż staje się bardziej komfortowa i przyjemna dla użytkowników. Te innowacje dostarczają immersyjnych wrażeń wizualnych, które podnoszą codzienne korzystanie z urządzenia na nowy poziom.Seria HONOR 400, napędzana systemem MagicOS 9.0, oferuje inteligentne doświadczenie użytkownika, wzbogacone o różnorodne funkcje oparte na sztucznej inteligencji. MagicOS 9.0 zawiera zaawansowane rozwiązania, takie jak AI Translation, AI Recorder, Magic Portal, AI Minutes, AI Summary, AI Format, Magic Capsule, AI Writing Tools oraz AI Subtitles. Te innowacyjne możliwości zapewniają płynne wykonywanie wielu zadań jednocześnie, zwiększoną produktywność i spersonalizowaną interakcję.Aby chronić użytkowników przed potencjalnymi oszustwami deepfake i zapewnić bezpieczeństwo online, seria HONOR 400 integruje technologię wykrywania deepfake opartą na sztucznej inteligencji (AI Deepfake Detection). Funkcja ta wykorzystuje zaawansowane algorytmy do identyfikacji zmanipulowanych treści poprzez analizę syntetycznych niedoskonałości na poziomie pikseli, artefaktów kompozycji na krawędziach, ciągłości między klatkami i innych szczegółów. W ten sposób użytkownicy są chronieni przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z deepfake podczas rozmów wideo.Seria HONOR 400 została również wyposażona w Gemini – asystenta AI od Google. Użytkownicy mogą rozmawiać z Gemini, aby uzyskać pomoc w nauce, planowaniu, pisaniu i wielu innych zadaniach. Mogą także korzystać z funkcji „Live with Gemini”, aby wspólnie burzyć pomysły, upraszczać skomplikowane tematy lub ćwiczyć ważne wystąpienia, otrzymując odpowiedzi w czasie rzeczywistym. Aby rozpocząć, wystarczy przytrzymać przycisk zasilania.Oprócz wyjątkowych możliwości fotografii AI i niezwykłej trwałości wersji standardowej, HONOR 400 Pro oferuje dodatkowe funkcje, które podnoszą jego wydajność na jeszcze wyższy poziom. Urządzenie zostało wyposażone w aparat teleobiektywowy o rozdzielczości 50 MP z sensorem Sony IMX856, 3-krotnym zoomem optycznym oraz stabilizacją OIS, co zapewnia szczegółowe zdjęcia zbliżeniowe. Funkcja AI Enhanced Portrait pozwala na tworzenie portretów w ultrawysokiej rozdzielczości, które wiernie oddają naturalne kolory każdego obiektu. Dzięki ulepszonej funkcji AI Super Zoom, HONOR 400 Pro oferuje teleobiektyw oparty na technologii AIGC z możliwością zoomu do 50x, idealny do uchwycenia odległych obiektów.Trwałość to kolejna cecha wyróżniająca wersję Pro – urządzenie posiada certyfikaty odporności na wodę i kurz IP68 oraz IP69, co zapewnia jeszcze lepszą ochronę. Możliwości ładowania również zostały usprawnione – HONOR 400 Pro obsługuje szybkie ładowanie przewodowe o mocy 100W oraz bezprzewodowe o mocy 50W. Napędzany zaawansowanym procesorem Snapdragon 8 Gen 3, model Pro oferuje płynniejszą i bardziej wydajną pracę.HONOR 400 Pro wprowadza także funkcję tłumaczenia rozmów umożliwiając płynną komunikację telefoniczną z natychmiastowym tłumaczeniem aż do 6 języków.HONOR 400 będzie dostępny w dwóch kolorach: Midnight Black (Czarny) oraz Desert Gold (Złoty). HONOR 400 Pro pojawi się w dwóch wariantach kolorystycznych : Midnight Black (Czarna Noc) oraz Lunar Grey (Szary). Seria HONOR 400 będzie dostępna do zakupu od 22 maja. Ceny i kanały sprzedaży poszczególnych modeli przedstawiają się następująco: