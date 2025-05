Nowe pakiety w Plush Na Kartę

Plush Na Kartę wprowadza nowe pakiety - TOP, HOT i LIGHT - a także milion gigabajtów nawet na 9 miesięcy.

TOP – za 45 zł/30 dni – użytkownik otrzymuje 1 000 000 GB co 30 dni przez 9 miesięcy, a od 10 m-ca – 100 GB/30 dni,

HOT – za 35 zł/30 dni – użytkownik otrzymuje 1 000 000 GB co 30 dni przez 6 miesięcy, a od 7 m-ca – 50 GB/30 dni,

LIGHT – za 30 zł/30 dni – użytkownik otrzymuje 1 000 000 GB co 30 dni przez 3 miesiące, a od 4 m-ca – 30 GB/30 dni.

Milion gigabajtów co 30 dni nawet przez 9 miesięcy dostaną wszyscy, którzy skorzystają z nowej taryfy w Plush Na Kartę oraz aktywują pakiet cykliczny TOP.Nowa oferta Plush Na Kartę to trzy nowe pakiety cykliczne:Aby zacząć korzystać z praktycznie nieograniczonego internetu wystarczy kupić nowy starter lub – w przypadku już obecnych klientów – przejść na nową taryfę. Następnie – aktywować pakiet cykliczny wysyłając SMS pod nr 2601 o treści odpowiednio: KUPUJE TOP, KUPUJE HOT lub KUPUJE LIGHT. Warto dobrze wybrać, by korzystać jak najdłużej z paczki 1 000 000 GB. A gdy milion się skończy, w Plush i tak nie zabraknie internetu – zadbają o to solidne pakiety danych. Co więcej, niewykorzystane gigabajty z pakietu cyklicznego się kumulują.Plush Na Kartę nie zapomina także o obecnych użytkownikach. Osoby posiadające (na dzień przed uruchomieniem nowej taryfy, tj. 21 maja) aktywny pakiet bez limitu za minimum 25 zł automatycznie otrzymają możliwość przetestowania miliona gigabajtów przez miesiąc bez dodatkowych opłat. Jeśli po tym czasie zdecydują, że taka ilość jest dla nich odpowiednia, operator przygotował wygodną opcję przejścia do nowej oferty. Wystarczy, że za pomocą SMS-a włączą wybrany pakiet cykliczny.