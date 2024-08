Plush wprowadził dwa nowe abonamenty. Dostępne są w umowach na czas nieokreślony, a liczba gigabajtów rośnie wraz z długością stażu. Osoby przenoszące numer do Plusha zyskają pierwsze 3 miesiące bez opłat.

Przeczytaj także: W Plush 3 miesiące abonamentu gratis dla przenoszących numer

Nowe abonamenty na nowych zasadach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W Plush zmiany w ofercie abonamentowej W nowych abonamentach liczba gigabajtów rośnie wraz z długością stażu.

Już za chwilę rozpocznie się nowy rok szkolny i akademicki. Plush dołącza do przygotowań z nową ofertą, która idealnie sprawdzi się podczas edukacyjnej przygody. W dwóch zupełnie nowych abonamentach liczba gigabajtów dostępnych każdego miesiąca będzie wzrastać w miarę, jak długo właściciel numeru będzie związany z Plushem.za 25 zł/mies. na start dostępny jest pakiet 40 GB. Po 6 miesiącach ich liczba wzrośnie dwukrotnie do 80 GB, po 12 miesiącach do 160 GB, a po 2 latach aż do 200 GB.za 40 zł/mies. na start dostępny jest pakiet 80 GB. Po 6 miesiącach ich liczba wzrośnie dwukrotnie do 160 GB, po 12 miesiącach do 200 GB, a po 2 latach aż do 300 GB.W obydwu abonamentach rozmowy, SMS-y i MMS-y są nielimitowane. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Od 13 m-ca miesięczna opłata za abonament wzrośnie o 5 zł i taka podwyżka będzie się odbywała co rok.Dodatkowo, przenosząc numer od innego operatora pierwsze 3 miesiące oferowane są za 0 zł.Szczegóły oferty dostępne są w regulaminach promocji oraz na stronie internetowej Plusha.