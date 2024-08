Plus wprowadza nowy wariant prędkości do oferty światłowodowej, czyli Plus Światłowód XL z szybkością do 2 Gb/s. Użytkownicy mogą łączyć tę usługę z telewizją Polsat Box oraz pakietem All In Streaming w atrakcyjnych cenach.

Plus Światłowód z telewizją Polsat Box i streamingami

Plus Światłowód z szybkością do 2 Gb/s

Plus Światłowód XL z szybkością do 2 Gb/s pozwala na podłączenie do sieci jeszcze większej liczby domowych urządzeń. Decydując się na nową ofertę Plus Światłowód w najwyższej prędkości, klienci posiadający telewizję od Polsat Box za min. 19 zł/mies. lub abonament głosowy Plusa za min. 44 zł/mies., zapłacą jedynie 69 zł/mies. przez pierwszy rok. Od 13. miesiąca opłata wyniesie 90 zł/mies.Nowi klienci decydujący się na zakup Plus Światłowód XL do 2 Gb/s wraz z telewizją od Polsat Box np. z pakietem S dającym dostęp do 57 kanałów również mogą skorzystać z promocyjnej ceny – 69 zł/mies. przez pierwszy rok. Opłata od 13. miesiąca będzie wynosić 120 zł/mies.Klienci mogą wybierać także spośród innych szybkości wraz z np. pakietem telewizyjnym S od Polsat Box już od 19 zł/mies. przez rok.Użytkownicy wszystkich ofert abonamentowych mogą również dokupić All In Streaming, czyli pakiet trzech serwisów: Disney+, MAX oraz Polsat Box Go Plus w atrakcyjnej cenie - niższej niż koszt pojedynczej subskrypcji.Wybierając Plus Światłowód XL z szybkością do 2 Gb/s i dokupując All In Streaming dodatkowa opłata za pakiet wyniesie jedynie 25 zł/mies.Plus Światłowód z szybkością do 2 Gb/s dostępny jest w wybranych lokalizacjach. Dostępność światłowodu w swojej okolicy można sprawdzić na stronie: plus.pl/swiatlowod.