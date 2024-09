Dla studentów już niebawem rozpoczynających nowy rok akademicki Plus przygotował specjalną ofertę internetu światłowodowego. Mogą oni skorzystać z Plus Światłowód z umową na 12 miesięcy już od 19 zł/mies.

19 zł/mies. za wariant S z szybkością do 300 Mb/s,

29 zł/mies. za wariant M z szybkością do 600 Mb/s,

39 zł/mies. za wariant L z szybkością do 1 Gb/s,

69 zł/mies. za wariant XL z szybkością do 2 Gb/s.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Plus Światłowód z umową na 12 mies. dla studentów Studenci mogą skorzystać z oferty Plus Światłowód z umową na 12 miesięcy już od 19 zł/mies.

Po nauce czas na rozrywkę

Użytkownicy posiadający lub wybierający abonament głosowy Plusa za min. 44 zł/mies. lub telewizję od Polsat Box za min. 19 zł/mies. przy zakupie Plus Światłowód z umową na rok zapłacą od:Dodatkowo bezpłatnie dodawany jest router WiFi na cały czas trwania umowy, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się szybkim dostępem do internetu wraz ze współlokatorami w każdym z pokoi, bez użycia kabli.Studenci mogą dokupić pakiet streamingów w cenie niższej niż jeden bilet do kina. All In Streaming to dostęp do różnorodnej biblioteki filmów i seriali oraz kanałów telewizyjnych na różnych serwisach: Disney+, Max oraz Polsat Box Go Plus. W zależności od wybranego wariantu Plus Światłowód pakiet trzech streamingów można kupić już od 25 zł/mies.Więcej szczegółów nt. oferty dla studenta znajduje się na stronie: plus.pl/internet-dla-studenta-swiatlowod.