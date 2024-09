T-Mobile wprowadza Cyber Guard® Lite

T-Mobile Polska wprowadza na rynek nową usługę dla firm - Cyber Guard® Lite. Usługa wykorzystuje zaawansowane narzędzia do filtrowania ruchu sieciowego - firewall’e umieszczone w głównych węzłach sieci T-Mobile. Zapewnia to szczegółową analizę i filtrację całego ruchu mobilnego pochodzącego z kart SIM objętych ochroną. Wpisuje się to w rosnące wymagania stawiane przedsiębiorstwom przez regulacje takie jak NIS2.

Zagrożenia cybernetyczne to także realne wyzwanie dla firm

Cyber Guard® Lite – elastyczne rozwiązanie dla każdej firmy

Zgodność z NIS2 – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Szybkie wdrożenie i pełne wsparcie

Elastyczność i prostota rozliczeń

Jak wynika ze Sprawozdania Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa oraz Ministra Cyfryzacji[1], w 2023 roku Polska stała się celem ponad 80 tysięcy incydentów cyberbezpieczeństwa, co stanowi aż dwukrotny wzrost w porównaniu do poprzedniego roku. To dramatyczne zwiększenie liczby zagrożeń wynika m.in. z ciągłych cyberataków związanych z wojną w Ukrainie, w których Polska stała się szczególnie narażona. Ataki te miały na celu pozyskanie kluczowych informacji, zakłócenie infrastruktury krytycznej oraz szerzenie dezinformacji, ale także po prostu korzyści finansowe. Oprócz ataków hakerskich, coraz większe zagrożenie stanowią fałszywe wiadomości SMS czy ransomware. Co gorsza, ponad połowa incydentów dotyczyła sektora publicznego, przede wszystkim administracji państwowej. To pokazuje, jak istotne jest stałe zwiększanie odporności na cyberzagrożenia, zwłaszcza w kontekście wprowadzenia nowych regulacji i technologii mających na celu ochronę kluczowych zasobów państwa​.Ataki cyberprzestępców nie dotykają jednak tylko administracji – także firmy są narażone na coraz bardziej zaawansowane i zróżnicowane zagrożenia. Cyberataki mogą przybierać różne formy – od phishingu, przez ransomware, aż po zaawansowane ataki typu APT (Advanced Persistent Threat). Każde z tych zagrożeń może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak utrata danych, przestoje w działalności, a nawet naruszenia poufności informacji, które mogą zniszczyć reputację firmy.Szczególnie wrażliwe są urządzenia mobilne, które ze względu na swoją specyfikę i łatwość dostępu do sieci, stanowią idealny cel dla cyberprzestępców. Pracownicy korzystający z telefonów służbowych często łączą się z różnymi sieciami wykorzystując transmisję danych, co zwiększa ryzyko nieautoryzowanego dostępu do firmowych zasobów. Ponadto, brak odpowiednich zabezpieczeń może prowadzić do infekcji złośliwym oprogramowaniem, które może przejąć kontrolę nad urządzeniem lub wykradać wrażliwe dane.Niestety, nie każda firma dysponuje odpowiednimi środkami, kadrą czy doświadczeniem, by sprostać rosnącym zagrożeniom. Nowa wersja usługi Cyber Guard® o nazwie „Cyber Guard® Lite” to nowoczesne, elastyczne i łatwe do wdrożenia rozwiązanie dla firm, które potrzebują skutecznej ochrony mobilnych urządzeń w swojej organizacji, bez potrzeby inwestowania w infrastrukturę bezpieczeństwa. Dzięki współpracy z Fortinet oraz zgodności z regulacjami NIS2, T-Mobile Polska oferuje usługę, która nie tylko chroni, ale także zapewnia spokój w zakresie spełniania wymogów prawnych.Cyber Guard® Lite to nowa usługa T-Mobile Polska, która plasuje się pomiędzy już istniejącymi wersjami autorskiego rozwiązania Cyber Guard® Bronze i Silver. Skierowana jest do przedsiębiorstw każdej wielkości, od małych i średnich firm po duże organizacje, które chcą chronić swoje urządzenia mobilne. Usługa zapewnia ochronę wszystkich urządzeń wyposażonych w karty SIM.Nowe regulacje NIS2 nakładają na przedsiębiorstwa dodatkowe wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa, co sprawia, że wybór odpowiednich narzędzi do ochrony staje się kluczowy. Nowej dyrektywie podlegać będzie nawet kilkanaście tysięcy polskich firm, które będą musiały spełnić rygorystyczne wymogi w zakresie bezpieczeństwa IT, w tym modernizację zabezpieczeń IT. Cyber Guard® Lite jest w pełni zgodny z założeniami tej regulacji, oferując nie tylko ochronę, ale również pewność, że przedsiębiorstwo spełnia obowiązujące normy prawne.Warto podkreślić, że zastosowanie nowoczesnych mechanizmów wykrywania zagrożeń, takich jak filtrowanie na bazie reputacji adresów IP, filtrowanie zapytań DNS, filtrowanie żądań HTTP, antywirus, sandbox czy ochrona przed intruzami, sprawia, że Cyber Guard® Lite stanowi istotny środek techniczny w rozumieniu dyrektywy NIS2, pomagając w obniżeniu poziomu ryzyka związanego z naruszeniem bezpieczeństwa urządzeń mobilnych.Cyber Guard® Lite opiera się na zaawansowanej platformie mSecurity, która zapewnia kompleksową ochronę poprzez zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na zagrożenia. W wyższych wersjach usługi, takich jak Cyber Guard® Silver, dostępne są dodatkowe funkcje, w tym np. kontrola aplikacji, co zwiększa poziom zabezpieczeń.Jednym z najważniejszych atutów Cyber Guard® Lite jest możliwość szybkiego wdrożenia usługi. Firmy mogą liczyć na pełne uruchomienie ochrony już na kolejny dzień roboczy od momentu zamówienia.T-Mobile oferuje także pełny outsourcing usługi, co oznacza, że klient nie musi martwić się o zarządzanie ani utrzymanie rozwiązania. Wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem są w rękach ekspertów Security Operations Center T-Mobile i Fortinet, partnera technologicznego odpowiedzialnego za opracowanie rozwiązania.Cyber Guard® Lite wyróżnia się także elastycznym podejściem do rozliczeń. Usługa jest dostępna w modelu subskrypcyjnym za 9,90 zł netto, z rozliczeniem w cyklach miesięcznych, co pozwala na łatwe zarządzanie kosztami.Informacje na temat wszystkich usług cyberbezpieczeństwa T-Mobile Polska, które skierowane są do biznesu można znaleźć pod tym adresem: https://biznes.t-mobile.pl/pl/produkty-i-uslugi/cyberbezpieczenstwo[1] https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/krajobraz-cyberprzestrzeni