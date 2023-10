T-Mobile wprowadza "Ochronę w sieci", autorską usługę, zapewniającą kompleksową ochronę służbowych urządzeń mobilnych w modelu subskrypcji.

Jak działa usługa Ochrona w sieci?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe T-Mobile uruchamia usługę „Ochrona w sieci” dla MŚP Klienci biznesowi T-Mobile, którzy zdecydują się na usługę „Ochronę w sieci” otrzymują rozwiązanie, które wykorzystuje moc obliczeniową centrum danych T-Mobile do monitorowania, filtrowania i blokowania niebezpiecznego ruchu sieciowego z i do urządzenia mobilnego.

Kompleksowa ochrona z wykorzystaniem Firewalla Następnej Generacji

Urządzenia mobilne często zastępują nam komputery, także w pracy. Wielu pracowników przechowuje na nich służbowe dane, obsługuje pocztę lub uzyskuje dostęp do firmowych systemów i zasobów. „Ochrona w sieci” to najnowsza, autorska propozycja T-Mobile, która odpowiada na potrzeby małych i średnich firm z sektora MŚP, SOHO i VSE (Very Small Enterprise). T-Mobile zapewnia kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa urządzeń mobilnych bez dużych obciążeń dla budżetu, potrzeby zatrudniania dodatkowych specjalistów IT, czy ingerencji w urządzenia końcowe. Klienci biznesowi T-Mobile mogą osiągnąć wysoki poziom bezpieczeństwa urządzeń mobilnych w ramach prostych pakietów subskrypcyjnych.Klienci biznesowi T-Mobile, którzy zdecydują się na usługę „Ochronę w sieci” otrzymują rozwiązanie, które wykorzystuje moc obliczeniową centrum danych T-Mobile do monitorowania, filtrowania i blokowania niebezpiecznego ruchu sieciowego z i do urządzenia mobilnego. Korzystanie z niej nie wymaga instalacji jakichkolwiek aplikacji, nie obciąża urządzeń ani nie wpływa na żywotność baterii. Cała praca odbywa się w sieci T-Mobile Polska, koncentrując się na ochronie na poziomie brzegu sieci. Wśród funkcji „Ochrony w sieci” znajduje się m.in. blokowanie niebezpiecznych linków i stron, ochrona przed atakami socjotechnicznymi (phishing) czy złośliwym oprogramowaniem.„Ochrona w sieci” to propozycja dla firm, które chcą zabezpieczyć swoje urządzenia przed rosnącą liczbą cyberataków, nie chcąc jednak inwestować środków w dodatkowych pracowników zajmujących się cyberbezpieczeństwem czy dedykowaną temu infrastrukturę. Dzięki kompleksowemu podejściu do bezpieczeństwa sieci, usługa może przyczynić się do bardziej efektywnego i bezpiecznego korzystania z mobilnego dostępu do internetu. Dodatkową zaletą jest możliwość wygenerowania raportu oraz wsparcie techniczne dostępne 24/7, dzięki czemu klienci T-Mobile mogą na bieżąco sprawdzać stan bezpieczeństwa oraz niemal w czasie rzeczywistym reagować na wszelkie incydenty.Istotnym aspektem „Ochrony w sieci” jest wykorzystanie Firewalla Następnej Generacji (NGFW), który oferuje bogaty zestaw mechanizmów do kontroli ruchu sieciowego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami. Dzięki funkcji głębokiej inspekcji pakietów (DPI), system potrafi analizować przesyłane dane, dopuszczając lub blokując ruch. NGFW wyposażony jest także w dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak zapobieganie włamaniom, filtrowanie stron internetowych, antywirus i antymalware.Warto podkreślić, że usługa nie zużywa pakietów danych. Działa na poziomie sieci T-Mobile, umożliwiając nieprzerwaną i bezpieczną pracę zarówno w biurze, jak i podczas podróży, również zagranicznych (czyli gdy klient korzysta z roamingu) - bez zwiększania kosztów. Proste raportowanie i powiadomienia sprawiają, że klienci są na bieżąco informowani o potencjalnych zagrożeniach, co pozwala na szybkie reagowanie na ewentualne problemy.Usługa „Ochrona w Sieci” to kolejny krok, zwiększający bezpieczeństwo klientów biznesowych T-Mobile. Oprócz tego, mogą oni skorzystać z bogatego portfolio usług, takich jak m.in.: Bezpieczny Internet, Cyber Guard, MDM, Cloud Security, VPN as a Service, AntyDDoS, zarządzany Firewall czy WAF czy Security Operations Center.Z usługi „Ochrona w Sieci” skorzystać mogą wszyscy klienci Magenta Biznes. Opłata za ochronę jednego kontraktu głosowego wynosi jedyne 5 zł netto miesięcznie. Przy zawarciu nowej umowy klienci mogą skorzystać dodatkowo z 2 miesięcy bez opłat.Aktywacji usługi można dokonać w każdym sklepie T-Mobile lub kontaktując się z infolinią pod numerem 602 900 000.