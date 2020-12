W T-Mobile pakiety usług IT dla biznesu

T-Mobile przygotował dla przedsiębiorców pakiety usług IT, które mają uprościć cyfrowe funkcjonowanie firmy. Wszystko w ramach jednej opłaty.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Pakiety usług IT dla biznesu w T-Mobile T-Mobile przygotował cztery pakiety usług IT dla biznesu.

W pakiecie taniej

Firmy mają do wyboru cztery wygodne pakiety . W ramach podstawowego wariantuza 10 zł netto miesięcznie przedsiębiorcy otrzymają usługę Zdalny IT Serwis na trzy dowolne urządzenia, która umożliwi, po wykonaniu jednego telefonu, uzyskanie profesjonalnej pomocy technicznej od zespołu specjalistów, gdy laptop, smartfon czy router szwankują. Dodatkowo w zestawie znalazł się Norton Security Online (licencja na 3 urządzenia), zapewniający proaktywną ochronę w internecie, czyli powstrzymujący zagrożenia jeszcze przed wystąpieniem ataku, a także gwarantujący standardowe zabezpieczenie antywirusowe.W pakieciefirma otrzyma usługi Zdalnego IT Serwisu oraz Norton Security Online, w obu przypadkach dla pięciu urządzeń. Dodatkowo klienci biznesowi mogą liczyć na Ubezpieczenie Urządzenia Basic, chroniące przed skutkiem przypadkowego uszkodzenia wyświetlacza, powodującego jego nieprawidłowe funkcjonowanie. Obejmuje ono ponadto sytuacje, gdy sprzęt zostanie zalany, nawet wodą morską (a i to w dobie pracy zdalnej może się zdarzyć). Całość to koszt 20 zł netto miesięcznie.Trzeci wariant,, oferuje Zdalny IT Serwis, Norton Security Online oraz Ubezpieczenie Urządzenia Basic, z czego każda z usług dotyczy 3 sprzętów. W skład pakietu wchodzi również Microsoft 365 Business Basic, umożliwiający wygodną i bezpieczną pracę w chmurze oraz bezproblemową komunikację. T-Mobile, prócz samej licencji na oprogramowanie, proponuje profesjonalną pomoc w konfiguracji i migracji domeny. W tym wypadku miesięczny koszt całości to 30 zł netto.Dla firm poszukujących maksymalnie kompleksowego pakietu T-Mobile przygotował wersjęw cenie 50 zł netto za miesiąc. W zestawie znalazły się wszystkie cztery usługi – Zdalny IT Serwis, Norton Security Online, Ubezpieczenie Urządzenia Basic oraz Microsoft 365 Apps for Business dla pięciu urządzeń.Co ważne, łączenie usług w pakiety umożliwia obniżenie ich ceny dla firmy. Ta różnica wynosi od 4,50 zł w najniższym pakiecie do 11,99 zł w najwyższym, jeśli chodzi o wysokość miesięcznej subskrypcji. Oferta dostępna jest we wszystkich kanałach sprzedaży: online, w salonach oraz telefonicznie. Pakiety usług IT dla biznesu w T-Mobile można zakupić zawierając nową lub przedłużając swoją obecną umowę w ofercie MagentaBIZNES.