Stan wdrożenia sieci 5G w Polsce. Wyniki testów Orange, T-Mobile, Plus i Play

Sieć 5G staje się rzeczywistością. Jej pojawienie się ma zaowocować m.in. jeszcze większym przyspieszeniem e-commerce i redefinicją procesów sprzedaży. Płynące z niej korzyści odczuwalne mają być zresztą w znacznie szerszym zakresie. Jak prezentuje się stan wdrożenia technologii 5G w naszym kraju? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza raport z pomiarów drive test przeprowadzonych przez specjalistów firmy Notel Poland w Warszawie, Łodzi oraz we Wrocławiu. Eksperci wzięli pod lupę czterech największych operatorów komórkowych.

Przeczytaj także: Najszybszy internet mobilny w X 2020. Kto liderem?

Sieć 5G, czyli następca 4G, to technologia, która gwarantować ma:

znaczne przyspieszenie prędkości połączenia internetowego,

niższą wartość opóźnienia oraz

większą stabilność transmisji danych.

Zgodnie z założeniami KE, do 2025 roku sieć 5G ma zostać udostępniona na zasadach komercyjnych w co najmniej jednym dużym mieście każdego kraju członkowskiego. Prace nad jej wdrożeniem już trwają - prowadzą je m.in. Szwecja, Estonia, Finlandia, Włochy, Niemcy, a także Polska. , czyli następca 4G, to technologia, która gwarantować ma:Zgodnie z założeniami KE, do 2025 roku sieć 5G ma zostać udostępniona na zasadach komercyjnych w co najmniej jednym dużym mieście każdego kraju członkowskiego. Prace nad jej wdrożeniem już trwają - prowadzą je m.in. Szwecja, Estonia, Finlandia, Włochy, Niemcy, a także Polska.

Jak zbadano stan wdrożenia technologii 5G w Polsce?

sesje pobierania i wysyłania małych plików HTTP,

sesje pobierania i wysyłania dużych plików HTTP,

multisesje pobierania i wysyłania plików FTP oraz

testy opóźnienia.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixelkorn - Fotolia.com Jaki jest stan wdrożenia 5G w Polsce? Aktualnie wdrożenie sieci piątej generacji w Polsce znajduje się na wczesnym etapie.

W trakcie drive testu wykonano badania w dwóch głównych kategoriach. Pod lupę ekspertów trafiły wskaźniki związane z połączeniami głosowymi, a konkretnie wpływ implementacji na jakość tychże, oraz szybkość i jakość przesyłanych danych. Zrealizowano około 1000 połączeń głosowych w ramach zasięgu sieci 5G każdego z operatorów oraz 2500 testów pakietowej transmisji danych, które obejmowały:Aktualnie wdrożenie sieci piątej generacji w Polsce znajduje się na wczesnym etapie – to główny wniosek przygotowanego raportu. Potwierdzają go wyniki, które udowadniają, że bieżący stan implementacji architektury NSA (non-standalone) nie oferuje ona dla zwykłego użytkownika znaczącej poprawy jakości usług. Średnie osiągi przepustowości są wręcz niższe niż w przypadku zastosowania samego LTE.Najlepszą przepustowością pobierania dużych plików FTP i HTTP zarówno w konfiguracji FreeMode, jak i LTE Lock, może pochwalić się Orange. W przypadku FreeMode ten operator uzyskał 61 Mb/s, a korzystając wyłącznie z LTE 75,7 Mb/s. Jeżeli chodzi o przepustowość wysyłania dużych plików FTP i HTTP na prowadzeniu także znalazło się Orange.Z punktu widzenia użytkowników urządzeń mobilnych istotną częścią badań był pomiar pobierania i wysyłania małych plików. To właśnie on odzwierciedla doświadczenia abonentów w trakcie korzystania z sieci 5G na posiadanych smartfonach. Orange w tym przypadku może pochwalić się wyjątkową wydajnością w przypadku pobierania małych plików, bez względu na to, czy chodzi o konfiguracje NR+LTE (25,4 Mb/s) czy czyste LTE (38,8 Mb/s).Specjaliści z firmy Notel sprawdzili również możliwości oferowane przez pasmo 5G C-band. Ze względu na brak komercyjnego dostępu do tego pasma, analitycy musieli skorzystać z 3 lokalizacji testowych w Warszawie, w których dostępne było pasmo n78 80 MHz i 40 MHz. Pomiary były możliwe dzięki uprzejmości operatorów, którzy dostarczyli odpowiednie karty SIM.Twórcy raportu upatrują istotnych zmian i postępów prac w 2021 roku. Kamieniami milowymi mają być etapy dotyczące udostępnienia pasma n78 i upowszechnienie pasma C-band. Istotne dla kształtowania wydajności sieci 5G w Polsce będzie też procentowy udział urządzeń mobilnych, które będą w stanie korzystać z oddanej do użytku infrastruktury sieci nowej generacji.