Najszybszy internet mobilny i 5G w IV 2025 roku

Jest już dostępny najnowszy raport RFBENCHMARK, tradycyjnie już podsumowujący jakość oferowanego w Polsce internetu mobilnego. Kwietniowy raport powstał w oparciu o 433 203 pomiary.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto oferował największą średnią prędkość pobierania danych w kwietniu 2025?

Kto miał najszybszy internet mobilny 4G LTE?

Który operator mógł pochwalić się najniższą wartością ping?



Wyniki 5G



Średnia szybkość pobierania danych: T-Mobile

Średnia szybkość wysyłania danych: T-Mobile (60,9 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Orange (19,3 ms)

Kto miał najszybszy internet 5G? W kwietniu 2025 roku najwyższą średnią prędkość pobierania danych w sieci 5G odnotowano w T-Mobile – 405,1 Mb/s.

Wyniki 4G LTE



Średnia szybkość pobierania danych: T-Mobile (53,5 Mb/s)

Średnia szybkość wysyłania danych: Play (22,8 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Orange (28,2 ms)

W kwietniu najwięcej pomiarów przeprowadzono w sieci Play – 32,8% wszystkich pomiarów i w Orange - 31,4%.W kwietniu 2025 roku najwyższą średnią prędkość pobierania danych w sieci 5G odnotowano w T-Mobile – 405,1 Mb/s. Orange uzyskał wynik 360,2 Mb/s, natomiast Play i Plus osiągnęli odpowiednio 206,9 Mb/s i 130,1 Mb/s.W zestawieniu prędkości wysyłania danych również prowadzi T-Mobile z wynikiem 60,9 Mb/s, tuż przed Orange (59,0 Mb/s) i Play (51,3 Mb/s). Plus zajął ostatnie miejsce z wynikiem – 28,9 Mb/s.Najniższą średnią wartość ping zarejestrowano w sieci Orange – 19,3 ms. Kolejne miejsca zajęli Play (21,4 ms), T-Mobile (22,2 ms) oraz Plus (26,7 ms).Najwyższą średnią prędkość pobierania danych w sieci 4G LTE osiągnął T-Mobile – 56,0 Mb/s. Na kolejnych miejscach Play (42,8 Mb/s) oraz Orange (42,5 Mb/s). Plus z wynikiem 39,8 Mb/s na ostatniej pozycji.W kategorii prędkości wysyłania danych najlepiej wypadł Play, osiągając 22,8 Mb/s. Tuż za nim T-Mobile (22,0 Mb/s) oraz Orange (20,5 Mb/s). Plus na końcu zestawienia z wynikiem 18,3 Mb/s.Najniższy średni ping odnotowano w sieci Orange (28,2 ms), minimalnie lepszy niż wynik Play (28,5 ms). T-Mobile uzyskał 30,0 ms, co również mieści się w akceptowalnym zakresie. Plus, z wartością 39,0 ms, odnotował najwyższe opóźnienia w zestawieniu.