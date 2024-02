Najszybszy internet mobilny i 5G w 2023 roku

Portal RFBenchmark.pl zaprezentował najnowszy, stanowiący podsumowanie minionego roku, ranking operatorów komórkowych w Polsce. Pod lupę wzięto średnią szybkość pobierania i wysyłania danych przy użyciu internetu mobilnego 5G i LTE oraz przeciętną wartość ping. Oto wnioski z tej analizy.

Przeczytaj także: Najszybszy internet mobilny i 5G w XII 2023

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który operator oferował najszybszy internet mobilny w 2023 roku?

Kto był liderem w kategorii średniej szybkości pobierania danych w 5G?

Kto zwyciężył w kategorii średniej szybkości wysyłania danych w 5G?

Który operator miał w ubiegłym roku najniższy średni wynik ping?



Dynamiczny wzrost zainteresowania 5G w Polsce w 2023

Jakość i szybkość Internetu mobilnego w Polsce w 2023 roku



5G



Średnia szybkość pobierania danych: Plus (142,9 Mb/s)

Średnia szybkość wysyłania danych: Play (37,2 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Play (28,1 ms)

4G LTE



Średnia szybkość pobierania danych: T-Mobile (43,8 Mb/s)

Średnia szybkość wysyłania danych: Play (23,1 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Play (29,6 ms)

Przeczytaj także: Najszybszy internet mobilny i 5G w XI 2023

Kolejny rok zapisał się w annałach historii, a my zatrzymujemy się na chwilę, aby zastanowić się nad tym, co przyniósł nam 2023. Rok ten był niewątpliwie czasem pełnym napięć politycznych, znaczących zmian społecznych oraz wyzwań gospodarczych, które ukształtowały nasz świat w nieoczekiwany sposób.Jednakże, to rozwój technologiczny , napędzany przez dynamiczne postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji , wyznaczył nowe horyzonty możliwości. W szczególności, innowacje w technologiach mobilnych osiągnęły kolejne kamienie milowe, rysując nowe kontury przyszłości.Rok 2023 był również znaczący dla polskiego rynku telekomunikacyjnego, zwłaszcza w obszarze usług Internetu mobilnego. Przez ostatnie dwanaście miesięcy, miesiąc po miesiącu, prezentowaliśmy naszym czytelnikom szczegółowe raporty, które teraz składają się na kompleksowy obraz tego, jak kształtował się Internet mobilny w Polsce w minionym roku. W dzisiejszym artykule, z przyjemnością podsumujemy te doniosłe zmiany i trendy, które zdefiniowały kierunek rozwoju tej branży.W 2023 roku udało się zebrać 6 238 016 danych pomiarowych, które posłużyły do stworzenia dwunastu miesięcznych zestawień. Jest to wynik ponad dwukrotnie wyższy w porównaniu do roku 2022, kiedy to zgromadziliśmy 2 743 061 wyników z testów przeprowadzonych za pomocą aplikacji RFBENCHMARK.W 2023 roku najwięcej pomiarów przeprowadzono przy użyciu technologii 4G LTE, które stanowiły 80,53% wszystkich danych. Zauważamy również znaczący wzrost zainteresowania technologią 5G, reprezentującą już 13,49% pomiarów. Dla porównania, w 2022 roku udział 5G wynosił zaledwie 1,89%, jednak należy pamiętać, że w tamtym roku nie prowadziliśmy pomiarów tej technologii przez cały rok.Według rocznych danych z raportu RFBenchmark, Orange przoduje na rynku, odpowiadając za 33,2% wszystkich pomiarów. Play zajmuje drugą pozycję z 32% udziałem w badaniach. Pozostałe miejsca zajmują Plus i T-Mobile, z udziałami wynoszącymi odpowiednio 18,1% i 16,8%.Bezapelacyjnie Plus nie miał w 2023 równych jeżeli chodzi o szybkość pobierania danych przy użyciu 5G. Jego wynik 142,9 Mb/s wprost deklasuje pozostałych rywali. Najwyższy wynik lider kategorii pobierania danych 5G osiągnął w styczniu (151,8 Mb/s), natomiast najniższe osiągnięcia zaraportowane zostały we wrześniu (136,2 Mb/s).Konkurenci Plusa osiągnęli bardzo zbliżone wyniki, jednak wszystkie wynosiły poniżej 60 Mb/s. Drugie miejsce w naszym zestawieniu rocznym zajął T-Mobile (56,4 Mb/s), na trzeciej pozycji zameldował się Play (54,4 Mb/s). Zestawienie zamknęło Orange (54 Mb/s).Rywalizacja między operatorami pod względem średniej szybkości wysyłania danych 5G jest dużo bardziej zacięta. Play, z prędkością 37,2 Mb/s, minimalnie wyprzedza T-Mobile, który osiągnął 36,2 Mb/s.Orange, z wynikiem 34,2 Mb/s, zajmuje trzecie miejsce, tracąc już znacznie do lidera. Na ostatniej pozycji w tej kategorii uplasował się Plus z prędkością 26,9 Mb/s.W zestawieniu najniższej średniej wartości ping, który jest istotny dla aplikacji takich jak gry online czy wideokonferencje, Play wyróżnił się najlepszym wynikiem wynoszącym 28,1 ms. Zaraz za nim uplasował się T-Mobile z wynikiem 29,5 ms, co świadczy o tym, że oba te podmioty zapewniają swoim użytkownikom szybkie i efektywne połączenia. Orange, osiągając 29,9 ms, oraz Plus z czasem 32,6 ms, znajdują się na dalszych pozycjach, lecz ich wyniki wciąż pozostają w zakresie akceptowalnym dla większości zastosowań.T-Mobile praktycznie jednogłośnie można ogłosić najlepszym operatorem pod względem średniej szybkości pobierania danych LTE w 2023 roku. Średni wynik tego operatora wyniósł 43,8 Mb/s. T-Mobile triumfował aż 11-krotnie, a tylko w styczniu 2023 najlepsze w tym zestawieniu okazało się Orange (z wynikiem 42,6 Mb/s).Magentowy operator w przeciągu całego roku najwyższy wynik osiągnął w lipcu (46,8 Mb/s), a najniższy w październiku (41,3 Mb/s).Pod względem średniej wartości w ciągu 2023 roku kolejne miejsca w tabeli zajęli kolejno Play (40 Mb/s), Orange (39 Mb/s) i Plus (34,3 Mb/s).Play zachowuje pozycję lidera w kwestii prędkości wysyłania danych w sieci 4G, osiągając 23,1 Mb/s, co świadczy o solidnych usługach operatora zarówno w zakresie uploadu, jak i downloadu danych. Warto odnotować, że to znacznie lepszy wynik niż w 2022 kiedy to Play osiągnął prędkość 20,6 Mb/s.Drugie miejsce jest bardziej zatłoczone. Tutaj Orange i T-Mobile walczą zaciekle osiągając zbliżone rezultaty. Ostatecznie T-Mobile (20,1 Mb/s) prześcignął Orange (19,6 Mb/s), a Plus, z wynikiem 17,5 Mb/s, znajduje się na końcu stawki.Tak jak w poprzednim segmencie, również w kategorii ping LTE to Play wyłonił się jako zwycięzca naszego rocznego podsumowania. Z wynikiem 29,6 ms, zajął on zasłużenie pierwszą pozycję, wyprzedzając Orange z czasem 31,6 ms, a także inne firmy telekomunikacyjne – T-Mobile z wynikiem 34 ms i Plus, który osiągnął 39 ms.