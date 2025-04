Najszybszy internet mobilny i 5G w III 2025 roku

Jest już dostępny najnowszy raport RFBENCHMARK, tradycyjnie już podsumowujący jakość oferowanego w Polsce internetu mobilnego. Marcowy raport powstał w oparciu o 478 tys. pomiarów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który operator oferował największą średnią prędkość pobierania danych w marcu 2025?

Który operator oferował najszybszy internet mobilny 4G LTE?

Kto mógł pochwalić się najniższą wartością ping?



Wyniki 5G



Średnia szybkość pobierania danych: T-Mobile

Średnia szybkość wysyłania danych: T-Mobile

Najniższa wartość ping: Orange (20,1 ms)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik T-Mobile liderem Internetu mobilnego w marcu 2025 W marcu 2025 roku T-Mobile utrzymał pozycję lidera pod względem średniej prędkości pobierania w sieci 5G, osiągając wynik 402,1 Mb/s. Operator był także liderem w zakresie średniej prędkości wysyłania danych, osiągając 62,9 Mb/s.

Wyniki 4G LTE



Średnia szybkość pobierania danych: T-Mobile (53,5 Mb/s)

Średnia szybkość wysyłania danych: Play (23,7 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Orange (27,9 ms)

W marcu 2025 najwięcej pomiarów przeprowadzono w zasięgu sieci Play (32,4%) oraz Orange (31,9%).W marcu 2025 roku T-Mobile utrzymał pozycję lidera pod względem średniej prędkości pobierania w sieci 5G, osiągając wynik 402,1 Mb/s. Na drugiej pozycji uplasował się Orange, z wynikiem 361,1 Mb/s. Na trzecim miejscu Play, który uzyskał 195 Mb/s. Plus ponownie uplasował się na końcu zestawienia ze średnią prędkością 129,2 Mb/s.T-Mobile utrzymał pierwsze miejsce w zakresie średniej prędkości wysyłania danych, osiągając 62,9 Mb/s. Orange uplasował się na drugim miejscu z wynikiem 59,1 Mb/s, a Play na trzecim z wynikiem 51 Mb/s. Plus, z prędkością 29 Mb/s, ponownie znalazł się na końcu zestawienia.W kategorii najniższej średniej wartości ping w marcu 2025 roku na prowadzeniu znalazł się kolejny miesiąc z rzędu Orange, notując 20,1 ms. Tuż za nim uplasował się Play z wynikiem 21,6 ms, a T-Mobile z wynikiem 21,8 ms zamknął pierwszą trójkę. Plus, z wynikiem 25,6 ms, pozostaje poza czołówką.W marcu T-Mobile osiągnął najwyższą średnią prędkość pobierania w sieci 4G LTE, uzyskując 53,5 Mb/s. Wyniki Orange (41,3 Mb/s) oraz Play (41,5 Mb/s) były niemal identyczne. Plus, z rezultatem 37,7 Mb/s, znalazł się na czwartym miejscu w tabeli.Biorąc pod uwagę zestawienie średniej prędkości wysyłania danych w technologii 4G LTE to w badanym okresie najlepszy wynik uzyskał Play. Operator ten osiągnął 23,7 Mb/s. Niewiele niższy rezultat zanotował T-Mobile (22,7 Mb/s). Orange uplasował się nieco dalej z wynikiem 20,7 Mb/s, a zestawienie zamyka Plus, osiągając 18,4 Mb/s.W kategorii średniego ping w sieci 4G LTE w marcu 2025 roku najniższą wartość uzyskał Orange – 27,9 ms. Niewiele wyższy ping zanotował Play (29,0 ms), a T-Mobile uplasował się na trzeciej pozycji z wynikiem 30,9 ms. Plus osiągnął najwyższy poziom opóźnień – 37,6 ms.