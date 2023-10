Najszybszy internet mobilny i 5G we IX 2023

Portal RFBenchmark.pl prezentuje najnowszy ranking, który analizuje wrześniową ofertę internetu mobilnego największych operatorów sieci komórkowych w Polsce. Zaprezentowano wyniki z podziałem na sieci 5G i 4G LTE. Kto był najlepszy w rankingu średniej szybkości pobierania danych, średniej szybkości wysyłania danych oraz średniej wartości ping?

Stan Internetu mobilnego w Polsce we wrześniu 2023



Wyniki 5G

Średnia szybkość pobierania danych: Plus (136,2 Mb/s)

Kto miał najszybszy internet mobilny we wrześniu? Play został liderem aż czterech kategorii.

Średnia szybkość wysyłania danych: Play (36,3 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Play (27,5 ms)

Wyniki 4G LTE



Średnia szybkość pobierania danych: T-Mobile (43,9 Mb/s)

Średnia szybkość wysyłania danych: Play (22,5 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Play (29,5 ms)

Wrześniowy ranking operatorów komórkowych powstał na podstawie 583 579 pomiarów, z czego 15,1% pomiarów zostało przeprowadzonych za pomocą technologii 5G.Największy odsetek pomiarów wykonano w zasięgu sieci Orange (33,7%), potem Play (31,7%), Plus (18,1%) oraz T-Mobile (16,4%).Plus utrzymał pierwsze miejsce z wynikiem 136,2 Mb/s, nieco niższym niż w sierpniu. Drugie miejsce przypadło w udziale sieci Play (54,7 Mb/s), a ostatnie miejsce na podium zajęło T-Mobile (52,5 Mb/s). Dosłownie o krok za czołową trójką znalazło się Orange (52,3 Mb/s).Play potwierdził we wrześniu, że osiąga najlepsze wyniki szybkości wysyłania danych (36,3 Mb/s). Drugie miejsce zajął T-Mobile (33,5 Mb/s), a na trzecim tym razem uplasował się Orange (31,6 Mb/s).Play znowu pierwszy (27,5 ms). Na drugim miejscu Orange z wynikiem 29 ms. Brązowy medal przypadł T-Mobile z wynikiem 29,7 ms. Plus po raz kolejny na ostatnim miejscu (32,9 ms).Prowadzenie w zakresie średniej szybkości pobierania danych utrzymał T-Mobile (43,9 Mb/s). Pozostałe miejsca zajęły Play (40,4 Mb/s), Orange (38,2 Mb/s) oraz Plus (34,2 Mb/s).Na pierwszym miejscu pod względem średniej szybkości wysyłania danych 4G LTE znalazł się Play (22,5 Mb/s). Na pozycji drugiej T-Mobile (19,6 Mb/s), ale strata Orange była naprawdę niewielka (19,2 Mb/s). Plus zamyka tabelę z rezultatem 16,6 Mb/s.Najlepszym operatorem we wrześniu był Play (29,5 ms). Miejscami w porównaniu do wysyłania danych wymieniło się Orange (31 ms) i T-Mobile (34 ms). Plus ponownie na czwartym miejscu (38,6 ms).