Opaska HUAWEI Band 10 już w Polsce

Na polski rynek trafiły opaski HUAWEI Band 10, z 1,47-calowym ekranem FullView AMOLED i ponad 100 trybami sportowymi. Urządzenia jakość snu na podstawie zmienności rytmu zatokowego (HRV). HUAWEI Band 10 dostępna jest w dwóch wersjach – z kopertą aluminiową lub wykonaną z wytrzymałego polimeru, w 6 wariantach kolorystycznych.

Z aluminiową obudową, w kolorze: klasycznej bieli (srebrny korpus, biały pasek), energetycznej zieleni (srebrno zielony korpus, jaskrawozielony pasek), kojącego niebieskiego (jednolity korpus i pasek), intrygującego fioletu (jednolity korpus i pasek).

Z obudową z trwałego polimeru, w odcieniach: ponadczasowej czerni (jednolity korpus i pasek), pastelowego różu (jednolity korpus i pasek).



Ceny, dostępność i promocje

HUAWEI Band 10 to opaska o smukłej konstrukcji (8,9 mm), która waży tylko 14 g bez paska. Lekko zaokrąglone krawędzie zapewniają dopasowanie do nadgarstka, a wyświetlacz AMOLED 1,47" z rozdzielczością 368 × 194 px gwarantuje czytelność w każdych warunkach. Inteligentny system automatycznej regulacji jasności dostosowuje ekran do otoczenia, zwiększając komfort użytkowania.HUAWEI Band 10 monitoruje jakość snu, analizując zmienność rytmu zatokowego (HRV). Wysokie wartości HRV wskazują na skuteczną regenerację, natomiast niskie mogą sygnalizować przemęczenie. Zaawansowane algorytmy pomagają również wykryć problemy ze snem, takie jak bezsenność, wybudzanie się czy nieregularność zasypiania. Szczegółowe analizy i praktyczne wskazówki są dostępne w aplikacji HUAWEI Zdrowie. Opaska monitoruje także tętno, poziom nasycenia krwi tlenem (SpO2) oraz poziom stresu. Dodatkowo oferuje nowoczesny kalendarz cyklu menstruacyjnego, prezentujący dane w przejrzystej i intuicyjnej formie.Dzięki 100 trybom treningowym HUAWEI Band 10 umożliwia dokładne śledzenie aktywności fizycznej – od biegania i pływania po wspinaczkę. Sztuczna inteligencja analizuje każdy ruch, dostarczając szczegółowych danych na temat zdolności biegowych (RAI), pułapu tlenowego (VO2 Max) i stref tętna. Algorytm określa również optymalny czas regeneracji, co pozwala na jeszcze skuteczniejsze planowanie kolejnych treningów.HUAWEI Band 10 oferuje wsparcie także dla miłośników pływania. Zaawansowany 9 osiowy czujnik wspomagany przez żyroskop i magnetometr precyzyjnie rejestruje postawę podczas pływania, liczy powtórzenia oraz mierzy pokonany dystans. Dzięki specjalistycznym czujnikom i algorytmom każda sesja treningowa staje się bardziej efektywna. Wodoodporność na poziomie 5 ATM zapewnia bezpieczeństwo użytkowania zarówno na basenie, jak i w otwartych akwenach.Opaska oferuje funkcje ułatwiające organizację i porządek w codziennym życiu. Opcja „Znajdź telefon” pozwala szybko zlokalizować zagubiony smartfon w zasięgu Bluetooth. Możliwość sterowania muzyką, zdalnego wyzwalania migawki aparatu (w wybranych smartfonach), a także korzystania z alarmu, stopera i latarki sprawia, że HUAWEI Band 10 to niezawodne narzędzie w każdej sytuacji. Jedno ładowanie wystarcza nawet na 14 dni pracy. Gdy liczy się czas, 5 minut ładowania zapewnia działanie przez kolejne 2 dni, a pełne naładowanie w 45 minut wystarcza na 8 dni intensywnego użytkowania.Nowoczesny design i starannie dobrane materiały sprawiają, że HUAWEI Band 10 doskonale komponuje się zarówno z miejskim stylem, jak i aktywnym trybem życia. Koperta, w zależności od wersji, wykonana jest z diamentowo ciętego aluminium lub wytrzymałego polimeru, co zapewnia trwałość i elegancki wygląd. A dopasowane paski z lekkiego i hipoalergicznego fluoroelastomeru zapewnią wygodę i komfort przez cały dzień. Opaska dostępna jest w sześciu wariantach:Inteligentna opaska HUAWEI Band 10 jest kompatybilna z różnymi smartfonami, niezależnie od tego, czy działają na systemie opartym na Android czy iOS. Oznacza to, że nie trzeba się przejmować tym, jaki smartfon posiada obdarowywana osoba, ponieważ niemal zawsze będzie ona mogła korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych w tej opasce.Rekomendowana cena detaliczna inteligentnych opasek z serii HUAWEI Band 10 wynosi: 249 zł za wersję z aluminiowym korpusem oraz 219 zł w przypadku modeli z polimerową obudową. Urządzenia są dostępne zarówno w oficjalnym sklepie producenta huawei.pl, jak również u partnerów biznesowych Huawei: w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik, u operatorów sieci Play i Plus, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro.Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie. Szczegóły ofert dostępne są u Sprzedawców.