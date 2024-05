HUAWEI Pura 70 Ultra, Pura 70 Pro oraz Pura 70 już w Polsce

Do sprzedaży w Polsce trafiły nowe smarfony Huawei: Pura 70 Ultra, Pura 70 Pro oraz Pura 70. Wszystkie modele łączy futurystyczny kształt tylnej wyspy aparatów, obiektywy z ultraszybką migawką oraz ekrany LTPO chronione szkłem Kunlun Glass.

Miejski minimalizm

Potężne, potrójne aparaty XMAGE

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe HUAWEI Pura 70 Pro W HUAWEI Pura 70 Ultra i HUAWEI Pura 70 Pro znajduje się 6,8-calowy wyświetlacz OLED LTPO, o rozdzielczości 2844 x 1260 (460 ppi). Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Zdjęcia ostre jak brzytwa

Jeszcze lepsze wideo

Smartfon na lata

Superszybkie ładowanie

Wyraźny ekran w każdych warunkach

Korzystaj ze swoich ulubionych aplikacji

Ceny, dostępność i promocje

HUAWEI Pura 70 Ultra (16 GB/512 GB): 6399 zł,

HUAWEI Pura 70 Pro (12 GB/512 GB): 5199 zł,

HUAWEI Pura 70 (12 GB/256 GB): 3999 zł.

HUAWEI Pura 70 Ultra jest dostępny w trzech kolorach: eleganckiej czerni, patynowej zieleni oraz ciepłego brązu. Powierzchnia tylnej części urządzenia jest wykonana z wegańskiej skóry i ozdobiona subtelnym wzorem w kratkę, inspirowanym błyskiem gwiazdy. HUAWEI Pura 70 Pro oraz HUAWEI Pura 70 są dostępne w dwóch kolorach: eleganckiej czerni i śnieżnej bieli. W obu wersjach tylne panele są matowe.Znakiem rozpoznawczym całej serii Pura 70 jest wygląd tylnej wyspy aparatów – zamiast tradycyjnych prostokątów, moduł z obiektywami otoczony jest futurystycznym trójkątem, nazwanym Forward Symbol Design. Symbol ten reprezentuje nową linię produktów Huawei, łączących technologiczne innowacje z minimalistycznym, modowym wzornictwem.Seria HUAWEI Pura 70 jest wyposażona w potrójny aparat XMAGE. Najmocniejszy przedstawiciel tej serii, czyli HUAWEI Pura 70 Ultra, wyróżnia się wysuwanym stabilizowanym optycznie obiektywem głównym współpracującym z 50 MP. Ta innowacja pozwala zmaksymalizować efekty uzyskiwane przez dużą, 1-calową matrycę o niezwykłej czułości na światło. Natomiast zmienna, mechaniczna przysłona (f/1.6 – f/4.0) pomaga wykreować profesjonalne rozmycie tła i wyeksponować bohatera zdjęcia lub wręcz przeciwnie – ustawić ostrość na więcej szczegółów w otoczeniu. Drugi aparat 50 MP to wyjątkowo czuły na światło peryskopowy teleobiektyw f/2.1 z zoomem ×3.5, optyczną stabilizacją obrazu i funkcją makro. Wystarczy zbliżyć się do fotografowanego obiektu na 5 cm, żeby zrobić perfekcyjne ujęcie mikroświata w przybliżeniu. Ale na tym nie koniec, ponieważ model Ultra oferuje także ultraszerokokątny aparat 40 MP (f/2.2), idealny do rejestrowania pięknych krajobrazów czy perełek miejskiej architektury.W HUAWEI Pura 70 Pro tylny aparat XMAGE składa się z: obiektywu głównego o regulowanej przysłonie f/1,4 – f/4,0 i ultraszybkiej migawce (matryca 1/1,3-cala, 50 MP), teleobiektywu makro f/2,1 (48 MP) z zoomem ×3.5 i aparatu ultraszerokokątnego 12,5 MP. Natomiast wersja Pura 70 ma taki sam obiektyw główny, a do tego peryskopowy teleobiektyw 12 MP z 5-krotnym zoomem optycznym i 50-krotnym zoomem hybrydowym (f/3,4) oraz ultraszerokokątny aparat 13 MP (f/2,2).Smartfony z serii Pura 70 obsługują funkcję ultraszybkiej migawki wspartej przez HUAWEI XD Motion Engine. To połączenie sprawia, że można dosłownie zamrozić dowolny kadr. Nawet gdy obiekt porusza się z naprawdę dużą prędkością. W tym celu smartfon wykorzystuje podwójną ekspozycję – krótka rejestruje poruszający się obiekt, a długa zachowuje szczegółowe informacje o tle. Następnie algorytm dopasowuje do siebie oba obrazy i generuje idealne zdjęcie.W serii Pura 70 kompleksowo ulepszono funkcję fotografii portretowej. Zastosowano tu aparat do selfie 13 MP (f/2,4) z szerokim kątem, który uchwyci prawdziwe proporcje rysów twarzy, bez obawy o zniekształcenie perspektywy. Realistycznie odwzoruje także odcienie skóry, światłocienie oraz rozmyte elementy na obrazie.Nowy algorytm ulepszania, oparty na silniku XD Fusion Pro, łączy informacje o obrazie z kilku obiektywów o różnych ogniskowych i rozdzielczościach, dzięki czemu powstaje wyraźne i bogate w szczegóły zdjęcie. Pozytywnie zaskakuje także precyzyjne i realistyczne odwzorowanie barw. Aparat w smartfonie domyślnie wykorzystuje tryb kolorów XMAGE Original (pierwotny), rejestrując obraz tak, jak widzi to użytkownik. Skorzystanie z opcji Vivid (jaskrawy) pozwala na tworzenie bardziej kolorowych zdjęć, opcja Bright (jasny) uwydatnia detale, więc jest idealna do żywych portretów lub kontrastowych scenerii, a Mono prezentuje proste i czyste odcienie czerni oraz bieli. Zachwyca też wygodny interfejs – ustawienia można łatwo dostosować jedną ręką.Dzięki ulepszonej funkcji HDR Night Video nawet w warunkach słabego oświetlenia lub w nocy uzyska się materiał z odpowiednio widocznymi szczegółami. Niezależnie od tego, czy są to budynki miejskie, czy tłumy ludzi przechodzących pod neonami – można poznać i uwiecznić tajemnice nocy. A dzięki systemowi stabilizacji Super AIS, nawet ujęcia kręcone z ręki bez pomocy gimbala wyjdą nieporuszone.Trwałość to kolejna cecha wspólna całej serii. W wersji Ultra konstrukcja obiektywu głównego wytrzyma 300 000 cykli wysuwania, a klasa szczelności IP68 zapewnia ochronę przed kurzem i zachlapaniem. W dodatku ekran pokryty jest ultrawytrzymałym szkłem Kunlun Glass, wykonanym w technologii Crystal Armor, która wykorzystuje amorficzny diamentowy materiał węglowy o wysokiej przezroczystości, większej twardości i ultraodporności na zarysowania.W modelach HUAWEI Pura 70 oraz Pura 70 Pro również mamy do czynienia z klasą szczelności IP68, a ich ekrany są zabezpieczone są przez superwytrzymałe szkło Kunlun Glass 2. generacji, które skutecznie zapobiega pękaniu pod wpływem sił zewnętrznych.Zastosowana technologia HUAWEI BatteryCare wydłuża żywotność baterii do ok. 5 lat – przy założeniu ładowania raz dziennie, co przekłada się na 2000 cykli ładowania. HUAWEI Pura 70 Ultra wyposażono w akumulator o pojemności 5200 mAh, a wersję Pura 70 Pro w 5050 mAh. W ich pudełkach znajdują się ładowarki HUAWEI SuperCharge 100 W, a urządzenia wspierają także bezprzewodowe ładowanie HUAWEI SuperCharge mocą 80 W oraz oferują ładowanie zwrotne o mocy 20 W. Natomiast model Pura 70 wyposażono w baterię o pojemności 4900 mAh, w komplecie z ładowarką HUAWEI SuperCharge 66 W, a model ten wspiera ładowanie bezprzewodowe z mocą 50 W.W HUAWEI Pura 70 Ultra i HUAWEI Pura 70 Pro znajduje się 6,8-calowy wyświetlacz OLED LTPO, o rozdzielczości 2844 x 1260 (460 ppi), który realistycznie odwzorowuje kolory. Ten z HUAWEI Pura 70 jest płaski i nieco mniejszy (6,6 cala), ale nie odstaje jakością – jego rozdzielczość to 2760 x 1256 (460 ppi) i również obsługuje 1 mld kolorów. Wyświetlacze HUAWEI X-True w każdej z wersji smartfonu mają wysoką dynamiczną częstotliwość odświeżania w zakresie 1-120 Hz i częstotliwość próbkowania dotyku do 300 Hz. A maksymalna jasność, dochodząca do poziomu 2500 nitów, gwarantuje, że wyświetlane treści będą dobrze widoczne nawet w bardzo słoneczne dni. Przy przeglądaniu galerii wyświetlacz obsługuje również technologię AI HDR High Dynamic Display, podbijając półcienie między jasnymi i ciemnymi obszarami.System operacyjny to udoskonalona wersja nakładki EMUI w wersji 14.2, w której znalazło się kilka nowych przydatnych funkcji. Smartfony z serii Pura 70 oferują rozszerzoną funkcjonalność, dzięki najlepszym aplikacjom dostępnym w sklepie AppGallery – od tych popularnych na całym świecie po te niezbędne lokalnie. AppGallery, używana codziennie przez ponad 580 milionów konsumentów na całym świecie, oferuje szeroki wybór aplikacji, z takich kategorii jak: styl życia, podróże, nawigacja i transport, finanse, zakupy czy rozrywka. Posiadacze serii HUAWEI Pura 70 korzystający z AppGallery mogą się cieszyć kompleksowym doświadczeniem na różnych urządzeniach – używając swojego smartfona w połączeniu z komputerem Huawei, smartwatchem lub tabletem.Użytkownicy mogą również korzystać z szeregu innowacyjnych aplikacji i usług HMS, w tym m.in. z Chmury mobilnej HUAWEI, Przeglądarki HUAWEI czy Wirtualnej Asystentki Celia. Huawei zapewnia prywatność i bezpieczeństwo danych – korzystanie z AppGallery nigdy nie było bezpieczniejsze, niezależnie od tego, czy używa się AppGallery bezpośrednio, czy przez aplikacje lub usługi innych firm za pośrednictwem Chmury mobilnej HUAWEI.Rekomendowane ceny detaliczne smartfonów HUAWEI z serii Pura 70 to:Od 2 maja do 30 czerwca 2024 r. trwa specjalna oferta przedsprzedażowa i premierowa (w zależności od modelu i Sprzedawcy), w ramach której nabywcy dowolnego smartfonu HUAWEI z serii Pura 70 otrzymają w prezencie (lub za 1 zł) słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 3, o wartości 899 zł.Smartfony z serii HUAWEI Pura 70 Ultra (wersja zielona i czarna), HUAWEI Pura 70 Pro (biała i czarna) i HUAWEI Pura 70 (biała i czarna) będą dostępne u partnerów biznesowych Huawei: w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik oraz w salonach sieci Plus. Urządzenia będzie można także kupić w sklepie huawei.pl oraz na oficjalnej Strefie Marki na Allegro. Natomiast HUAWEI Pura 70 Ultra w kolorze brązowym dostępny będzie wyłącznie w oficjalnym sklepie producenta huawei.pl.Przy zakupie dowolnego modelu z serii HUAWEI Pura 70 na huawei.pl klienci otrzymają w prezencie ochronę ekranu na 6 miesięcy oraz mogą skorzystać z możliwości przedłużenia gwarancji o kolejny rok czy podwojenia punktów w programie lojalnościowym. Na kupujących czeka także powitalny bonus za zapisanie się na newsletter sklepu.Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie. Szczegóły ofert dostępne są u Sprzedawców.