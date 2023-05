Składany smartfon Huawei MateX3 dostępny w Polsce

W Polsce jest już dostępny najnowszy składany smartfon HUAWEI Mate X3. Jest lekki i smukły mimo dwóch wyświetlaczy, w tym 7,85 calowego ekranu OLED. Smartfon wyposażony został w aparaty z technologią XMAGE oraz pojemną baterię z szybkim ładowaniem.

Ultralekki, ultrasmukły i ultrawytrzymały

Oszałamiający design – niezawodne ekrany na zewnątrz i wewnątrz

Smartfon jest wyposażony w główny obiektyw Ultra Vision 50 MP, ultraszerokokątny obiektyw 13 MP oraz peryskopowy teleobiektyw o rozdzielczości 12 MP z 5 krotnym zoomem optycznym i 50-krotnym zoomem cyfrowym.

HUAWEI Mate X3 działa w oparciu o procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G, współpracujący z 12 GB szybkiej pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej.

Aparat 50 MP XMAGE Ultra Vision

HUAWEI Mate X3 jest wyposażony w 6,4-calowy ekran zewnętrzny OLED LTPO (2504 x 1080 pikseli) i 7,85 calowy składany ekran wewnętrzny OLED LTPS (2496 x 2224 pikseli).

Najwyższa wydajność i wytrzymała bateria

Inteligentne interakcje na wielu ekranach

Dostępność i ceny

HUAWEI Mate X3 to składany smartfon z dużym ekranem, który waży około 240 g. Jego grubość po złożeniu to 11,08 mm, a po rozłożeniu tylko 5,3 mm. Użycie ultralekkiego i niezwykle wytrzymałego aluminium znanego z przemysłu lotniczego oraz superlekkiego włókna węglowego pozwoliło zredukować masę urządzenia. HUAWEI Mate X3 wyróżnia się wielowymiarowym zawiasem nowej generacji. Przełomowy zawias charakteryzuje się także odpornością na nacisk oraz odkształcenia, co w połączeniu ze stopniem ochrony IPX8 sprawia, że HUAWEI Mate X3 jest bardzo wytrzymałym urządzeniem. Precyzyjny system otwierania umożliwia stabilne i płynne korzystanie z rozkładanego ekranu, który bez wysiłku można zatrzymać w dowolnej pozycji pomiędzy 45 i 110 stopniem rozchylenia. Nowa, czterostronnie zaokrąglona konstrukcja sprawia, że smartfon jest poręczny i wygodnie spoczywa w dłoni. HUAWEI Mate X3 dostępny jest w wersji wykończonej matowym szkłem w kolorze piaskowej czerni oraz w wersji z panelem tylnym z ciemnozieloną wegańską skórą.HUAWEI Mate X3 jest wyposażony w 6,4-calowy ekran zewnętrzny OLED LTPO (2504 x 1080 pikseli) i 7,85 calowy składany ekran wewnętrzny OLED LTPS (2496 x 2224 pikseli). Oba ekrany obsługują ultrawysoką rozdzielczość i zagęszczenie pikseli 426 PPI oraz dają możliwość wyświetlenia 1,07 miliarda kolorów w zgodności z szeroką gamą P3. Wykorzystano tu wieloletnie doświadczenie w dziedzinie projektowania ekranów, wyposażając HUAWEI Mate X3 w nową technologię HUAWEI X-TrueTM, która sprawia, że każdy użytkownik może cieszyć się wciągającymi wrażeniami wizualnymi i zachwycić się realizmem oglądanych filmów i zdjęć.Ekrany są też chronione podczas codziennego użytkowania. Ich trwałość została potrwierdzona szwajcarskimi certyfikatami SGS – HUAWEI Mate X3 uzyskał dwa pięciogwiazdkowe certyfikaty: potwierdzający odporność na upadki dla ekranu zewnętrznego oraz na uderzenia dla ekranu wewnętrznego. Ekran zewnętrzny HUAWEI Mate X3 jest chroniony przez szkło Kunlun Glass, 10 krotnie bardziej odporne na upadek (w porównaniu do typowego szkła). Jest to mikrokrystaliczny materiał macierzowy zbudowany z 10 kwadrylionów nanokryształów, wzmocnionych jonowo podczas 24 godzinnego wzrostu oraz technologii wytapiania platyny w 1600°C. Wewnętrzny ekran HUAWEI Mate X3 przyjmuje innowacyjną, opracowaną prze Huawei strukturę opartą na cieczy nienewtonowskiej. Materiał jest miękki przy wyginaniu ekranu z niewielką siłą, a przy uderzeniu staje się twardy.Układ wyspy tylnych aparatów HUAWEI Mate X3 jest zainspirowany futurystycznym designem – oknami stacji kosmicznych. Wykonana została diamentowym ostrzem, podczas procesu złożonego z 29 kroków i trwającego 12 godzin. Efektem jest wykwintny kontrast między satynowymi i polerowanymi powierzchniami, tworzący piękne refleksy świetlne.Aparat w HUAWEI Mate X3 nie tylko kosmicznie wygląda, ale także zapewnia też możliwości fotografii na najwyższym poziomie. Smartfon jest wyposażony w główny obiektyw Ultra Vision 50 MP, ultraszerokokątny obiektyw 13 MP oraz peryskopowy teleobiektyw o rozdzielczości 12 MP z 5 krotnym zoomem optycznym i 50-krotnym zoomem cyfrowym. Ponadto główny aparat i teleobiektyw HUAWEI Mate X3 dysponują matrycami RYYB, które przyjmują o 40% więcej światła, aby generować żywe obrazy nawet w słabo oświetlonych przestrzeniach. Precyzyjne odwzorowanie szczegółów fotografowanych obiektów zapewnia nowy silnik tekstur XD Fusion Pro. Robienie wiernych, wyglądających jak z profesjonalnego aparatu-lustrzanki, artystycznych zdjęć i filmów zapewniają algorytmy – portretowy, który wydobędzie autentyczne rysy twarzy fotografowanej osoby, rozmycia punktowego, jeśli chcemy zrobić ujęcie z pięknie rozmytym tłem, czy szybkiej migawki, dzięki któremu zawsze zdążymy uchwycić urodę ulotnych momentów. Smartfon obsługuje także tryb Flex-Stop, umożliwiający fotografowanie typu Time-Lapse i malowania światłem oraz przełączanie się między różnymi perspektywami.HUAWEI Mate X3 działa w oparciu o procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G, współpracujący z 12 GB szybkiej pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Na tle innych składanych smartfonów cechuje się długą pracą baterii i funkcjami ładowania. Urządzenie jest wyposażone w baterię 4800 mAh. Do wyboru jest ładowanie przewodowe HUAWEI SuperCharge o mocy 66 W, bezprzewodowe 50 W oraz bezprzewodowe ładowanie zwrotne o mocy 7,5 W. Gdy poziom baterii telefonu spadnie do 1%, tryb awaryjny zapewni wystarczającą ilość energii na kolejne 12 min. rozmowy lub 3 h czuwania.HUAWEI Mate X3 wprowadza układ dwuekranowy i zoptymalizowane inteligentne multiokno, które obsługuje wertykalny i horyzontalny podział ekranu. Smartfon identyfikuje, czy aplikacja jest bardziej odpowiednia dla poziomego, czy pionowego układu, a swoje ulubione kombinacje i ustawienia można zapisać do ekranu głównego – i np. otworzyć jednym kliknięciem dwie aplikacje, które wyświetlą się na dwóch ekranach. Smartfon wykorzystuje ponadto potencjał stale udoskonalanego sklepu HUAWEI AppGallery. Ten obecnie trzeci największy na świecie sklep z aplikacjami, zyskał już ugruntowaną reputację, jest dostępny w ponad 170 krajach i regionach, ma ponad 580 mln globalnych aktywnych użytkowników miesięcznie i 6 mln zarejestrowanych deweloperów. Wystarczy wyszukać nazwę ulubionej aplikacji, by móc zainstalować ją niemalże jednym kliknięciem.Smartfon HUAWEI Mate X3 jest dostępny w Polsce od 9 maja 2023 r. Jego rekomendowana cena detaliczna wynosi 9999 zł (12 GB / 512 GB). W okresie sprzedaży premierowej, od 9 maja do 4 czerwca 2023 r., pierwsi kupujący będą mogli wraz z telefonem otrzymać smartwatch HUAWEI Watch GT 3 (w wersji 46 mm lub 42 mm). Urządzenie w kolorze ciemnozielonym będzie można nabyć u partnerów biznesowych Huawei, w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom oraz Komputronik, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na platformie Amazon.Wersja czarna urządzenia dostępna będzie dla klientów sklepu Huawei.pl, którzy w ramach oferty premierowej w okresie od 9 maja do 4 czerwca 2023 r. będą mogli dokupić etui zabezpieczające za 9,90 zł oraz rozszerzenie gwarancji o trzeci rok za pół ceny. Na kupujących czekają dodatkowe korzyści w postaci szybkiej dostawy, dodatkowej obniżki o wartości 50 zł za zapisanie się na newsletter oraz zdobycia pięciokrotnie większej ilości punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki. W sklepie producenta można także skorzystać z 20 rat RRSO 0%.