Gigaset GX6 PRO - nowy biznesowy smartfon 5G o wzmocnionej obudowie

Gigaset udostępnił na polskim rynku GX6 PRO - unowocześniony w porównaniu do modelu GX6 i bardziej wydajny smartfon z 8 GB pamięci RAM, obsługą technologii eSIM oraz systemem Android Enterprise, umożliwiającym m.in. zdalne zarządzanie urządzeniem. Gigaset GX6 PRO ze znakiem "Made in Germany" został przetestowany zgodnie ze standardem wojskowym MIL-STD-810H i jest zgodny z klasą ochrony IP68 (odporny na pył i wodę). Dla nabywców dostępne są różne możliwości personalizacji urządzenia, włącznie z dedykowanym grawerem na obudowie.

Przeznaczony dla przedsiębiorstw

Smartfon Gigaset GX6 PRO posiada wzmocnioną konstrukcję, wymienny akumulator, rozszerzoną do 8 GB pamięć RAM, system Android Enterprise, zintegrowaną obsługę standardu eSIM oraz potrójny slot na dwie karty SIM i kartę pamięci. Producent zapewnia do 5 lat wsparcia na oprogramowanie.

Po raz pierwszy w urządzeniu Gigaset zastosowano szerokokątny aparat 50 MP PDAF z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Przetwornik 1/1,55" o rozmiarze piksela 1008 μm ma zapewnić dobry obraz w słabych warunkach oświetleniowych.

Towarzysz w codziennej pracy

Wyświetlacz FHD+ typu punch hole, z częstotliwością odświeżania do 120 Hz ma przekątną 6,6 cala, jest chroniony szkłem Corning Gorilla i osiąga jasność 550 nitów, dzięki zawartość ekranu jest wyraźnie widoczna nawet w jasnym świetle słonecznym.

Gigaset GX6 PRO obsługuje superszybkie ładowanie z mocą do 30 W poprzez kompatybilną ładowarkę i może naładować akumulator do 90 procent w około 60 minut. Gigaset GX6 PRO został przetestowany zgodnie ze standardem wojskowym MIL-STD-810H i uzyskał certyfikat IP68.

Funkcje takie jak 5G, USB 3.0, Wi-Fi 6, NFC i Bluetooth 5.2 oznaczają, że Gigaset GX6 PRO spełnia wysokie wymagania dotyczące łączności. Czytnik linii papilarnych znajduje się z boku obudowy w przycisku włączania/wyłączania, programowalny fizyczny klawisz funkcyjny ułatwia dostęp do niektórych funkcji lub aplikacji. Smartfon został także wyposażony w klasyczne złącze jack 3,5 mm.

Równie wytrzymały: Gigaset GX4 PRO

Unowocześniony w porównaniu do modelu Gigaset GX6 nowy smartfon Gigaset GX6 PRO to smartfon kierowany do użytkowników biznesowych. System operacyjny Gigaset GX6 PRO znacznie upraszcza zarządzanie służbowymi urządzeniami używanymi przez większą liczbę pracowników. Zdalna administracja i kompatybilność z aplikacją TeamViewer pozwalają menedżerom IT szybko i łatwo przystosowywać smartfony do firmowych wymagań. Gigaset zapewnia długi okres eksploatacji modelu GX6 PRO – aktualizacje zabezpieczeń będą dostępne przez okres do pięciu lat od wprowadzenia na rynek, zaplanowane są kolejne aktualizacje Androida do wersji 14, a akumulator 5000 mAh można samodzielnie wymieniać.GX6 PRO można również personalizować w ramach zamówień firmowych – z uwagi na produkcję w Niemczech ułatwiona jest realizacja m.in. usługi grawerowania na obudowie smartfonów. Wybrać można m.in. logo firmy, nazwę działu lub inne tego typu informacje, a oferowana indywidualizacja wspiera identyfikację pracowników z firmą.Na żądanie GX6 PRO jest również dostarczany z preinstalowanym oprogramowaniem — od dostosowanego ekranu startowego, przez predefiniowane aplikacje lub ustawienia, po szereg tapet i dzwonków zgodnych z firmową polityką.Gigaset GX6 PRO obsługuje superszybkie ładowanie z mocą do 30 W poprzez kompatybilną ładowarkę i może naładować akumulator do 90 procent w około 60 minut. Obsługiwane jest również bezprzewodowe ładowanie z mocą do 15 W zgodnie ze standardem Qi. Technologia BatteryLife+ firmy Gigaset w GX6 PRO wydłuża żywotność baterii nawet o 50 procent dzięki domyślnemu ustawieniu progu ładowania.Gigaset GX6 PRO został przetestowany zgodnie ze standardem wojskowym MIL-STD-810H i uzyskał certyfikat IP68 potwierdzający, że smartfon posiada wzmocnioną konstrukcję gwarantującą większą ochronę w przypadku silnych wibracji, zmian temperatury, wilgoci i pyłu oraz w razie upadku. Obudowę smartfona można czyścić wodą, mydłem, alkoholem lub środkiem dezynfekującym.Funkcje takie jak 5G, USB 3.0, Wi-Fi 6, NFC i Bluetooth 5.2 oznaczają, że Gigaset GX6 PRO spełnia również wysokie wymagania dotyczące łączności. Czytnik linii papilarnych znajduje się z boku obudowy w przycisku włączania/wyłączania, programowalny fizyczny klawisz funkcyjny ułatwia dostęp do niektórych funkcji lub aplikacji – na pokładzie znalazło się także klasyczne złącze jack 3,5 mm.Wyświetlacz FHD+ typu punch hole, z częstotliwością odświeżania do 120 Hz ma przekątną 6,6 cala, jest chroniony szkłem Corning® Gorilla® i osiąga jasność 550 nitów, dzięki zawartość ekranu jest wyraźnie widoczna nawet w jasnym świetle słonecznym. Ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 900 5G 2,4 GHz zapewnia wystarczającą do codziennej pracy moc obliczeniową. Po raz pierwszy w urządzeniu Gigaset zastosowano szerokokątny aparat 50 MP PDAF z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Przetwornik 1/1,55” o rozmiarze piksela 1008 μm ma zapewnić dobry obraz w słabych warunkach oświetleniowych. Model Gigaset GX4 , młodszy brat GX6, również będzie dostępny w wersji PRO – z dwukrotnie większą pamięcią, rozszerzoną pamięcią RAM o pojemności 6 GB, funkcją eSIM, licznymi opcjami personalizacji, aktualizacjami nawet do pięciu lat oraz Android Enterprise ze wszystkimi korzyściami dla administracji i zarządzania urządzeniami.Gigaset GX6 PRO w Polsce jest dostępny w kolorach tytanowej czerni i tytanowej szarości od maja 2023 r.