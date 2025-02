Pancerny smartfon RAPTOR od IIIF150

Marka IIIF150 stworzyła nowoczesny, pancerny smartfon RAPTOR z kamerą termowizyjną i baterią o pojemności 10000 mAh.

Przeczytaj także: Smartfony pancerne IIIF150 z serii AIR

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe RAPTOR od IIIF150 RAPTOR jest odporny na ekstremalne temperatury – zarówno mrozy, jak i upały, a także na kurz, pył, wodę i wstrząsy. Może przetrwać 24-godzinne zanurzenie na głębokość do 6 metrów i bez problemu radzi sobie z upadkami. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

840 godzin w trybie czuwania

65 godzin rozmów

31 godzin słuchania muzyki

12 godzin oglądania filmów

Mechaników i Serwisantów – do diagnostyki silników i układów elektronicznych

Instalatorów – do wykrywania nieszczelności w instalacjach wodnych i elektrycznych

Weterynarzy i Hodowców – do monitorowania temperatury ciała zwierząt

Myśliwych – do obserwacji zwierzyny w nocy

Główny aparat 108 MP – uchwyci każdy szczegół i realistyczne kolory

Noktowizja 64 MP – doskonałe zdjęcia w całkowitej ciemności

Termowizja – wykrywanie promieniowania cieplnego

Przeczytaj także: Telefon HAMMER Boost LTE

Pancerny RAPTOR to smartfon, który łączy wytrzymałość, nowoczesny design i zaawansowane funkcje technologiczne. To pancerny smartfon z baterią 10000 mAh wyposażony w termowizję, stworzony dla użytkowników, którzy potrzebują urządzenia gotowego na każde warunki.RAPTOR spełnia najwyższe normy odporności, w tym militarne. Jest odporny na ekstremalne temperatury – zarówno mrozy, jak i upały, a także na kurz, pył, wodę i wstrząsy. Może przetrwać 24-godzinne zanurzenie na głębokość do 6 metrów i bez problemu radzi sobie z upadkami. To smartfon stworzony dla profesjonalistów, którzy pracują w niełatwych warunkach środowiskowych.Dzięki ośmiordzeniowemu procesorowi MediaTek Helio G99 i 12 GB RAM (z możliwością rozszerzenia do 24 GB) RAPTOR działa płynnie nawet przy obsłudze wymagających aplikacji. 256 GB pamięci wewnętrznej pozwala przechowywać ogromne ilości zdjęć, filmów i plików. Duży 6,8” wyświetlacz FHD+ oferuje wyraźny obraz z intensywnymi kolorami – idealny do pracy, gier i rozrywki.Bateria 10000 mAh pozwoli zapomnieć o codziennym ładowaniu. RAPTOR zapewnia:Dzięki technologii szybkiego ładowania wystarczy kilkadziesiąt minut, by naładować go do 50%.RAPTOR został wyposażony w kamerę termowizyjną, która wspiera pracę m.in.:Smartfon jest wyposażony w zaawansowany system aparatów:RAPTOR oferuje płatności NFC oraz odblokowywanie odciskiem palca dla maksymalnej ochrony danych. Jego smukła, ośmiokątna obudowa z unikalnym wzorem i laserowym grawerem łączy wytrzymałość z elegancją.Ten pancerny telefon można kupić w MediaExpert lub w sklepie firmowym IIIF150.