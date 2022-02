Smartfon HAMMER Explorer Plus Eco już w sprzedaży

Do sprzedaży wchodzi HAMMER Explorer Plus Eco, wzmocniony smartfon z ekranem 5,7 cala, 4GB pamięci RAM, 8-rdzeniowym procesorem Mediatek G25 i baterią 5000 mAh. Smartfon oferowany jest w nowym, mniejszym opakowaniu wykonanym z biodegradowalnych materiałów.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe HAMMER Explorer Plus Eco - tył Uwagę przykuwają specjalne piny na pleckach urządzenia, które służą integracji z modułowymi akcesoriami dedykowanymi modelowi. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

HAMMER Explorer Plus Eco od mPTech ma mocną obudowę o najwyższym stopniu ochrony IP69. Ma 5,7” ekran HD+ IPS (720x1440), który jest zabezpieczony szkłem Corning Gorilla Glass 3 i dodatkowymi bumperami. Stylistyka jego obudowy jest znana i sprawdzona, a cała konstrukcja wzmocniona. W efekcie, jego odporność przed wodą, pyłem i ewentualnymi zderzeniami jest wyższa od tej w zwykłych modelach, co potwierdzają certyfikaty IP69 oraz militarny MIL-STD-810 (model posiada również wodoodporne złącza USB-C i mini Jack). Odporność na zdarzenia jest zgodna z normą IK07. Uwagę przykuwają specjalne piny na pleckach urządzenia, które służą integracji z modułowymi akcesoriami dedykowanymi modelowi. W tej chwili dostępna jest bateria zewnętrzna HAMMER 5000 mAh z funkcją power bank, którą można zamocować doraźnie dzięki wspomnianym pinom, lub bardziej trwale – za pomocą śrub (w zestawie).Za wydajność modelu odpowiada efektywny 8-rdzeniowy procesor Mediatek G25 oraz 4 GB pamięci operacyjnej RAM (względem 4-rdzeniowego procesora oraz 3 GB pamięci operacyjnej RAM w modelu Explorer). Dzięki temu, smartfon jest jeszcze bardziej wszechstronny i efektywny. Użytkownik do dyspozycji ma 64GB pamięci na multimedia, które może rozszerzyć o dodatkowe 128 GB dzięki karcie microSD.Explorer Plus Eco posiada aparaty: główny 13 Mpx i przedni 8 Mpx, a także: wskaźnik laserowy, NFC, BT 5.0 i baterię 5000 mAh z funkcją Express Charging.Model ten daje początek nowej linii Eco mPTech. Decydując się bowiem na wzmocniony smartfon, użytkownik wybiera jakość i większą żywotność, ponieważ odporny model powinien służyć dłużej. Do tego urządzenie jest oferowane w nowym opakowaniu tj. mniejszym i wykonanym z biodegradowalnych materiałów, co przyczynia się do redukcji śladu węglowego. Producent deklaruje również, że kupując model, użytkownik wspiera akcję sadzenia drzew przez producenta tj. firmę mPTech.Model dostępny jest w sprzedaży w sklepie internetowym mPTech, w cenie 1199 zł.