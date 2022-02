W T-Mobile na kartę 1200 GB internetu przez rok za darmo

T-Mobile startuje z promocją, w ramach której użytkownicy taryfy GO! mogą otrzymać łącznie 1200 GB przez 365 dni w prezencie. Promocję "Rok internetu za darmo" należy aktywować w aplikacji "Mój T‑Mobile". Co dokładnie można zyskać?

1200 GB przez rok – 100 GB co 30 dni!

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 1200 GB internetu przez rok za darmo w nowej promocji T-Mobile na kartę Użytkownicy taryfy GO! mogą otrzymać łącznie aż 1200 GB przez 365 dni w prezencie.

Oferta „Rok internetu za darmo” obejmuje wszystkich użytkowników taryfy GO! – zarówno tych obecnych, jak i nowych, którzy korzystają z oferty „Bez Limitu L” lub „Bez Limitu XL”. Wystarczy, że aktywują oni promocję „Rok Internetu za darmo” w aplikacji Mój T‑Mobile.Włączając tę promocję, klient T‑Mobile na kartę otrzyma nawet 12 pakietów po 100 GB każdy: pierwszy od razu po aktywacji promocji, a kolejne 11 pakietów (każdy po 100 GB) w dniu odnowienia oferty Bez limitu L za 30 zł lub Bez limitu XL za 39 zł. Z otrzymanego bonusu można korzystać ł przez 365 dni od przyznania pierwszego pakietu 100 GB. Niewykorzystane gigabajty z poprzedniego miesiąca kumulują się na koncie klienta.Oferta Bez limitu L za 30 zł co 30 dni to 15 GB (+15 GB po doładowaniu za 30 zł) i nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y i Supernet Video w jakości DVD. W połączeniu z promocją „Rok Internetu za darmo” posiadacz opcji Bez Limitu L może więc uzyskać łącznie aż 1560 GB do wykorzystania przez cały rok!Z kolei dla tych, dla których oferta Bez limitu L nie stanowi wyzwania, a nowe technologie to podstawa, mamy drugą propozycję. Oferta Bez limitu XL za 39 zł co 30 dni to 20 GB (+20 GB po doładowaniu za 39 zł) z dostępem do technologii 5G, nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami oraz Supernet Video w jakości HD. Łącząc tę liczbę gigabajtów z promocją 12 x 100 GB w ramach akcji „Rok internetu za darmo”, klient otrzyma aż 1680 GB w skali roku!Co ważne, dostępna w obydwu ofertach L oraz XL usługa Supernet Video umożliwia oglądanie materiałów wideo bez utraty transferu danych w popularnych aplikacjach, takich jak np. YouTube, Netflix, Polsat Box GO czy Player.