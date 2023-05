T-Mobile przenosi użytkowników taryfy Frii do taryfy GO! © fot. mat. prasowe

T-Mobile zamyka taryfę Frii w ofercie na kartę, a użytkowników przenosi na najnowszą taryfę GO! Przeniesienie jest bezpłatne, a procedura rozpocznie się 28 czerwca. Po zmianie taryfy środki zgromadzone na koncie użytkownika zostaną zachowane, okres ważności konta nie zostanie skrócony, stawki za podstawowe połączenia cennikowe nie ulegają zmianie. Każdy użytkownik za zmianę taryfy Frii na GO! otrzyma ekstra jednorazowy bonus 100 GB na 100 dni.

GO! w przyszłość z T-Mobile

Wybierz swoją nową ofertę

Od 28 czerwca T_mobile rozpoczyna automatyczne przenoszenie użytkowników taryfy Frii na taryfę GO! Zmiana ta jest bezpłatna środki zgromadzone na koncie zostaną zachowane, a aktualna ważność konta nie zostanie skrócona. Nie zmienią się także stawki za podstawowe połączenia cennikowe, tj. SMS-y, MMS-y, rozmowy czy internet. Dodatkowo każdy z przenoszonych użytkowników otrzyma jednorazowy bonus 100 GB na 100 dni za zmianę taryfy Frii na GO!Użytkownicy otrzymują GB po każdym doładowaniu, a doładowanie konta za 5 zł wydłuża jego ważność o kolejne 31 dni. Ci, którzy chcą mieć konto ważne na połączenia wychodzące przez rok, mogą wybrać ofertę „Rok ważności konta” za 20 zł.To nie koniec benefitów wynikających z taryfy GO!. Użytkownicy mogą skorzystać z promocji „Rok Internetu” z:Czego dokładnie mogą spodziewać się użytkownicy? W zależności od posiadanych obecnie usług w ramach taryfy Frii, w dniu automatycznej zmiany na taryfę GO!, użytkownikowi aktywowana zostanie odpowiednia opcja.Jeśli będzie posiadał na swoim koncie aktywną ofertę:Jeśli użytkownik nie będzie posiadał aktywnej żadnej z wyżej wspomnianych ofert, to korzystać będzie z usług telekomunikacyjnych zgodnie z cennikiem taryfy GO!.Aktywacja nowej oferty, wskazanej powyżej, połączonej z migracją na taryfę GO!, nastąpi w ostatnim dniu cyklu obecnej oferty. Dokonanie zmiany taryfy i aktywacja usługi zostaną potwierdzone SMS-em.Do 27 czerwca 2023 r. użytkownicy taryfy Frii mogą również samodzielnie zmienić taryfę na GO! w dogodnym dla siebie momencie, wybierając jeden z poniższych sposobów: