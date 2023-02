GO! w T-Mobile na kartę w nowej odsłonie

T-Mobile wprowadza nową ofertę. Odświeżone i uproszczone zostały taryfy GO! w T-Mobile na kartę, a w nich więcej gigabajtów.

W ramach pierwszej z nich klienci otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, paczkę 20 GB oraz dodatkowe 20 GB po każdym doładowaniu w dowolnym kanale za 35 zł na 30 dni.

Specjalna oferta dla klientów z Ukrainy z dużym pakietem minut!

T-Mobile przygotował nową, prostszą wersję oferty T-Mobile na kartę, w której każdy znajdzie coś dla siebie i dzięki której użytkownicy będą mogli przystąpić do promocji „Rok Internetu” i zyskać nawet 1200 GB przez rok!Dla tych, którzy potrzebują więcej internetu mobilnego, idealna będzie cykliczna oferta GO! M lub GO! L z 5G. W ramach pierwszej z nich klienci otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, paczkę 20 GB oraz dodatkowe 20 GB po każdym doładowaniu w dowolnym kanale za 35 zł na 30 dni. Zaś ci, którzy wybiorą GO! L z dostępem do 5G, także otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, ale większą paczkę, bo 30 GB oraz dodatkowe 30 GB po każdym doładowaniu za 45 zł na 30 dni. Ponadto osoby, które wybiorą te oferty, mogą skorzystać z promocji „Rok Internetu” i zyskać łącznie 1200 GB ekstra przez 365 dni, otrzymując co miesiąc przy odnowieniu oferty GO! M lub GO! L dodatkowe 100 GB. Dzięki takiemu połączeniu użytkownicy nie będą musieli martwić się o gigabajty, ponieważ niewykorzystane GB z promocji „Rok Internetu” kumulują się! Promocję „Rok Internetu” można włączyć w aplikacji Mój T-Mobile.Z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują mniej internetu w swoim telefonie powstały oferty GO! S i GO! XS. W pakiecie GO! S klienci mają nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, paczkę 15 GB oraz dodatkowe 15 GB po każdym doładowaniu za 30 zł na 30 dni. A dla tych, którzy okazjonalnie korzystają z internetu, ale chcą mieć swobodny kontakt telefoniczny z bliskimi, idealna będzie oferta GO! XS,w ramach której otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 10 GB po każdym doładowaniu za 25 zł na 30 dni.Wybraną ofertę można aktywować w aplikacji „Mój T-Mobile” lub poprzez wysłanie odpowiedniego kodu USSD czy SMS-a.W nowym portfolio ofert w T-Mobile na kartę znajduje się również specjalna oferta dla osób z Ukrainy, przebywających w Polsce. W ramach oferty GO! M+UA w cenie 40 zł co 30 dni klienci otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz paczkę 20 GB. Przy każdym doładowaniu zyskują zaś kolejne 20 GB, czyli w sumie aż 40 GB na 30 dni! Mogą oni też aktywować usługę „Rok Internetu” z 1200 GB ekstra, aby zyskać jeszcze większą paczkę danych – dodatkowe 100 GB co 30 dni. Ponadto mają oni aż 1500 minut na rozmowy z Polski do sieci ukraińskich Kyivstar i Vodafone.Warto wspomnieć, że w ramach poszczególnych ofert GO! od 30 zł, klienci otrzymują od 5,75 GB do aż 8,63 GB limitu danych do wykorzystania w strefie roamingowej 1A, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.