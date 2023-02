OPPO Find N2 Flip debiutuje na rynku międzynarodowym

Na rynku międzynarodowym zadebiutował składany smartfon OPPO Find N2 Flip. Ma 3,26-calowy ekran zewnętrzny oraz 6,8 calowy ekran główny z odświeżaniem 120 Hz. Posiada aparat z matrycą Sony IMX890, układ MediaTek Dimensity 9000+, łączność 5G dual SIM oraz szybkie ładowanie SUPERVOOC.

Przeczytaj także: Smartfon OPPO A1k

Ekran zewnętrzny

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nowy OPPO Find N2 Flip Model OPPO gwarantuje doskonały podgląd podczas wykonywania selfie dzięki dużemu zewnętrznemu ekranowi, a opcja Podwójny Podgląd umożliwia także podejrzenie zdjęć czy filmów na ekranie podczas wykonywania zdjęć głównym aparatem. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Zaplecze fotograficzne – najlepsze w kategorii!

Zamknij i otwórz: nawet 400 000 razy

Bateria - najbardziej wytrzymała i pojemna w swojej kategorii

ColorOS 13 z najdłuższym wsparciem dla smartfonów z systemem Android

Find N2 Flip oficjalnym smartfonem UEFA Champions League

Cena i dostępność

Smartfon OPPO Find N2 Flip ma ekran zewnętrzny o przekątnej 3,26-cala. Pionowa orientacja ekranu zewnętrznego umożliwia wyświetlanie aż sześciu powiadomień w jednym widoku, co jest przełomem w branży. Użytkownik może m.in. szybko odpowiadać na wiadomości w popularnych aplikacjach typu Messenger, przełączać ustawienia, nagrywać notatki głosowe czy odbierać połączenia – wszystko to bez konieczności otwierania telefonu. Mimo tak dużych rozmiarów producentowi udało się zachować minimalistyczny wygląd zewnętrznej obudowy.Oprogramowanie w Find N2 Flip umożliwia dostosowanie ekranu zewnętrznego na wiele interaktywnych sposobów, dzięki czemu użytkownicy mogą personalizować jego wygląd. Na przykład, miłośnicy zwierząt mogą wybrać ptaka, kota, psa, chomika lub królika, który będzie się pojawiał za każdym razem, gdy ekran zostanie wybudzony. Jako tapetę można ustawić również GIF czy zapętlić ulubione memy. Dodatkową opcją są również Bitmoji, które można ustawić jako AOD (Always On Display). Oprócz Bitmoji, AOD wyświetla również najważniejsze informacje takie jak: godzina, data, poziom baterii i powiadomienia.Inżynierowie OPPO skupili się na tym, aby wkomponować ekran zewnętrzny w design telefonu. W efekcie tylny panel OPPO Find N2 Flip pełni rolę tła, na którym umieszczono 3,26-calowy ekran zewnętrzny. Główny ekran AMOLED ma 6,8 cala i kinowe proporcje 21:9 oraz odświeżanie 120 Hz. Dobrą widoczność na dworze zapewnia powłoka antyrefleksyjna oraz jasność do 1600 nitów.Dzięki polerowanym aluminiowym bokom, szklanej powłoce odpornej na odciski palców i unikalnemu mikrotrawionemu wzorowi fal na zawiasie smartfon ma minimalistyczny design a jednocześnie dobrze leży w dłoni. Jest dostępny w dwóch kolorach: Gwiezdny Czarny (Astral Black) i Księżycowy Fiolet (Moonlight Purple).Waga smartfona to zaledwie 191 g, a grubość to 7,45 mm, co sprawia, że jest bardzo cienki i lekki. Dzięki specjalnym mikrołukom i szklanej zewnętrznej powłoce zarówno zamknięty, jak i otwarty bardzo dobrze leży w dłoni.Główny obiektyw w telefonie Find N2 Flip o rozdzielczości 50 MP z matrycą Sony IMX890 i przysłoną f/1.8, zapewnia doskonałą jakość zdjęć. Model OPPO gwarantuje doskonały podgląd podczas wykonywania selfie dzięki dużemu zewnętrznemu ekranowi, a opcja Podwójny Podgląd umożliwia także podejrzenie zdjęć czy filmów na ekranie podczas wykonywania zdjęć głównym aparatem.Co więcej, ekran zewnętrzny o proporcjach 17:9 ma taką samą orientację pionową, jak czujnik aparatu, dzięki czemu możliwe jest zachowanie pełnej szczegółowości zdjęć, a ich przycinanie zostało ograniczone do minimum.Druga generacja autorskiego elastycznego zawiasu (eng. Flexion Hinge) pozwala z kolei na swobodne korzystanie z Find N2 Flip pod dowolnym kątem rozłożenia smartfona w zakresie 45-110 stopni, a także sprawia, że konstrukcja smartfona działa jak statyw. Dzięki trybowi FlexForm możliwe jest bowiem korzystanie z aparatu bez użycia rąk. Wystarczy otworzyć częściowo telefon, ustawić na dowolnej, płaskiej powierzchni, a następnie uruchomić spust migawki gestem otwartej dłoni. W ten sposób bez trudu powstaną doskonałej jakości zdjęcia, w tym selfie (32 MP). Tryb FlexForm został także zoptymalizowany pod kątem aplikacji do wideo rozmów. Połączenie matrycy Sony IMX709, szerokokątnego obiektywu oraz dobrego autofokusa pozwala na wygodne prowadzenie spotkań przy użyciu WhatsApp czy Zoom, bez konieczności trzymania smartfona w dłoni.Find N2 Flip powstał we współpracy z legendarnym producentem aparatów fotograficznych – marką Hasselblad – dzięki czemu smartfon oddaje kolory wyjątkowo wiernie, posiada także wysokiej jakości tryb profesjonalny, a unikalna opcja XPAN pozwala na robienie zdjęć w formacie kinowych panoram.Składany smartfon OPPO to jednak nie tylko fotografia na najwyższym poziomie. To również topowe możliwości wideo. Dzięki autorskiemu procesorowi przetwarzania obrazu NPU MariSilicon X możliwe jest nagrywanie materiałów 4K o doskonałej jakości nawet przy słabych warunkach oświetleniowych lub nocą. A składana konstrukcja sprawia, że telefon można trzymać niczym kamerę, by wygodnie i pewnie tworzyć filmy.Podobnie jak w modelach Find N i Find N2, również w przypadku Find N2 Flip, po zamknięciu nie znajdziemy szczeliny w zawiasie, dzięki czemu wewnętrzny wyświetlacz jest dobrze chroniony przed kurzem i zanieczyszczeniami. Smartfon otrzymał także certyfikat TÜV Rhineland, który potwierdza, że urządzenie wytrzymuje ponad 400 000 złożeń i rozłożeń w standardowej temperaturze pokojowej. Odpowiada to otwieraniu i zamykaniu telefonu około 100 razy dziennie przez ponad dziesięć lat. Telefon testowano także w bardziej ekstremalnych warunkach – otwierano go i zamykano do 100 000 razy w temperaturze 50 stopni Celsjusza i 95 procentach wilgotności oraz w temperaturze -20 stopni Celsjusza.Przemyślana konstrukcja zawiasu, która nawiązuje kształtem do kropli wody, sprawia, że spoina po rozłożeniu Find N2 Flip jest zdecydowanie płytsza niż w przypadku innych rozkładanych smartfonów. Zapewnia to dużo lepsze wrażenia wizualne, a przy tym jest praktycznie niewyczuwalne w dotyku.Find N2 Flip został wyposażony w baterię o pojemności 4300 mAh, która jest najbardziej pojemną i wytrzymałą baterią jaka jest obecnie dostępna w pionowo składanych smartfonach na rynku. W baterii zastosowano ogniwa o wysokiej gęstości energii, dzięki czemu ma ona o 10 proc. większą moc niż tradycyjne baterie.Ponadto OPPO, współpracując z MediaTek, stworzyło dla Find N2 Flip zoptymalizowany układ MediaTek Dimensity 9000+. Efektem tych działań jest możliwość wykonywania rozmowy wideo przez ponad godzinę, korzystania z mediów społecznościowych ponad dwie godziny oraz słuchania muzyki przez ponad pięć godzin.Użytkownicy smartfona otrzymają również autorską funkcję szybkiego ładowania 44W SUPERVOOC​, zapewniającą ładowanie baterii od 0 do 50% w zaledwie 23 minuty, natomiast od 0 do 100% w 59 minut. Find N2 Flip może obsługiwać dwie karty SIM 5G jednocześnie. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które korzystają z telefonu służbowego i prywatnego. Ponadto dzięki zaawansowanej technologii 360-stopniowego NFC i układu trzech anten, smartfonem można wykonywać płatności zbliżeniowe.Find N2 Flip działa na autorskim oprogramowaniu ColorOS 13, które zostało specjalnie dostosowane do różnych funkcji smartfona – zarówno w pozycji rozłożonej, wpół złożonej (Flexform Mode) czy obsługi zewnętrznego ekranu. OPPO Find N2 Flip będzie pierwszym smartfonem OPPO z czteroletnim wsparciem dla ColorOS oraz pięcioletnim wsparciem dla aktualizacji bezpieczeństwa.OPPO Find N2 Flip został oficjalnym smartfonem UEFA Champions League 2022/2023. Będzie wykorzystany przez fotografów do uchwycenia najważniejszych momentów na boiskach Ligii Mistrzów, a najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane w zakładce „Galeria OPPO” na oficjalnej stronie UEFA Champions League oraz na dedykowanej stronie OPPO x UEFA Champions League. Ponadto smartfon będzie można obejrzeć na specjalnym stoisku marki podczas Finału w Stambule.OPPO oferuje również niespodziankę dla swoich użytkowników. Klienci, którzy kupią Find N2 Flip, będą mieli szansę dostać prezent od OPPO i UEFA Champions League oraz wziąć udział w loterii, w której do wygrania będzie bilet na Finał Ligi Mistrzów.Cena Find N2 Flip (w wersji 8GB + 256GB) w Wielkiej Brytanii wyniesie 849£.OPPO Find N2 Flip będzie dostępny w Polsce od 27 lutego bieżącego roku.