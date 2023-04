Plus rozszerza program Plus Odkup © fot. mat. prasowe

Plus rozszerza program Plus Odkup o kolejnych producentów smartfonów. Klienci mogą od teraz odsprzedawać także używane telefony marek: Samsung, LG, OPPO, Motorola, Nokia, Realme, Sony oraz Xiaomi. Środki ze sprzedaży urządzenia zostaną przekazane na konto użytkownika i mogą zostać przeznaczone na pokrycie rat za nowy sprzęt. Dodatkowo, Plus wprowadza nowy abonament dla klientów odsprzedających iPhone i wybierających nowy smartfon marki Apple.

Plus odkupi używane smartfony

Ile można zyskać?

Wybierz nowego iPhone w Plus Odkup

Plus Wymiana – sprytny sposób na najnowszego iPhone