W Plus Wymiana, Plus Odkup i Wakacje od rat - iPhone w niższej cenie

W ramach programów Plus Wymiana, Plus Odkup i Wakacje od rat można teraz kupić smartfony iPhone w niższych cenach. Jak skorzystać z tych promocji?

Plus Wymiana – nowszy iPhone co dwa lata

nie spłacać pozostałych 12 rat, zwrócić iPhone bez zbędnych formalności i wybrać nowy iPhone z nową umową (zwracany iPhone powinien być sprawny i w dobrym stanie, ale może mieć standardowe oznaki użytkowania),

spłacić pozostałą kwotę w całości lub w 12 ratach i pozostawić sobie telefon na własność.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Plus Wymiana – nowszy iPhone co dwa lata Aby skorzystać z oferty należy wybrać dowolny abonament oraz jeden z modeli iPhone, np.: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, w umowie ratalnej na 36 miesięcy. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Plus Odkup

Wakacje od rat

przez nowego klienta jest zakup smartfona z umową abonamentową wraz z usługą Serwis Urządzenia Premium 24,

w przypadku obecnych klientów jest regularne spłacanie abonamentu od min. 6 miesięcy oraz zakup sprzętu wraz z usługą Serwis Urządzenia Premium 24.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wakacje od rat Decydując się na zakup iPhone 14 128 GB w ramach oferty Wakacje od rat opłata początkowa za sprzęt wynosić będzie 499 złotych, a po pół roku opłata miesięczna wynosić będzie 91,66 zł/mies. przez 36 miesięcy – łącznie 3799 złotych. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

