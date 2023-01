Plus wprowadza Program Plus Odkup. Posiadacze smartfonów iPhone mogą w salonie Plusa odsprzedać swój obecny model i kupić nowy iPhone z serii 13 lub 14 w atrakcyjnej cenie. Nowy iPhone dostępny będzie na raty wraz z dedykowaną ofertą abonamentową.

Przeczytaj także: W Plusie ruszyła wyprzedaż urządzeń

Zamień swojego iPhone na najnowszy model od Apple w promocyjnej cenie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zamień swojego iPhone na najnowszy model od Apple w promocyjnej cenie Posiadacze smartfonów iPhone mogą w salonie Plusa odsprzedać swój obecny model i kupić nowy iPhone z serii 13 lub 14 w atrakcyjnej cenie. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Całkowity koszt zakupu na 36 rat Pełen koszt ratalnego zakupu iPhone 14 128 GB wyniesie łącznie 4999 złotych, zamiast standardowych 5749 złotych. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Zyskaj nawet 2650 złotych w ramach Plus Odkup

Abonament w ofercie Plus Odkup – 2x więcej GB i Disney+ nawet na 2 lata

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Abonament w ofercie Plus Odkup Klienci decydujący się na zakup nowego urządzenia Apple mają do wyboru 3 dedykowane abonamenty z podwojoną liczbą gigabajtów w abonamencie na dwa lata. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Plus Wymiana – sprytny sposób na najnowszego iPhone

Przeczytaj także: W Plusie smartfony w niższych cenach

Plus udostępnia ofertę, w ramach której, podczas jednej wizyty w salonie można odsprzedać obecnie używany iPhone i stać się posiadaczem wymarzonego, najnowszego modelu od Apple. Dzięki nowemu rozwiązaniu nie ma już konieczności zajmowania się uciążliwą sprzedażą używanego egzemplarza znajomym czy poprzez platformy internetowe. Nie trzeba martwić się o oryginale pudełko, akcesoria czy negocjacje ceny z osobami zainteresowanym zakupem.Proces sprzedaży w programie Plus Odkup jest bardzo prosty. Wystarczy przynieść swój używany iPhone do salonu Plusa. Następnie sprzedawca przy pomocy dedykowanej aplikacji automatycznie określi stan techniczny telefonu. Na podstawie uzyskanych wyników oraz oceny stanu ekranu i obudowy, klient w bardzo krótkim czasie otrzymuje wycenę urządzenia. Kwota ze sprzedaży dotychczasowego iPhone zostanie odliczona od zobowiązań klienta i może zostać przeznaczona na pokrycie rat za nowy sprzęt. Oferta jest skierowana do użytkowników iPhone 7 i nowszych modeli.Dodatkową zachętą do skorzystania z nowej propozycji Plusa jest wyjątkowo atrakcyjna, promocyjna cena modeli iPhone z serii 13 i 14, których okres spłaty rozłożony jest na 36 miesięcy. Klienci korzystający z oferty Plus Odkup, mogą wybrać nowego iPhone 14 128 GB, iPhone 14 256 GB, iPhone 14 Plus 128 GB, iPhone 14 Plus 256 GB w cenie obniżonej o 750 złotych lub iPhone 13 mini 128 GB, iPhone 13 128 GB, iPhone 13 256 GB, iPhone 13 512 GB taniej o 450 złotych.Przykładowo, odsprzedając iPhone 12 256 GB w dobrym stanie można otrzymać nawet 1900 złotych, które trafi na konto rozliczeniowe w Plusie. Z kolei pełen koszt ratalnego zakupu iPhone 14 128 GB wyniesie łącznie 4999 złotych, zamiast standardowych 5749 złotych. W rezultacie całkowita kwota do spłaty nowego iPhone 14 128 GB wyniesie 3099 zł. Innymi słowy, dzięki ofercie Plus Odkup można zyskać łącznie nawet 2650 złotych.Dodatkowo klienci decydujący się na zakup nowego urządzenia Apple mają do wyboru 3 dedykowane abonamenty z podwojoną liczbą gigabajtów w abonamencie na dwa lata.Wybierając abonament za 75 złotych miesięcznie otrzymują 160 GB (zamiast 80 GB) z dostępem do najszybszej sieci 5G w Polsce według rankingu SpeedTest.pl, nielimitowane rozmowy i SMSy/MMSy do wszystkich oraz 120 minut na połączenia międzynarodowe w UE, a także dostęp do Disney+ nawet na dwa lata w prezencie. Dla klientów potrzebujących większej liczby GB dostępne są abonamenty za 85 zł/mies. z pakietem 240 GB (zamiast 120 GB) oraz za 95 zł/mies. z 260 GB (zamiast 130 GB).Klienci, którzy skorzystają z zakupu nowego iPhone dzięki programowi Plus Odkup, po dwóch latach mogą zdecydować się na kolejną wymianę smartfona. Dzięki dostępnemu już od kilku miesięcy programowi Plus Wymiana, po spłaceniu 24 rat za urządzenie mają możliwość zmiany używanego iPhone 13 lub 14 na jeden z modeli marki Apple, które dopiero wejdą do sprzedaży. Pozostałe 12 rat zostanie anulowanych.