Co pokazał egzamin ósmoklasisty 2025?

Czy matematyka przestaje być językiem przyszłości, a przecinki stają się reliktem przeszłości? Tegoroczne wyniki egzaminu ósmoklasisty pokazują zaskakujące trendy: matematyka tonie, język polski trzyma się na powierzchni, a angielski – rośnie, za co podziękować można m.in. TikTokowi. W tle wielkie decyzje rekrutacyjne i pytanie: dokąd zmierza polska szkoła?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego uczniowie osiągają coraz słabsze wyniki z matematyki?

Jak zmieniają się kompetencje językowe uczniów i co wpływa na te zmiany?

Jakie decyzje muszą podjąć uczniowie i rodzice w związku z rekrutacją do szkół średnich?

Matematyka – kompetencje ścisłe tracą na znaczeniu?

Matematyka to nie tyle dział wiedzy, co sposób postrzegania świata. Uczy myślenia systemowego, konsekwencji i szacunku do procesu. A my jako społeczeństwo coraz częściej pozwalamy młodym ten sposób myślenia porzucać – mówi Dorota Żuchowicz, doradczyni edukacyjna i współzałożycielka Forum Wiedzy i Edukacji.

Język polski – stabilność, ale z ubytkami

Wielu uczniów nie rozumie, że przecinek może zmienić nie tylko rytm zdania, ale i jego sens. To nie tylko detal – to kwestia klarowności myśli i uważności na język – podkreśla Żuchowicz.

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty na przestrzeni ostatnich 4 lat Wynik z matematyki spadł po raz kolejny – tym razem do 50%

Angielski – język przyszłości, który młodzież już zna

To świetny przykład tego, jak motywacja i codzienność wpływają na realne kompetencje. Angielski stał się dla młodzieży narzędziem życia, nie tylko przedmiotem w planie lekcji – zaznacza ekspertka Forum Wiedzy i Edukacji.

Rekrutacja: decyzje, które mają wagę

Zachęcam uczniów, by spojrzeli na swoje wyniki z dystansem i porównali je z progami z poprzednich lat. To moment, który może przesądzić o tym, gdzie spędzą najbliższe trzy–pięć lat swojego życia. To również czas na chłodną ocenę – czy dotychczasowy „pewniak” wciąż jest realny? A może warto podjąć ambitniejsze wyzwanie, jeśli wyniki na to pozwalają? – sugeruje Dorota Żuchowicz.

Dla wielu rodzin kluczowe jest też rozstrzygnięcie, czy szkoła niepubliczna była tylko zabezpieczeniem na wypadek niepowodzenia w naborze, czy może stała się realną alternatywą. Wybór szkoły średniej to pierwszy samodzielny wybór edukacyjny młodego człowieka i warto, by był świadomy.



To również moment, w którym rodzice mogą odegrać szczególnie ważną rolę – wspierając dziecko nie tylko organizacyjnie, ale też emocjonalnie, dając mu przestrzeń do refleksji i rozmowy o tym, co naprawdę dla niego ważne - podsumowuje ekspertka.

Wynik z matematyki spadł po raz kolejny – tym razem do 50%. Trudno już mówić o przypadkowym wahaniach. Uczniowie coraz częściej deklarują trudność w rozwiązywaniu zadań problemowych, a nauczyciele alarmują: brakuje nie tylko wiedzy proceduralnej, ale przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia.Coroczny spadek wyników może świadczyć nie tylko o niedopasowaniu metod dydaktycznych, ale też o braku przekonania, że matematyka jest realnie potrzebna w życiu. To sygnał do przemyślenia roli, jaką pełni dziś edukacja przedmiotów ścisłych w szkołach podstawowych.Wynik 64% z języka polskiego to poziom zbliżony do ubiegłorocznego. Egzamin ósmoklasisty ujawnia jednak coraz wyraźniejszy problem z interpunkcją i stylistyką. W erze komunikacji obrazkowej i skróconych wiadomości przecinek zaczyna być zbędnym znakiem, a tekst traci na znaczeniu.Stabilny wynik to z jednej strony dobra wiadomość, ale z drugiej – wskazuje, że nie udaje się systemowo poprawiać umiejętności związanych z wyrażaniem siebie. W kontekście rozwoju kompetencji miękkich i komunikacyjnych, może to być problem długofalowy.70% – to najwyższy średni wynik z języka angielskiego w historii egzaminu ósmoklasisty. Wzrost ten trudno jednak przypisać wyłącznie szkole. Uczniowie uczą się angielskiego przez gry, seriale, media społecznościowe i kontakt z rówieśnikami z zagranicy.Wzrost wyników nie tyle świadczy o sukcesie edukacji, co o sile środowiska nieformalnego. Warto się zastanowić, jak te naturalne ścieżki uczenia się wykorzystać również w nauczaniu innych przedmiotów.Wynik egzaminu ósmoklasisty to dziś nie tylko refleksja, ale i konkretna decyzja. W najbliższych godzinach uczniowie mają ostatnią szansę na zmianę preferencji w systemie rekrutacji do szkół średnich – w większości województw do 8 lipca, do godz. 15:00.Oprócz decyzji strategicznych, uczniowie i ich rodzice muszą zadbać o kwestie formalne – przede wszystkim złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej do szkoły pierwszego wyboru (najczęściej do 8 lipca, do godz. 15:00). Brak dokumentów to automatyczne wykreślenie z rekrutacji.