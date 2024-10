Dzieci w sieci: nie tylko rozrywka, ale też nauka online?

W dobie internetu kontrola czasu spędzanego przez dzieci przed ekranami powinna stanowić dla rodziców jedno z zadań zupełnie priorytetowych. Okazuje się, że nie jest z tym najgorzej. Badanie zrealizowane przez platformę Novakid wskazuje, że gros rodziców przykłada należytą wagę do monitorowania internetowej aktywności najmłodszych. Okazuje się również, że we wszystkich 15 przebadanych krajach rośnie czas, który dzieci spędzają przed ekranem w celach edukacyjnych. I wprawdzie często jeszcze rozrywka dominuje nad edukacją, to połączenie obu tych elementów może być skutecznym sposobem na zachowanie zdrowej równowagi.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie aktywności przed ekranem są najpopularniejsze wśród najmłodszych?

Jak duży odsetek rodziców uważa, że ich dzieci spędzają przed ekranem zbyt dużo czasu?

W jaki sposób rodzice kontrolują czas ekranowy dzieci?

Do jakich zadań edukacyjnych dzieci wykorzystują urządzenia cyfrowe?

Jesteśmy zaangażowani w tworzenie platformy, która zachęca dzieci do spędzania swojego czasu ekranowego na nauce oraz treściach wspomagających ich prawidłowy rozwój – powiedział Max Azarov, dyrektor generalny i współzałożyciel Novakid. – Nasze połączenie gier edukacyjnych, interaktywnych zasobów do samodzielnej nauki, lekcji online i grupowych zajęć konwersacyjnych angażuje młodych uczniów w poznawanie języka angielskiego w ciekawy dla nich sposób – dodał Azarov.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe % rodziców uważających, że ich dzieci spędzają przed ekranem zbyt dużo czasu Czas spędzany online na nauce jest oceniany przez rodziców jako pożyteczny, większy niepokój budzą potencjalne negatywne skutki gier Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy nauka przed ekranem jest pożyteczna dla edukacji dziecka? Tylko 5% rodziców zdecydowanie nie zgadza się z założeniem, że nauka przed ekranem jest pożyteczna dla edukacji dziecka Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Wyobrażamy sobie przyszłość, w której treści edukacyjne są dla dziecka zabawne i angażujące, podobnie jak gry - dodał Azarov. - Program Novakid zawiera interesujące historie, komiksy, filmy i piosenki, dzięki czemu dzieci uczą się chętnie, nawet bez bezpośredniego udziału rodziców.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Do jakich zadań edukacyjnych Twoje dziecko wykorzystuje urządzenia cyfrowe Gry edukacyjne oraz aplikacje stanowią obecnie 52% dydaktycznego czasu w sieci Kliknij, aby przejść do galerii (7)

W ostatnim czasie wiele europejskich państw wprowadziło ograniczenia związane z używaniem telefonów przez dzieci w szkołach, całkowity zakaz korzystania z takich urządzeń obowiązuje m.in. w Holandii. W Polsce placówki oświatowe mają w tym zakresie niezależność, a temat ten budzi dyskusje wśród rodziców.Platforma do nauki angielskiego dla dzieci online - Novakid - postanowiła zbadać, jak wyglądają obecnie nawyki dotyczące czasu spędzanego przed ekranem m.in. wśród dzieci z Polski w wieku 4-12 lat.W badaniu Novakid przeanalizowano dane z ponad 5000 rodzin z 15 krajów, w tym z Polski. Wyniki tegorocznej ankiety zostały porównane do tożsamego badania przeprowadzonego w 2022 roku. W badaniach wzięli udział rodzice uczniów platformy Novakid, dostarczając m.in. informacji na temat tego, w jaki sposób ich dzieci spędzają czas przed ekranem, jaki jest ich stosunek do tego oraz jakie stosują metody kontroli rodzicielskiej.Raport Novakid pokazuje, że aktualnie jedną z najczęściej podejmowanych przez dzieci aktywności “ekranowych” jest nauka online (33%). Ogólny czas spędzany przed ekranem w celach edukacyjnych znacznie wzrósł we wszystkich badanych krajach.W 2022 r. 68% polskich rodziców twierdziło, że ich dzieci spędzają mniej niż dwie godziny tygodniowo na nauce online, podczas gdy tylko 4% przekroczyło sześć godzin tygodniowo. W 2024 r. już 33% rodziców wskazało, że ich dzieci spędzają średnio 1 godzinę dziennie na zajęciach edukacyjnych na ekranie. Jest to ponad 8-krotny wzrost w ciągu zaledwie dwóch lat, co potwierdza rosnącą popularność takiej formy nauki. Największy odsetek polskich dzieci poświęca na edukację od 3-6 godzin tygodniowo (40%).Jak wynika z badania Novakid rosnąca popularność używania ekranów w edukacji sugeruje pozytywny trend w kierunku wykorzystania technologii do nauki w Polsce. Potwierdzają to również wyniki platformy Novakid, która w ostatnich 2 latach odnotowywała stały wzrost liczby użytkowników: liczba nowych rejestracji na platformie wzrosła od początku 2024 roku o 32% w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku.O ile czas spędzany online na nauce jest oceniany przez rodziców jako pożyteczny, to większy ich niepokój budzą potencjalne negatywne skutki gier i filmów online. Te obawy podkreślają znaczenie monitorowania aktywności cyfrowej dzieci i promowania zdrowych, zrównoważonych nawyków korzystania z technologii. W związku z dynamicznie rosnącą popularnością nauki online, coraz mocniej zaznacza się konieczność zwiększenia świadomości na temat treści, na które dzieci mogą trafić w sieci.Równoważąc zaufanie i kontrolę w zarządzaniu czasem spędzanym przed ekranem, większość rodziców preferuje monitorowanie sposobu korzystania przez dzieci z urządzeń cyfrowych, uzupełnione umowami z dzieckiem (67%). Korzystanie z minutników (13%) lub dedykowanych aplikacji (30%) jest równie powszechne, szczególnie gdy dzieci zabierają urządzenia do szkoły lub na wycieczkę.Choć rozrywka często dominuje nad edukacją w codziennym użytkowaniu ekranów, kluczem może być połączenie obu tych elementów. Eksperci widzą w zabawie duży potencjał edukacyjny — może ona rozwijać kreatywność, zwiększać motywację i wspierać procesy uczenia się. Potwierdza to ponad 50% ankietowanych rodziców z Polski.Jak wynika z badania Novakid gry edukacyjne oraz aplikacje stanowią obecnie 52% dydaktycznego czasu w sieci, co odzwierciedla ich rolę skutecznego narzędzia edukacyjnego.Dla kontrastu, 34% czasu spędzanego przed ekranem poświęcone jest na zajęcia online, a 37% na czytanie i szukanie informacji do zadań domowych. Tendencja ta potwierdza potencjał opracowywania aplikacji, które łączą zajęcia online, zadania domowe, filmy edukacyjne i dyskusje tematyczne.Według wyników badania Novakid 46% dzieci spędza podobną ilość czasu na rozrywce i nauce, co może świadczyć o zdrowym i odpowiedzialnym podejściu do technologii zarówno ze strony rodziców, jak i młodych użytkowników Internetu.Nauka zdalna otwiera przed dziećmi nowe możliwości rozwoju, wykorzystując technologię w sposób przemyślany i angażujący. Edukacyjne gry i interaktywne treści nie tylko wspierają proces nauki, ale także sprawiają, że jest ona ciekawsza, szerzej dostępna oraz niezwykle praktyczna i wygodna. Mimo to, kluczowe jest, aby rodzice utrzymywali równowagę między zaufaniem a kontrolą, monitorując czas spędzany przed ekranem i dbając o zdrowe nawyki korzystania z technologii.