Dzień Bezpiecznego Internetu 2023, czyli jak chronić dzieci w sieci

Z okazji przypadającego dziś Dnia Bezpiecznego Internetu eksperci G DATA przygotowali wskazówki dla rodziców na temat bezpiecznego korzystania przez ich pociechy z internetu. Jak lepiej chronić dzieci w sieci?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 Dzień Bezpiecznego Internetu to cykliczne wydarzenie przeciwko problemom w sieci, takim jak cyberprzemoc (cyberbullying), tożsamość cyfrowa i media społecznościowe.

Młodsze dzieci powinny być wprowadzane w świat Internetu w szczególny sposób. Specjalne wyszukiwarki dla młodszych są odpowiednie jako strony startowe i umożliwiają bezpieczne dla dzieci surfowanie po sieci. Również dobrym pomysłem jest wdrożenie wspólnie z dziećmi i młodzieżą podstawowych środków bezpieczeństwa IT. Termin "podstawowa wiedza" obejmuje umiejętności prawidłowego posługiwania się hasłami, krytycznego analizowania uprawnień aplikacji oraz świadomość, że dane osobowe można wprowadzać wyłącznie po konsultacji z rodzicami.

Zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w Internecie

Rodzice powinni uczyć dzieci, jak korzystać z internetu bezpiecznie i odpowiedzialnie. Na przykład kontrola rodzicielska z ograniczeniem treści uniemożliwia dzieciom i nastolatkom dostęp do stron internetowych poświęconych narkotykom, przemocy czy pornografii. Otwarcie omawiać zagrożenia

Rodzice powinni jak najwcześniej określić, jakie treści dzieci mogą publikować i zwracać uwagę na to, jakie treści czy sytuacje dzieci i nastolatkowie udostępniają znajomym i rodzinie. Bardzo ważne jest wyjaśnienie, dlaczego nie powinny udostępniać zdjęć, adresów i numerów telefonu w sieci. Ograniczać uprawnienia

Rodzice powinni mieć pełną kontrolę nad działaniami swoich dzieci w Internecie. Ograniczone uprawnienia na smartfonie lub tablecie zapobiegną pobieraniu aplikacji. Ograniczać czas online

To, ile czasu dzieci powinny spędzać online, zależy od sytuacji i wieku. Racjonalne jest ustalenie z dziećmi czasu użytkowania urządzeń. Za pomocą środków technicznych rodzice mogą zadbać o to, by urządzenie wyłączyło się po określonym czasie, na przykład za pomocą aplikacji Google Family Link. Sprawdzać aplikacje przed instalacją

Nie wszystkie aplikacje są odpowiednie dla małych dzieci. Rodzice powinni dokładnie sprawdzić przed instalacją, czy aplikacja jest odpowiednia dla wieku i jakie uprawnienia są związane z jej używaniem. Hasło do App Store zapewnia potrzebną kontrolę. Zainstalować oprogramowanie zabezpieczające

Kompleksowe rozwiązanie zabezpieczające z silną ochroną w czasie rzeczywistym jest częścią podstawowego wyposażenia każdego komputera, smartfona czy tabletu. Chroni przed złośliwym oprogramowaniem i stanowi podstawę dla większego bezpieczeństwa podczas surfowania.

Dzień Bezpiecznego Internetu to cykliczne wydarzenie przeciwko problemom w sieci, takim jak cyberprzemoc (cyberbullying), tożsamość cyfrowa i media społecznościowe.Internet jest znaczącą częścią życia dzieci i młodzieży - spędzają mnóstwo czasu online ucząc się, bawiąc i komunikując ze znajomymi. Oprócz oczywistych korzyści, Internet to także zagrożenia. Dlatego znajomość zasad korzystania z sieci jest bardzo ważna.Dzięki kontroli rodzicielskiej możemy chronić swoje dzieci przed dostępem do treści pornograficznych lub filmików zachęcających do przemocy. Jeśli chodzi o gry, rodzice powinni być świadomi zagrożeń i otwarcie omawiać z dziećmi wszelkie problemy oraz wyjaśniać, dlaczego nie każdą aplikację można bezpiecznie pobierać. Jeśli dodano w sklepie z aplikacjami kartę kredytową, płatne gry szybko mogą stać się kosztowną pułapką. Zwłaszcza kiedy dzieci odblokują w grze funkcję lub sprzęt, który kosztuje prawdziwe pieniądze, obciążając tym samym konto rodziców. Fałszywe aplikacje również mogą podszywać się pod gry, co jest problemem, ponieważ mając zbyt wiele uprawnień, mogą samodzielnie instalować złośliwe oprogramowanie, co stanowi poważne zagrożenie zarówno dla prywatności, jak i bezpieczeństwa.Tim Berghoff:Wskazówki G DATA, jak lepiej chronić dzieci korzystające z internetu Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) został zainicjowany przez Unię Europejską. Każdego roku w drugim tygodniu lutego, dzień ten zwraca uwagę na zwiększenie bezpieczeństwa w Internecie. Instytucje, fundacje, przedsiębiorstwa oraz stowarzyszenia mogą brać udział i oferować zarówno działania, jak i wydarzenia.