Alupol Films zainwestuje 300 mln zł w nowoczesną produkcję folii w Oświęcimiu

Alupol Films, czołowy producent folii polipropylenowych w Polsce i część Grupy Kęty S.A., ogłosił inwestycję o wartości 300 mln zł w rozbudowę i modernizację zakładu w Oświęcimiu. Dzięki wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji firma otrzymała znaczącą ulgę podatkową, co pozwoli na wdrożenie jednej z najnowocześniejszych w Europie linii produkcyjnych oraz zwiększenie potencjału technologicznego i ekologicznego przedsiębiorstwa.

Inwestycja o wartości 300 mln zł

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Alupol Films - hala produkcyjna z nową linią BOPP Nowoczesna hala produkcyjna wyposażona w jedną z najnowocześniejszych linii do produkcji folii koekstrudowanych BOPP w Europie. Inwestycja umożliwia zwiększenie skali działalności oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, odpowiadając na rosnące wymagania rynku opakowań spożywczych i kosmetycznych. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Alupol Films - linia produkcyjna folii poliolefinowych Zaawansowana linia produkcyjna umożliwia wytwarzanie wysokiej jakości folii poliolefinowych, kluczowych dla branży opakowaniowej. Automatyzacja procesów, precyzyjna kontrola parametrów i nowoczesna infrastruktura pozwalają osiągać wysoką wydajność oraz spełniać rygorystyczne normy środowiskowe i jakościowe. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Znaczenie dla regionu i branży

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Alupol Films - zakład produkcyjny Rozbudowane centrum produkcyjne stanowi serce działalności Alupol Films w Oświęcimiu. Inwestycje w park maszynowy i infrastrukturę przekładają się na wzrost konkurencyjności firmy oraz umożliwiają wdrażanie rozwiązań przyjaznych środowisku, podnosząc standardy w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Polska Strefa Inwestycji – szansa dla przedsiębiorców

Nowy projekt inwestycyjny, którego wartość sięga aż 300 mln zł, zostanie zrealizowany w Oświęcimiu . Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę i modernizację istniejącego zakładu produkcyjnego oraz zakup jednej z najnowocześniejszych w Europie linii do produkcji folii poliolefinowych. Inwestycja zakłada również wdrożenie zaawansowanego wyposażenia technicznego i rozbudowę infrastruktury towarzyszącej, co pozwoli w pełni wykorzystać potencjał nowej technologii.Dzięki realizacji tego projektu Alupol Films znacząco zwiększy swoje możliwości produkcyjne oraz zamierza umocnić pozycję na rynku europejskim i światowym.Nowa linia produkcyjna umożliwi wytwarzanie zaawansowanych technicznie folii koekstrudowanych BOPP, znajdujących szerokie zastosowanie m.in. w opakowaniach produktów spożywczych i kosmetycznych. Dzięki inwestycji możliwe będzie dalsze podnoszenie jakości i wydajności produkcji, a także poprawa parametrów środowiskowych, co wpisuje się w rosnące wymagania rynku dotyczące zrównoważonego rozwoju.Kluczowym elementem umożliwiającym realizację tak dużego przedsięwzięcia jest wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Alupol Films uzyskał prawo do zwolnienia z podatku dochodowego nawet na 15 lat, co stanowi istotny impuls do realizacji inwestycji na tak szeroką skalę. To pierwsza decyzja o wsparciu przyznana firmie w ramach PSI, choć w przeszłości – w latach 2015 i 2016 – spółka korzystała już ze zwolnień podatkowych na mocy przepisów dotyczących specjalnych stref ekonomicznych, realizując wówczas inwestycje o wartości odpowiednio 150 mln zł i 90 mln zł.Rozwój Alupol Films to także korzyści dla regionu Małopolski. Nowa inwestycja przyczynia się do rozwoju nowoczesnego przemysłu w Oświęcimiu i wzmacnia trwałą obecność firmy w lokalnej gospodarce. Jak mówi Andrzej Kulig, prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego, jest to największe wsparcie udzielone przez instytucję w 2025 roku, a drugie półrocze przyniesie zapewne kolejne znaczące projekty.W tym roku Krakowski Park Technologiczny wydał już 33 decyzje o wsparciu – zarówno dla dużych, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw. Łączne deklarowane nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 750 mln zł, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu przedsiębiorców inwestowaniem w regionie i korzystaniem z dostępnych form wsparcia.Program Polska Strefa Inwestycji to narzędzie umożliwiające firmom planującym nowe inwestycje skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT nawet na 14 lub 15 lat. O wsparcie mogą ubiegać się zarówno małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, czy inwestycja realizowana jest na terenach prywatnych czy publicznych. Krakowski Park Technologiczny pełni rolę operatora PSI w Małopolsce, wspierając strategiczne projekty, które przyczyniają się do rozwoju regionu i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.