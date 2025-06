Cyberprzestępcy przekraczają kolejną granicę. Badacze Check Point Research ogłosili odkrycie złośliwego oprogramowania, które jako pierwsze na świecie zawierało technikę tzw. prompt injection, czyli próbę zmanipulowania narzędzi opartych na AI za pomocą specjalnie wstawionego tekstu. Komenda miała przekonać sztuczną inteligencję, że nie jest zagrożeniem. Przypadek ten stawia branżę IT przed zupełnie nowymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa.

Z tego artykułu dowiesz się:

O pierwszym na świecie przypadku użycia prompt injection do manipulacji sztuczną inteligencją przez złośliwe oprogramowanie.

Jak cyberprzestępcy próbują omijać zabezpieczenia AI, wykorzystując socjotechnikę skierowaną do algorytmów.

Jakie nowe wyzwania stoją przed branżą IT i twórcami narzędzi bezpieczeństwa w kontekście ataków na AI.

Dlaczego aktualizacja baz sygnatur nie wystarcza i dlaczego konieczne jest przewidywanie nowych typów zagrożeń.

Co to oznacza dla branży IT?

Dotychczas twórcy złośliwego oprogramowania stosowali techniki takie jak zaciemnianie kodu, ukrywanie w pamięci czy unikanie środowisk sandboxowych. Teraz sięgają po język naturalny i socjotechnikę – tym razem skierowaną nie do ludzi, lecz do algorytmów AI.Na początku czerwca 2025 roku pewien złośliwy plik z Holandii został anonimowo przesłany do VirusTotal. Zawierał różne techniki unikania sandboxów i osadzony klient TOR, ale przypominał raczej test lub wczesną, niekompletną wersję złośliwego komponentu: część funkcji nie działała, a plik wypisywał informacje systemowe, które zwykle są przesyłane na zewnętrzny serwer.Pod lupę wzięli go badacze Check Point Research, którzy zauważyli pewien wyróżniający szczegół – próbka zawierała w kodzie komendę, napisaną wyraźnie z myślą o AI, a nie o człowieku. W treści złośliwego programu można było znaleźć m.in. następującą instrukcję:Powyższy prompt okazuje się jawną próbą zmylenia LLM (large language model) , czyli dużych modeli językowych, które coraz częściej wykorzystywane są do automatycznej analizy zagrożeń. Choć atak nie zakończył się sukcesem, ponieważ opracowany przez Check Point system MCP (Model Context Protocol) zidentyfikował próbę manipulacji, to analitycy cyberbezpieczeństwa alarmują: to dopiero początek nowej ery ataków klasy "AI Evasion" (obchodzenie AI).– komentuje odkrycie Wojciech Głażewski z Check Point Software. AI może zostać oszukana - podobnie jak człowiek - nie za pomocą linii kodu, ale sprytnie sformułowanej wypowiedzi, która wpływa na jej „tok rozumowania”.Odkrycie zmusza twórców narzędzi bezpieczeństwa do zmiany strategii. Nie wystarczy już reagować na znane schematy ataków, a konieczne staje się przewidywanie nowych, inteligentnych prób obejścia zabezpieczeń. Każdy, kto korzysta z narzędzi opartych na AI, powinien być świadomy, że technologia ta – choć potężna – również może paść ofiarą socjotechniki, tyle że zaprogramowanej dla maszyn.Eksperci Check Pointa podkreślają, że nie wystarczy już tylko aktualizować bazy sygnatur. Świat bezpieczeństwa IT musi nauczyć się bronić nie tylko ludzi, ale także... algorytmy. To początek wojny, w której celem jest nie tylko użytkownik, ale także jego cyfrowy obrońca.