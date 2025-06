Ruszyła budowa morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3

Rozpoczęła się realizacja jednego z największych projektów w historii polskiej energetyki - budowa morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Inwestycja, realizowana przez Equinor i Polenergię, zakłada powstanie farm o łącznej mocy 1440 MW, które już w 2028 roku mają zasilać ponad 2 miliony gospodarstw domowych czystą energią z Bałtyku.

Nowy fundament dla gospodarki przyszłości

Skala inwestycji i zaangażowanie polskich firm

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Baltyk 2 i Baltyk 3 - informacje o projektach I fazy rozwoju MEW Morskie farmy wiatrowe Bałtyk 2 i Bałtyk 3 będą miały łączną moc 1440 MW. W projekt zaangażowane są liczne polskie firmy. 100 nowoczesnych turbin o wysokości 260 metrów dostarczy energię dla 2 mln gospodarstw domowych. Wartość inwestycji to ok. 27 mld zł. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Prace na morzu i kolejne etapy rozwoju

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Baltyk 1 - informacje o projekcie II fazy rozwoju MEW Projekt Bałtyk 1 to najbardziej zaawansowana morska farma wiatrowa II fazy rozwoju offshore w Polsce. Docelowo do 104 turbin o mocy do 1560 MW, zasilających nawet 2 mln gospodarstw domowych czystą energią z Bałtyku. Projekt gotowy do udziału w aukcji w 2025 roku. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Znaczenie dla transformacji energetycznej i polskiej gospodarki

W maju br. podjęto finalne decyzje inwestycyjne i zamknięto rekordowe finansowanie projektowe, co umożliwiło rozpoczęcie budowy lądowej infrastruktury – dwóch stacji elektroenergetycznych w Pęplinie koło Ustki, tras kablowych łączących wybrzeże z krajową siecią oraz bazy operacyjno-serwisowej w Łebie. W uroczystości inaugurującej prace, która odbyła się 26 czerwca w Warszawie, uczestniczyli przedstawiciele rządu, parlamentu, instytucji publicznych, branży oraz mediów.Jak podkreśla Dominika Kulczyk, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Polenergii SA, „To, co wspólnie stworzymy na polskim wybrzeżu, to znacznie więcej niż budowa infrastruktury – to nowe fundamenty pod gospodarkę przyszłości, nowoczesną, czystą i zrównoważoną. Realizujemy dziś projekty Bałtyk 2 i Bałtyk 3, które są symbolem nowej ery dla krajowej energetyki”.Bałtyk 2 i Bałtyk 3 to farmy o łącznej mocy 1440 MW, które już w 2028 roku mają zasilać ponad 2 miliony polskich gospodarstw domowych czystą energią z Bałtyku. W Łebie powstaje baza serwisowa, która zapewni stałą obsługę farm i zatrudnienie dla wykwalifikowanych specjalistów.„W realizację naszych projektów offshore już teraz licznie zaangażowane są polskie firmy, także jako główni dostawcy, a w wielu krajowych zakładach produkowane są kluczowe komponenty dla morskich farm wiatrowych. Chcemy dalej zwiększać swój wkład w rozwój krajowego przemysłu i inwestować w rozwój polskich kompetencji w obszarze morskiej energetyki wiatrowej” – podkreśla Michał Jerzy Kołodziejczyk, Prezes Zarządu Equinor w Polsce.Przygotowania do prac na morzu już trwają. Polska firma MEWO przeprowadziła inspekcje dna morskiego, a wkrótce rozpoczną się prace związane z usuwaniem przeszkód z przyszłej trasy kabli eksportowych. Instalacja monopali i głównych elementów farm rozpocznie się w 2026 roku, z udziałem jednej z największych jednostek instalacyjnych na świecie – statku Thialf. Pierwszy prąd z farm Bałtyk 2 i 3 popłynie jeszcze w 2027 roku, a komercyjna eksploatacja ruszy w 2028 roku.Jednocześnie Equinor i Polenergia przygotowują do aukcji projekt Bałtyk 1 – największą i najbardziej zaawansowaną farmę II fazy rozwoju offshore w Polsce, o mocy do 1560 MW. Projekt posiada już umowę przyłączeniową z PSE i decyzję środowiskową. Komercyjna faza Bałtyk 1 planowana jest na 2032 rok. Łącznie trzy farmy Bałtyk mogą zasilić ponad 4 miliony polskich gospodarstw domowych.Projekty Bałtyk 2 i 3, a w przyszłości także Bałtyk 1, są kluczowe dla utrzymania tempa zielonej transformacji energetycznej w Polsce. Inwestycje te nie tylko zwiększają bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale także napędzają rozwój krajowych firm i kompetencji w sektorze energetyki odnawialnej. Equinor i Polenergia deklarują ambicję osiągnięcia nawet 45% udziału polskich firm w realizacji przyszłych projektów offshore.