3 scenariusze i 5 zadań: polska energetyka przed epokową szansą

Na przestrzeni nadchodzących 10 lat sektor elektroenergetyczny w Polsce ulegać ma głębokim przemianom. Jak podaje opracowany przez McKinsey & Company raport pt. "Polska Energetyka 2050. Czas odważnych decyzji", w 2035 r. udział OZE w wytwarzaniu energii będzie porównywalny z obecnym udziałem paliw kopalnych. Eksperci przekonują, że jest to epokowa wręcz szansa zarówno na znaczne obniżenie emisji, jak i obniżenie cen energii oraz poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jakich warunkach funkcjonuje obecnie polska energetyka?

Jakie są możliwe scenariusze transformacji energetycznej?

Jakie zadania rysują się przed rodzimym sektorem elektroenergetycznym?

Polska energetyka w dobie transformacji

Polska energetyka stoi przed historyczną szansą. Konieczne będą odważne i mądre decyzje dotyczące przyszłego kształtu systemu. Skala niezbędnych inwestycji, szacowanych na blisko 275 mld zł do końca dekady i nawet 1,9 biliona (tysiąc mld) do 2050 r., może stać się impulsem rozwoju gospodarczego, tworząc nowe łańcuchy wartości i miejsca pracy. Jednocześnie modernizacja sektora energetycznego może obniżyć intensywność emisji CO₂ nawet o 95% względem dzisiejszego poziomu – informuje Gustaw Szarek, Partner w McKinsey & Company w Polsce.

Dynamicznie rozwijają się odnawialne źródła energii – zwłaszcza fotowoltaika i farmy wiatrowe – których tempo wzrostu jest najwyższe w historii.

Trzy scenariusze transformacji polskiej energetyki

Scenariusz rynkowy zakłada umiarkowany wzrost zapotrzebowania na energię oraz realizację inwestycji z lekkimi opóźnieniami względem planów – to wariant najbardziej zbliżony do obecnych trendów. Scenariusz przyspieszony przewiduje szybszą elektryfikację przemysłu, transportu i ogrzewania oraz terminowe uruchamianie nowych źródeł energii – co pozwala na większe oszczędności i silniejsze wsparcie wzrostu gospodarczego. Scenariusz opóźniony wiąże się z wolniejszym wdrażaniem inwestycji i dłuższym okresem eksploatacji elektrowni węglowych, co prowadzi do wyższych cen energii i mniejszych redukcji emisji.

Redukcja emisji i spadek cen energii

5 zadań dla polskiej energetyki

Określenie harmonogramu zastępowania elektrowni węglowych. Przygotowanie realistycznego harmonogramu budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce i jego upublicznienie. Określenie krótko- i długoterminowej roli elektrowni gazowych w systemie elektroenergetycznym. Wypracowanie mechanizmów finansowych i ram regulacyjnych wspierających rozbudowę OZE. Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie elastyczności popytu.

Najbliższa dekada przedefiniuje polski sektor energetyczny – od kierunku i tempa podjętych decyzji będzie zależeć nie tylko sposób wytwarzania energii elektrycznej, ale konkurencyjność całej gospodarki oraz jakość życia milionów Polaków– podsumowuje Gustaw Szarek, Partner w McKinsey & Company w Polsce.

