Aukcje OZE 2020 - wyniki mogą zaskakiwać

Pod koniec 2020 roku zostały przeprowadzone i rozstrzygnięte aukcje OZE m.in. dla instalacji fotowoltaicznych. Ich wyniki mogą zaskakiwać – wskazane w ofertach ceny były tak niskie, że należy rozważyć czy w przyszłości nie wystąpi konieczność zwrotu dodatniego salda.

Wyniki aukcji OZE i ceny energii elektrycznej na rynku

Ceny w aukcjach OZE dla fotowoltaiki i wiatraków do 1MW W 2020 r. miał miejsce największy spadek cen w stosunku do cen z poprzednich aukcji.

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym W trzecim kwartale 2020 roku cena wyniosła 257,98 zł/MWh, czyli najwięcej w czasie funkcjonowania systemu aukcyjnego.

Dodatnie saldo

do sprzedaży energii elektrycznej sprzedawcy zobowiązanemu po stałej cenie wskazanej w ofercie aukcyjnej (dotyczy to małych instalacji o mocy mniejszej niż 500 kW),

do pokrycia ujemnego salda, czyli dopłaty do ceny energii, której wysokość ustala się m.in. na podstawie ceny wskazanej w ofercie aukcyjnej i cen rynkowych energii elektrycznej.

Do ostatniej z przeprowadzonych w ubiegłym roku aukcji OZE, dedykowanej projektom wiatrowym oraz fotowoltaicznym o mocy do 1MW przystąpiło, aż 590 wytwórców, którzy złożyli 1618 ofert. Jak wskazał w komunikacie Prezes Urzędu Regulacji EnergetykiW ramach tej aukcji sprzedano prawie 11,75 TWh energii elektrycznej (czyli 99,9 % energii przeznaczonej do sprzedaży) zaoferowanej przez 235 wytwórców, o łącznej wartości ponad 3 mld zł (67 % możliwego do uzyskania wsparcia).Cena referencyjna, czyli maksymalna jaką można było zaproponować w ramach aukcji, która obowiązywała w aukcji OZE w 2020 r. w tym koszyku wynosiła 360 zł/MWh. Wskutek dużej konkurencji maksymalna cena, z jaką została wygrana aukcja OZE dla PV do 1 MW wyniosła 268,88 zł/MWh. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła 222,87 zł/MWh.Patrząc po najwyższych cenach, jakie wygrały dotychczasowe aukcje dla nowych projektów fotowoltaicznych o mocy do 1 MW dojść należy do wniosku, że w 2020 r. miał miejsce największy spadek cen w stosunku do cen z poprzednich aukcji.Patrząc na powyższy wykres pamiętać należy, że w latach poprzednich najniższe ceny zakontraktowane w koszyku aukcyjnym dla instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy do 1 MW składane były przez wytwórców energii w instalacjach wiatrowych.Energia wytwarzana przez instalacje, które powstaną w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy będzieStałym trendem w ostatnich latach, oprócz spadku cen energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach fotowoltaicznych w aukcjach OZE, jest także wzrost średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. W trzecim kwartale 2020 roku wyniosła ona 257,98 zł/MWh, czyli najwięcej w czasie funkcjonowania systemu aukcyjnego.Wygrywając aukcję OZE wytwórcy energii, w zależności od mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji, otrzymują prawo:Zgodnie z ustawą OZE dodatnie saldo powinno zostać rozliczone z przyszłym ujemny saldem. Jednakże w sytuacji,Zwrot powinien wykonać odpowiednio sprzedawca zobowiązany albo wytwórca energii elektrycznej w instalacji OZE, w sześciu równych miesięcznych ratach, począwszy od końca ostatniego miesiąca, w którym zakończył się okres wsparcia.Jak wskazuje Zarządca Rozliczeń S.A., w przypadku zwrotu kwoty dodatniego salda w ustawowym terminie, nie są należne żadne odsetki.W sytuacji wystąpienia dodatniego salda należy pamiętać o obowiązku złożenia wniosku o pokrycie salda nawet w sytuacji, gdy w danym miesiącu mamy do czynienia z saldem dodatnim. W innym wypadku nie będziemy mieli do czynienia ze sprzedażą energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego, co w konsekwencji może powodować niewywiązanie się z obowiązków aukcyjnych dotyczących np. wytworzenia i sprzedaży określonego wolumenu energii elektrycznej. Jednym z możliwych skutków jest nałożenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kary pieniężnej.W przeszłości były procedowane zmiany dotyczące regulacji w sprawie dodatniego salda, postulujące m.in. zasadę, zgodnie z którą kwota zawracanego dodatniego salda nie powinna przekroczyć kwoty otrzymanego ujemnego salda. Jednakże na chwilę obecną ustawa wciąż nie przewiduje żadnych ograniczeń co do kwoty, która miałby podlegać zwróceniu.