Cyberprzestępcy testują nową technikę FileFix. Ataki phishingowe bez użycia luk w oprogramowaniu.

Hakerzy dokonują pierwszych prób ataków phishingowych z wykorzystaniem nowej techniki. Chodzi FileFix, który pozwala na uruchomienie złośliwego kodu bez użycia technicznych luk bezpieczeństwa. Atak dokonywany jest wyłącznie poprzez manipulację użytkownikiem - ostrzegają stojący za odkryciem analitycy z Check Point Research.

Przeczytaj także: Jak atakują fałszywe reCAPTCHA?

Z tego artykułu dowiesz się:

Czym jest FileFix – nowa technika ataku phishingowego bez wykorzystania luk w oprogramowaniu.

Jak działa atak: poprzez manipulację użytkownikiem i spreparowaną komendę PowerShell w Eksploratorze Windows.

W jaki sposób cyberprzestępcy błyskawicznie adaptują FileFix do rzeczywistych kampanii złośliwego oprogramowania.

Jakie środki bezpieczeństwa rekomendują eksperci Check Point, aby chronić się przed zagrożeniem.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe FileFix to ewolucja phishingu bez użycia luk w oprogramowaniu Atak z wykorzystaniem FileFix polega na uruchomieniu z poziomu złośliwej strony internetowej okna Eksploratora Windows. W tle przeglądarka kopiuje do schowka systemowego specjalnie spreparowaną komendę PowerShell, a następnie ofiara jest proszona o wklejenie "ścieżki pliku" w pasku adresu Eksploratora. W rzeczywistości, zamiast ścieżki, wklejana jest komenda, która uruchamia pobieranie i wykonanie złośliwego oprogramowania. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Szybka adaptacja przez grupy przestępcze

Cyberprzestępcy zaczęli wykorzystywać FileFix niecałe dwa tygodnie po jego publikacji, co pokazuje, jak błyskawicznie adaptują się do nowych technik. Podobnie jak ClickFix, metoda ta nie opiera się na skomplikowanych lukach w systemie, lecz na manipulacji rutynowymi zachowaniami użytkownika. Przenosząc atak z okna dialogowego "Uruchom" do Eksploratora Windows, przestępcy działają na oczach ofiary — mówi Eli Smadja, menedżer ds. badań bezpieczeństwa w Check Point Software Technologies.

Nowa fala ataków opartych na inżynierii społecznej

W jaki sposób się bronić?

unikanie stron internetowych nakłaniających do ręcznego wklejania komend w systemowych interfejsach;

monitorowanie wzorców ataków phishingowych udających strony weryfikacyjne (np. CAPTCHA);

wdrażanie mechanizmów EDR do wykrywania podejrzanych działań w schowku i nietypowego użycia PowerShell;

regularne aktualizowanie polityki bezpieczeństwa oraz szkolenia z zakresu inżynierii społecznej.

Atak z wykorzystaniem FileFix polega na uruchomieniu z poziomu złośliwej strony internetowejW tle przeglądarka kopiuje do schowka systemowego specjalnie spreparowaną komendę PowerShell, a następnie ofiara jest proszona o wklejenie „ścieżki pliku” w pasku adresu Eksploratora. W rzeczywistości, zamiast ścieżki, wklejana jest komenda, która uruchamia pobieranie i wykonanie złośliwego oprogramowania — bez dodatkowych komunikatów, terminali czy ostrzeżeń systemowych.co czyni go wyjątkowo trudnym do wykrycia na poziomie użytkownika.Zaledwie kilkanaście dni po publicznym ujawnieniu techniki (23 czerwca 2025), Check Point wykrył pierwsze próby testowania FileFix przez znaną grupę cyberprzestępczą. Ta sama grupa wykorzystywała wcześniej ClickFix (metoda jest podobna, ale w mniejszym stopniu zautomatyzowana – przyp. red.) do infekowania użytkowników m.in. fałszywymi wersjami popularnych usług, jak 1Password. W kampaniach stosowano m.in. malvertising (np. złośliwe reklamy w Bing), przekierowujące użytkowników na strony phishingowe udające zabezpieczenia Cloudflare.Choć dotychczasowe testy FileFix ograniczały się do niegroźnych ładunków, analitycy Check Point Research ostrzegają, że wszystko wskazuje na przygotowania do wdrożenia tej techniki w realnych kampaniach złośliwego oprogramowania — w tym trojanów zdalnego dostępu (RAT) czy narzędzi kradnących dane.Zarówno FileFix, jak i ClickFix, pokazują rosnące znaczeniejako metody dostępu początkowego. Zamiast inwestować w techniczne exploity, cyberprzestępcy wykorzystują. Ataki są tanie, skuteczne i trudne do wykrycia.Check Point rekomenduje szereg działań prewencyjnych, w tym: