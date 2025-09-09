Ransomware 2025: Małe firmy na celowniku, ataki coraz bardziej wyrafinowane

W pierwszej połowie 2025 roku ataki ransomware wykazują rosnącą średnią wartość okupu, która sięgnęła 841 tys. dolarów, przy czym mediana płatności wzrosła dwukrotnie kwartał do kwartału. Cyberprzestępcy coraz częściej wybierają za ofiary mniejsze firmy zatrudniające do tysiąca osób, a szczególnie narażone są przedsiębiorstwa z branży usług profesjonalnych, ochrony zdrowia oraz administracji publicznej. Dynamicznie rośnie wykorzystanie inżynierii społecznej, która pozwala na manipulowanie pracownikami i zdobycie dostępu do systemów IT, co wymaga od firm skupienia się nie tylko na technologii, ale także na edukacji i ćwiczeniach zwiększających odporność na zagrożenia.

Przeczytaj także: Cyberprzestępcy testują nową technikę FileFix. Ataki phishingowe bez użycia luk w oprogramowaniu.

Z tego artykułu dowiesz się:

dwa na trzy ataki ransomware w analizowanym półroczu dotknęły przedsiębiorstwa zatrudniające od 11 do 1000 pracowników

wśród najczęściej atakowanych były branża prawnicza i księgowa, a także sektor publiczny i ochrony zdrowia

w 75% ataków cyberprzestępcy kradli dane i grozili ich upublicznieniem

model Ransomware-as-a-Service traci na znaczeniu z powodu niższych zysków, konfliktów wewnątrz grup przestępczych i ryzyka utraty anonimowości

Mniejsze firmy na celowniku

Ransomware nie atakuje na oślep

Od szyfrowania do kradzieży danych

Atak zaczyna się od niewinnego telefonu

Edukacja i ćwiczenia z odporności