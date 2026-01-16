Pogoń za przyspieszającymi zagrożeniami. Cyberbezpieczeństwo w czasach sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja w ostatnich latach wywróciła cyfrowy świat do góry nogami. Jej rozwój przyspieszył automatyzację, zrewolucjonizował analizę danych i otworzył drogę do nowych modeli działania. Jednocześnie wprowadził jednak ogromne turbulencje w obszarze cyberbezpieczeństwa, uwypuklając problemy, o których branża mówi od lat: chroniczne braki kadrowe, niski poziom kompetencji użytkowników oraz narastający dług technologiczny w organizacjach. W rzeczywistości, w której odmieniamy sztuczną inteligencję przez wszystkie przypadki, nawarstwiają się pytania o nasze bezpieczeństwo: jak przygotowani jesteśmy na różne scenariusze?

AI zmienia reguły gry

Branża rośnie, a specjalistów ubywa

Nowoczesność to inwestycje w odporność

Gdzie rośnie ryzyko?

Największa luka? Człowiek.

Cyberbezpieczeństwo jutra