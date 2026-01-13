7 kluczowych taktyk, które decydują o sukcesie w e-commerce

Kto w 2026 roku ma szansę zostać królem e-commerce? Nie ten, kto zdominuje Black Friday, lecz ten, kto zaprojektuje sprzedaż jako proces trwający 365 dni i nie zapomn przy tym o kluczowych trendach, jak chociażby rosnąca rola budującego zaufanie wideo. IdoSell wskazuje 7 kluczowych taktyk, które pozwolą markom nie tylko zwiększać sprzedaż, ale też budować trwałe relacje z klientami w świecie automatyzacji i globalnej konkurencji.

Przeczytaj także: 6 sposobów na Customer Experience w sklepie internetowym



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie taktyki sprzedażowe mogą zadecydować o sukcesie e-commerce w 2026 roku?

Dlaczego zaufanie i relacja z klientem stają się ważniejsze niż jednorazowa transakcja?

Jaką rolę odegrają wideo, AI i wyszukiwarki kontekstowe w sprzedaży online?

Dlaczego własny sklep D2C powinien być centrum dowodzenia w modelu omnichannel?



Marlena Kiwicz – dyrektor sprzedaży w IdoSell – wskazuje 7 kluczowych taktyk, które w 2026 roku będą odgrywać kluczową rolę w skalowaniu sprzedaży online:



1. Human Commerce

2. Wideo jako podstawa zaufania

3. Bądź obecny w wyszukiwarkach AI

4. Jedno centrum dowodzenia, ale wiele kanałów sprzedaży

5. Subskrypcje

6. Globalna sprzedaż z lokalnym kontekstem

7. Technologia, która tworzy nowoczesne centrum dowodzenia

Kto wygra 2026?

Wygrają marki, które potrafią być jednocześnie technologiczne i ludzkie: wykorzystają AI do przyspieszania procesów, ale nie oddadzą jej odpowiedzialności za sens relacji. Które będą tworzyć dynamiczne treści, nie gubiąc fundamentu. Które zintegrują procesy, technologię i emocje w jedno spójne doświadczenie, odczuwalne w każdym punkcie styku. I które, świadomie wybierając model D2C, budują bezpośrednią relację z klientem, przejmują kontrolę nad doświadczeniem, danymi i marżą oraz projektują sprzedaż jako długofalową relację, a nie jednorazową transakcję – podsumowuje Marlena Kiwicz, dyrektor sprzedaży w IdoSell.