Oszuści atakują w sezonie PIT. Jak rozpoznać fałszywe wiadomości o zwrocie podatku i nie paść ofiarą phishingu?

2026-03-16 14:20

Jak rozpoznać fałszywe wiadomości o zwrocie podatku i nie paść ofiarą phishingu?

W okresie rozliczeń PIT cyberprzestępcy wykorzystują obietnice szybkiego zwrotu podatku, aby wyłudzić dane osobowe i pieniądze. Według CERT Polska, w 2025 roku liczba incydentów związanych z phishingiem wzrosła o 152%. Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową, wysyłając m.in. fałszywe wiadomości o nadpłacie podatku lub konieczności kontroli. Jakie są najczęstsze metody manipulacji i jak się przed nimi bronić, aby nie paść ofiarą oszustwa?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak rozpoznać phishing podatkowy i unikać fałszywych wiadomości o zwrocie podatku.
  • Na co zwracać uwagę, aby nie paść ofiarą oszustwa podczas rozliczeń PIT.
  • Jakie metody manipulacji stosują cyberprzestępcy, aby wyłudzić dane.
  • Co zrobić, jeśli padłeś ofiarą phishingu i jak zabezpieczyć swoje dane.

W czasie rozliczeń PIT obietnica błyskawicznego zwrotu podatku działa jak magnes. Doskonale wiedzą o tym cyberprzestępcy, którzy szukają coraz to nowszych sposobów, by wyłudzić pieniądze. Z najnowszych danych CERT Polska wynika, że w 2025 roku zgłoszono ponad 658 tys. potencjalnych zagrożeń w sieci, a liczba potwierdzonych incydentów cyberbezpieczeństwa wzrosła aż o 152 proc. rok do roku. Zdecydowana większość z nich to oszustwa internetowe, przede wszystkim phishing, czyli wyłudzanie danych i pieniędzy poprzez fałszywe wiadomości lub strony [1]. W sezonie podatkowym kluczowe staje się więc jedno: cyfrowa czujność podatnika. Jak nie dać się naciągnąć?

Skala zjawiska


Cyberprzestępcy co roku wykorzystują okres rozliczeń podatkowych, kiedy to perspektywa ,,szybkiego zwrotu podatku” usypia czujność. Jak wskazuje Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK), oszuści regularnie prowadzą kampanie phishingowe podszywające się pod Ministerstwo Finansów, Krajową Administrację Skarbową czy e-Urząd Skarbowy [2]. Najczęściej wykorzystują komunikaty dotyczące nadpłaty podatku, konieczności dopłaty lub rzekomej kontroli skarbowej.

Ataki prowadzone są masowo i wielokanałowo. Najczęściej wykorzystywane są w nich:
  • wiadomości SMS z linkiem do fałszywej strony logowania,
  • e-maile imitujące oficjalną korespondencję urzędową,
  • połączenia telefoniczne w których cyberprzestępcy podszywają się pod pracowników administracji,
  • fałszywe strony logowania do e-Urzędu Skarbowego.

Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, instytucje państwowe nie wysyłają linków do logowania ani próśb o podanie danych finansowych w wiadomościach SMS czy e-mail [3]. Mimo to wielu użytkowników wciąż daje się nabrać na takie komunikaty.
Największą siłą phishingu jest jego kontekst. Jeżeli podatnik czeka na zwrot pieniędzy, wiadomość o nadpłacie wydaje się być wiarygodna. Oszuści wykorzystują właśnie ten mechanizm. Co więcej, coraz rzadziej wiadomości od nich wyglądają jak typowy spam. Dzięki narzędziom sztucznej inteligencji treści są poprawne językowo i bardzo dobrze imitują komunikację instytucji publicznych – mówi Julia Gołaszewska, ekspertka Intrum.

Niestety, konsekwencje braku czujności są często bardzo poważne. Są to między innymi natychmiastowa utrata środków z konta, kradzież tożsamości (np. wyłudzenia pożyczek) lub przejęcie dostępu do usług publicznych poprzez bankowość elektroniczną.

Główne mechanizmy oszustwa


1. Wykorzystywanie niewiedzy o oficjalnych kanałach komunikacji
Wiele osób nie wie, jak urząd skarbowy kontaktuje się z podatnikiem. Oszuści wykorzystują tę lukę, wysyłając SMS-y lub e-maile z informacją np. o nadpłacie podatku czy też kontroli podatkowej i prośbą o „potwierdzenie danych”.

2. Psychomanipulacja i presja czasu
W wiadomościach często pojawiają się komunikaty typu: ,,Aby otrzymać zwrot podatku, podaj dane w ciągu X minut”. Presja czasu ma skłonić odbiorcę do szybkiego kliknięcia w link, zanim zdąży zweryfikować źródło.

3. Zmienność metod:
  • Kopiowanie wyglądu portali rządowych - fałszywe strony logowania często wyglądają niemal identycznie jak te administracji publicznej. Różnica może tkwić jedynie w adresie strony.
  • Manipulacja telefoniczna - przestępcy potrafią podszyć się pod pracownika instytucji publicznej, dzięki czemu połączenie nie wzbudza podejrzeń.
  • Fałszywe aplikacje lub kampanie w mediach społecznościowych - cyberprzestępcy tworzą fałszywe aplikacje do przekazania 1,5 proc. podatku z podstawionym numerem KRS. Oferują także „gwarantowany wysoki zwrot PIT” w reklamach w mediach społecznościowych.

Cyberprzestępcy bardzo szybko reagują na zmiany w otoczeniu cyfrowym. Wykorzystują aktualne wydarzenia, nowe narzędzia technologiczne i rosnącą automatyzację komunikacji, Potwierdza to także NASK, który wskazuje, że to właśnie pomiędzy lutym a czerwcem 2025 r. przestępcy podszywali się pod Krajową Administrację Skarbową i Urzędy Skarbowe. Wysyłali fałszywe e-maile z obietnicami zwrotu nadpłaconego podatku lub z groźbami kontroli. Zawierały one linki do podrabianych stron KAS, podszywali się też pod witrynę podatki.gov.pl prosząc o logowanie przez Profil Zaufany, czy też podanie danych z karty [4]. W tym roku mogą działać podobnie, bo ich metody niestety się sprawdzają - ostrzega Julia Gołaszewska, ekspertka Intrum.

Jak rozpoznać ryzyko oszustwa podatkowego - praktyczne metody


Otrzymanie wiadomości, która dotyczy naszych podatków zawsze powinno wzbudzić czujność. Bowiem istnieje ryzyko, że mamy do czynienia z cyberprzestępstwem. Należy więc uważać na:
  • wiadomości e-mail i SMS z linkiem - bardzo ważne jest to, aby sprawdzać numer i adres nadawcy. Przykład? Nigdy ufajmy nadawcom wysyłającym maile z końcówką inną niż @gov.pl. Instytucje rządowe korzystają wyłącznie z adresów w tej domenie. Jak podaje NASK, oszuści wysyłają maile z fałszywymi nagłówkami typu ,,Została odnotowana niewyrównana nadpłata podatku”, ,,Wszczęto kontrolę podatkową” czy ,,Zwrot nadpłaconego podatku czeka na zatwierdzenie” [5]. W razie wątpliwości, zawsze można skontaktować się z urzędem, aby zweryfikować prawdziwość wiadomości.
  • presja czasu - oszuści każą działać natychmiast.
  • prośba o dane do logowania lub numer karty - instytucje państwowe nigdy nie proszą o nie w wiadomościach e-mail czy też SMS.
  • gwarantowany rekordowy zwrot - to bardzo częsta praktyka cyberprzestępców. Nie dajmy się nabrać na ich zapewnienia o wzbogaceniu się.

Co robić, jeśli doszło do cyberoszustwa?


Zawiadomienie o przestępstwie można zgłosić w każdej jednostce policji [6]. W zależności od tego, które dane zostały wyłudzone, należy:
  • pilnie skontaktować się z bankiem, zmienić dane logowania,
  • zastrzec numer PESEL - można to zrobić zdalnie poprzez aplikację mObywatel, portal gov.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy, bądź banku,
  • zgłosić incydent do CERT Polska.

Sezon rozliczeń PIT pokazuje to szczególnie wyraźnie. Wiadomość o „szybkim zwrocie podatku” może być dobrą informacją, ale tylko wtedy, gdy pochodzi z prawdziwego źródła. Nie zapominajmy też o tym, że oprócz ograniczonego zaufania warto pamiętać o podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa – zanim klikniemy w link czy podamy jakiekolwiek dane, upewnijmy się, że komunikat rzeczywiście pochodzi z urzędu i prowadzi do oficjalnej strony.



[1] CERT Polska, Krajowy Instytut Cyberbezpieczeństwa, https://kicb.pl/phishing-zalewa-polski-internet-alarmujace-dane-z-raportu-cert-polska/
[2] NASK, https://www.nask.pl/aktualnosci/falszywe-zwroty-i-kontrole-pit-na-celowniku-oszustow
[3] gov.pl, https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/phishing-jako-najczesciej-spotykana-forma-cyberatakow
[4,5] NASK, https://www.nask.pl/aktualnosci/falszywe-zwroty-i-kontrole-pit-na-celowniku-oszustow
[6] Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, https://cbzc.policja.gov.pl/bzc/zglos-cyberprzestepstwo/464,Zglos-cyberoszustwo.html
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

