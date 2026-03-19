Instagram wyłącza szyfrowanie prywatnych wiadomości. Co to oznacza dla użytkowników?

Jak podały media, od 8 maja 2026 r. Instagram planuje wyłączyć domyślne szyfrowanie prywatnych wiadomości (tzw. DM). Decyzja ta oznacza, że Meta - właściciel platformy - zyska dostęp do treści wszystkich wiadomości wysyłanych między użytkownikami. Dotychczas taka możliwość istniała jedynie w przypadku osób, które nie włączyły ręcznie szyfrowania.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego Instagram wyłącza szyfrowanie prywatnych wiadomości od 8 maja 2026 roku.

Jakie konsekwencje dla prywatności niesie rezygnacja z szyfrowania end-to-end.

Jak Meta może wykorzystać dostęp do treści wiadomości użytkowników.

Jakie są potencjalne zagrożenia związane z brakiem szyfrowania, np. dostęp cyberprzestępców do danych.

Jakie alternatywy dla Instagrama oferują lepszą ochronę prywatności.

Jak użytkownicy mogą chronić swoje dane i prywatność w komunikacji online.

Do tej pory użytkownicy Instagrama mieli możliwość włączenia szyfrowania end-to-end (E2E) w swoich prywatnych wiadomościach, co zapewniało im dodatkową ochronę prywatności. Szyfrowanie to uniemożliwiało Meta dostęp do treści rozmów, nawet w celach moderacyjnych lub reklamowych. Od maja 2026 r. ta opcja ma zostać usunięta, a wszystkie wiadomości będą domyślnie odszyfrowane.Oficjalne stanowisko Meta wskazuje na potrzebę poprawy bezpieczeństwa platformy. Według firmy, dostęp do treści wiadomości pozwoli skuteczniej wykrywać i zwalczać nadużycia, takie jak:Krytycy podkreślają jednak, że decyzja ta może prowadzić do nadużyć związanych z prywatnością użytkowników. Eksperci ds. bezpieczeństwa zwracają uwagę, że brak szyfrowania E2E ułatwi nie tylko moderację, ale także potencjalne wykorzystanie danych przez reklamodawców lub organy ścigania.Bez szyfrowania E2E, Meta będzie mogła analizować treści wiadomości, co może prowadzić do:Choć Meta zapewnia, że dane będą chronione, brak szyfrowania zwiększa ryzyko:Osoby, którym zależy na prywatności, mogą rozważyć:Użytkownicy Instagrama powinni być świadomi zmian i rozważyć, jakie informacje będą udostępniać w prywatnych wiadomościach. Warto również śledzić dalsze komunikaty Meta oraz reakcje regulatorów, którzy mogą podjąć działania w obronie prywatności użytkowników.Kamil Sadkowski, analityk cyberbezpieczeństwa ESETSzyfrowanie end-to-end to rozwiązanie, które ma gwarantować, że treść rozmowy znają wyłącznie jej uczestnicy. Wiadomość jest automatycznie zabezpieczana w momencie wysyłki i zostaje odszyfrowana dopiero na urządzeniu odbiorcy, co uniemożliwia jej odczytanie podczas przesyłania. W takim modelu nawet dostawca usługi nie posiada technicznych narzędzi pozwalających na wgląd w prywatną korespondencję użytkowników.Rezygnacja z szyfrowania typu end-to-end otwiera platformie bezpośredni wgląd w treść rozmów. Biorąc pod uwagę skalę danych, do której platforma zyska dostęp, można odnieść wrażenie, że za tą decyzją stoją głównie motywacje biznesowe, a prywatność użytkowników zeszła na dalszy plan. Treści wiadomości mogą posłużyć nie tylko do jeszcze precyzyjniejszego dopasowywania reklam do konkretnych użytkowników, ale także do trenowania modeli sztucznej inteligencji.Niestety usunięcie tego poziomu zabezpieczeń wiąże się z ryzykiem – dostęp do rozmów mogą uzyskać cyberprzestępcy lub nieuczciwi pracownicy firmy. Większość z nas żyje w przekonaniu, że prywatne wiadomości są całkowicie poufne, a decyzja o braku szyfrowania stoi w sprzeczności z oczekiwaniami użytkowników. W przypadku komunikacji biznesowej lub przesyłając wrażliwe informacje warto zatem pozostać przy komunikatorach, które mocniej stawiają na ochronę prywatności.