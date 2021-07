Korzystając z internetu, zostawiamy tam mnóstwo swoich danych. Ten nasz cyfrowy ślad to nie lada gratka dla cyberprzestępców. Wszystkie informacje o nas mogą zostać wykorzystane przez oszustów. Eksperci ESET radzą, jak ograniczyć cyfrowe ślady pozostawiane w sieci.

Zmień ustawienia prywatności na swoich kontach w mediach społecznościowych

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com W wakacje ogranicz swój cyfrowy ślad Pierwszym krokiem do uporządkowania swojego cyfrowego śladu będzie szczegółowe zapoznanie się z ustawieniami prywatności różnych kont w mediach społecznościowych.

Jak bardzo istotne jest to, co publikujemy w mediach społecznościowych, pokazuje przykład, w którym cyberprzestępcy, obserwując konta znanych osób na Instagramie, mogli poznać ich codzienne nawyki. Dzięki temu wiedzieli, kiedy jest najlepszy moment na dokonanie kradzieży w ich domach. Zbyt pochopne udostępnianie treści w Internecie doprowadziło do realnych strat, których można było w prosty sposób uniknąć – przestrzega Kamil Sadkowski, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa ESET.

Sprawdź „wymarłe” konta i usuń je

Stwórz dedykowany adres email do jednorazowych zakupów w sieci

Nie każdy podczas rejestracji w sklepie internetowym czyta treści napisane drobnym drukiem. W pośpiechu możemy automatycznie zaznaczyć wszystkie zgody pozwalające nam jak najszybciej przejść proces rejestracji i zakupów. W konsekwencji zgadzamy się, aby nasze dane kontaktowe trafiły do subskrypcji platform sprzedażowych i ich partnerów. Tym samym wyrażamy, często nieświadomą, zgodę na otrzymywanie w przyszłości setek e-maili lub na kontakt telefoniczny partnerów danego sklepu internetowego – mówi Kamil Sadkowski. – Po przejrzeniu i anulowaniu wszystkich niepotrzebnych subskrypcji, mądrym posunięciem byłoby utworzenie dedykowanego adresu e-mail, którego będzie można zawsze używać do jednorazowych zakupów. Przynosi to dwie korzyści. Po pierwsze główny adres e-mail będzie zarezerwowany tylko dla istotnej korespondencji. Po drugie zyskamy przegląd wszystkich jednorazowych kont zakupowych w jednym miejscu, a nasze najważniejsze i najbardziej wartościowe dane oraz wiadomości e-mail będą bezpiecznie przechowywane w innym miejscu – radzi ekspert ESET.

