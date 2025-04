Ochrona prywatności danych bazą odpowiedzialnego rozwoju AI

Prywatność danych jest coraz większym wyzwaniem w dobie sztucznej inteligencji - wynika z ósmej już odsłony Data Privacy Benchmark Study autorstwa Cisco. Na jego potrzeby zebrano opinie 2600 specjalistów ds. prywatności i bezpieczeństwa, reprezentujących 12 krajów. Opracowanie potwierdza, że pełne wykorzystanie potencjału drzemiącego w AI w dużej mierze zależy od zbudowania solidnych fundamentów w zakresie prywatności danych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Prywatność danych coraz większym wyzwaniem w dobie sztucznej inteligencji

Prywatność i odpowiednie zarządzanie danymi to fundament odpowiedzialnego podejścia do AI” powiedziała Dev Stahlkopf, Chief Legal Officer w Cisco. Dla organizacji, które chcą być gotowe na wdrażanie AI, inwestycje w prywatność stanowią niezbędny krok, umożliwiający skuteczne zarządzanie tą technologią.

Bezpieczeństwo i ochrona danych a kwestia ich rezydencji

Rosnące zainteresowanie lokalizacją danych wynika z potrzeby suwerenności informacyjnej, komentuje Harvey Jang, Chief Privacy Officer w Cisco. Jednak dla dalszego rozwoju globalnej gospodarki cyfrowej istotne są zaufane i płynne przepływy danych między krajami. Ważne będą międzynarodowe ramy, takie jak Global Cross-Border Privacy Rules Forum, które umożliwią rozwój, zachowując przy tym wysokie standardy ochrony prywatności i bezpieczeństwa.

Budowanie zaufania poprzez zgodność z przepisami: przewaga konkurencyjna wynikająca z prawa do prywatności

Prywatność jako fundament odpowiedzialnego rozwoju GenAI

Prywatność i AI jako katalizatory wzrostu biznesu i lojalności klientów

Cisco prezentuje raport 2025 Data Privacy Benchmark Study, kompleksową analizę trendów dotyczących prywatności danych i ich wpływu na działalność firm na całym świecie. Raport pokazuje, że choć prywatność danych staje się fundamentem zaufania i wartości biznesowej, firmy funkcjonują dziś w złożonej rzeczywistości. Coraz częściej chcą przechowywać dane lokalnie, bo uważają to za bezpieczniejsze, ale jednocześnie bardziej ufają globalnym dostawcom, którzy oferują nowoczesne rozwiązania do ochrony danych.Pomimo wyższych kosztów operacyjnych związanych z lokalnym przechowywaniem danych, 90% organizacji uważa, że przechowywanie danych lokalnie jest z natury bezpieczniejsze. Jednocześnie aż 91% respondentów (wzrost o 5 pkt proc. rok do roku) ufa globalnym dostawcom, wierząc, że lepiej chronią dane. To pokazuje złożoność dzisiejszego środowiska – globalne kompetencje są cenione, ale lokalne przechowywanie danych jest postrzegane jako bezpieczniejsze.Przepisy o ochronie prywatności to wciąż jeden z filarów budowania zaufania konsumentów – 86% respondentów twierdzi, że regulacje te mają pozytywny wpływ na ich działalność (wzrost z 80% rok wcześniej). Mimo kosztów związanych z ich przestrzeganiem, aż 96% organizacji przyznaje, że korzyści znacząco przewyższają inwestycje.Tę tendencję potwierdza również Cisco Consumer Privacy Survey 2024, w którym 53% konsumentów na świecie zadeklarowało, że zna przepisy dotyczące prywatności w swoim kraju. Wśród nich aż 81% czuje się pewnie w zakresie ochrony swoich danych – w porównaniu do zaledwie 44% tych, którzy nie są świadomi istnienia takich przepisów.Wraz ze wzrostem świadomości na temat sztucznej inteligencji – 63% ankietowanych dobrze zna generatywną AI – nie maleją obawy dotyczące ryzyk z nią związanych. Choć wiele firm zauważa korzyści biznesowe wynikające z wdrażania GenAI, prywatność danych wciąż stanowi poważne zagrożenie.64% respondentów obawia się przypadkowego ujawnienia poufnych danych, zarówno publicznie, jak i konkurencji.Jednocześnie niemal połowa z nich przyznaje się do wprowadzania danych pracowników lub informacji niejawnych do narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. To pokazuje, jak duże jest to wyzwanie i podkreśla potrzebę narzędzi takich jak Cisco AI Defense, które pomagają zapobiegać nadużyciom i wyciekom danych w środowiskach wykorzystujących AI.Aż 99% organizacji przewiduje, że część środków przeznaczonych dotychczas na prywatność zostanie przekierowana na inicjatywy związane z AI. Z kolei raport Cisco AI Readiness Index 2024 pokazuje, że budżety IT na wdrażanie AI mają prawie podwoić się w nadchodzącym roku. Cisco zapowiada dalsze badania nad tym zjawiskiem, podkreślając, że zarządzanie prywatnością i AI powinno iść w parze, aby zapewnić bezpieczne i rzetelne wdrożenie technologii.Raport Cisco podkreśla, jak ważne jest znalezienie równowagi między lokalnym przechowywaniem danych, globalnymi kompetencjami dostawców, a prywatnością, zwłaszcza w świecie napędzanym przez AI. Organizacje powinny traktować zarządzanie danymi jako kluczową inwestycję, która pozwala połączyć rozwój sztucznej inteligencji z ochroną prywatności, wspierając w ten sposób długoterminowy rozwój i zaufanie klientów.