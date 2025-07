Sztuczna inteligencja napędza cyberataki - nowe zagrożenia dla firm

Sztuczna inteligencja staje się nie tylko narzędziem obrony, ale i bronią w rękach cyberprzestępców. Według najnowszego raportu Check Point Software Technologies, już ponad 67% globalnych incydentów phishingowych w 2024 roku było wspieranych przez AI. Nowe technologie umożliwiają hakerom tworzenie perfekcyjnych, trudnych do wykrycia ataków, a deepfake'i i spear-phishing osiągają niespotykaną dotąd skuteczność. Eksperci ostrzegają: to dopiero początek wyścigu zbrojeń w cyberprzestrzeni.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak sztuczna inteligencja napędza rozwój cyberprzestępczości i ataków phishingowych.

Dlaczego ponad 67% globalnych incydentów phishingowych w 2024 roku było wspieranych przez AI.

Jakie nowe zagrożenia niosą deepfake’i i spear-phishing wykorzystujące AI.

Jakie realne straty finansowe poniosły firmy w wyniku ataków AI oraz jakie są prognozy ekspertów na przyszłość.

Phishing 2.0: bezbłędny, błyskawiczny i... nie do wykrycia

Deepfake’i: sztuka oszustwa w nowym wymiarze

AI jako superanalizator danych. Spear-phishing na nowym poziomie

Co dalej?

Cyberprzestępcy nie tylko nadążają za tempem rozwoju AI, ale w pewnym sensie zaczynają je wyprzedzać. Po stworzeniu WormGPT – modelu LLM wyszkolonego do celów „blackhat” (tj. zastosowań nielegalnych) – pojawił się jeszcze groźniejszy gracz:. To w pełni autonomiczny, modularny system działający offline, wyposażony w pięć wyspecjalizowanych modeli AI, które samodzielnie tworzą złośliwe oprogramowanie, prowadzą rozpoznanie, manipulują ludźmi i koordynują ataki bez jakiejkolwiek zewnętrznej kontroli.Analitycy firmy Check Point Software zaważają, że poczynania darknetowych programistów nie jest już eksperyment. Żyjemy w rzeczywistości, w której cyberprzestępcy dysponują narzędziami przypominającymi wyspecjalizowane zespoły operacyjne, w całości opartymi naAż trudno uwierzyć, ale AI generuje dziś maile phishingowe tak perfekcyjne, że nie sposób odróżnić ich od legalnej korespondencji firmowej. Skuteczność? Nawet 54% kliknięć w linki w testach na ludziach. To wzrost o 350% w porównaniu do tradycyjnych ataków!Przykładem jest węgierski oddział dużej europejskiej sieci handlowej, który w lutym 2024 r. straciłprzez wiadomości e-mail stworzone przez AI, które idealnie odwzorowywały styl i układ wcześniejszej korespondencji. Filtry antyspamowe nie miały żadnych szans.Gdy phishing to za mało, do gry wchodzą deepfake’i. W Hongkongu w styczniu 2024 r. oszuści wykorzystali wideo z wygenerowanym syntetycznie CFO, by podczas fałszywego spotkania na Teamsach przekonać pracownika do przelewu. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich, dzięki deepfake’owi głosu, wyłudzono. W Wielkiej Brytanii z kolei oszuści próbowali podszyć się pod CEO za pomocą fałszywego konta WhatsApp i zmanipulowanego wideo z YouTube.Powyższe historie nie są scenariuszami filmowymi. To fakty i coraz częściej codzienność działów IT oraz finansowych na całym świecie.Sztuczna inteligencja analizuje dziś dane z mediów społecznościowych, rejestrów publicznych i wycieków z błyskawiczną prędkością. Potrafi przewidzieć, kiedy najlepiej uderzyć, jakim tonem pisać, kogo podszyć się pod dyrektora i jak zainfekować sieć wewnętrzną.W zeszłym roku w Indiach doszło do ataku spear-phishingowego, w którym AI sklonowała styl wypowiedzi CEO i wykorzystała oficjalne szablony firmowe, by stworzyć fałszywy portal logowania. W efekcie cyberprzestępcy uzyskali dostęp do danych finansowych i setek naruszonych kont.Jeśli dziś myślimy, że sztuczna inteligencja chroni nas przed atakami, to jutro może się okazać, że to właśnie AI jest naszym największym wrogiem. Eksperci Check Pointa uważają, że to dopiero początek nowego wyścigu zbrojeń. Kto szybciej wykorzysta AI, ten przejmie kontrolę. Instytucje powinny przestać myśleć o AI tylko w kategoriach wsparcia i strażnika bezpieczeństwa oraz zacząć rozumieć, jak bardzo może być ona bronią ofensywną.Pełny raport dotyczący wykorzystania AI w operacjach cyberprzestępczych dostępny jest pod