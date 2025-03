Ile kosztuje influencer marketing? Różnice w stawkach zaskakują

Jeszcze do niedawna osoby odpowiedzialne za podział budżetu reklamowego traktowały influencer marketing z pewnym przymrużeniem oka, jak swoistego rodzaju eksperyment. Dziś już wiadomo, że te czasy odeszły do lamusa, a współpraca z influencerami stała się elementem strategii wielu marek. Ile to kosztuje? Wiele zależy od wyboru kanału komunikacji oraz tematyki tworzonych treści.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który kanał społecznościowy jest w influencer marketingu najbardziej opłacalny?

Które branże w influencer marketingu są najdroższe?

Ile warto wydać na kampanię z influencerem?



YouTube, Instagram, TikTok - który kanał jest najbardziej opłacalny?

Najdroższe branże w influencer marketingu

Technologia i gaming to niezmiennie jedna z najdroższych kategorii. Twórcy specjalizujący się w testach sprzętu czy recenzjach gier na YouTube mogą liczyć na wynagrodzenia w przedziale 13 000 – 35 000 zł za materiał.

Lifestyle i wnętrza to domena Instagrama. Tutaj influencerzy mogą zarabiać średnio od 3 000 do 10 000 zł za post, a największe gwiazdy tej platformy znacznie więcej.

Podróże to kategoria, w której TikTok zaczyna zyskiwać przewagę. O ile na Instagramie ceny postów wahają się w granicach 3 000 – 10 000 zł, to na TikToku można uzyskać podobny efekt viralowy znacznie taniej.

Zwierzęta (pets) to segment premium, który w Europie osiąga bardzo wysokie stawki. Pojedynczy post może kosztować od 6 000 do nawet 30 000 zł.

Ile warto wydać na kampanię z influencerem?

Największym błędem marek jest patrzenie jedynie na liczbę obserwujących. Dziś kluczowe jest zaangażowanie społeczności. Mikroinfluencerzy z mniejszymi, ale bardziej lojalnymi grupami odbiorców mogą przynieść lepszy zwrot z inwestycji niż duże konta, które mają niskie wskaźniki interakcji. W kampaniach, które prowadzimy, często łączymy różne typy influencerów, by uzyskać zarówno zasięg, jak i realne przełożenie na sprzedaż – mówi Sójka.

Widzimy po naszych klientach, że influencer marketing to dziś branża, obok której nie da się przejść obojętnie. Budżety są gigantyczne i wciąż rosną – inwestują zarówno globalne koncerny, jak i lokalne, mniejsze firmy. A dobrze zaplanowana kampania potrafi przynieść zaskakujący zwrot z inwestycji – nie tylko w liczbach, ale w realnej wartości marki – dodaje.

Wnioski dla marek

YouTube to najlepszy wybór dla marek technologicznych i gamingowych, które szukają rzetelnych recenzji i długofalowego wpływu na decyzje zakupowe.

Instagram sprawdzi się w budowaniu wizerunku i prestiżu marki, ale wymaga większych budżetów niż TikTok.

TikTok to wciąż najbardziej opłacalna platforma pod kątem viralowego zasięgu, szczególnie w branży podróżniczej i lifestylowej.

Współpraca z mikroinfluencerami może przynieść większe zaangażowanie niż kampanie z celebrytami o milionowych zasięgach.

Najnowsze dane SoBirds Agency pokazują, że różnice w stawkach są ogromne i zależą zarówno od platformy, jak i branży influencera.Na YouTube, gdzie dominują recenzje technologiczne, gaming oraz treści edukacyjne, średnia cena za 60-sekundową integrację wynosi od ok. 13 000 do nawet 35 000 zł. Marki technologiczne od lat wiedzą, że właśnie na tej platformie konsumenci szukają rzetelnych opinii przed zakupem droższych produktów, dlatego inwestują w długofalowe współprace.Instagram pozostaje kluczowym medium dla marek z segmentu premium – moda, uroda, design i lifestyle to kategorie, które generują najwyższe stawki. Ceny postów i reelsów wahają się od 1 000 do nawet 75 000 zł w przypadku największych twórców. Ta platforma wciąż ma ogromną moc w budowaniu prestiżu marki i przyciąganiu lojalnych klientów, choć w ostatnich latach spadek organicznych zasięgów wymusza coraz większe inwestycje w promocję treści. TikTok z kolei to najbardziej dynamicznie rosnąca platforma, której ogromny potencjał viralowy sprawia, że kampanie mają szansę na wielokrotne przebicie zasięgów. Współpraca z influencerami jest tu tańsza niż na Instagramie – ceny zaczynają się od 300 zł, a popularni twórcy mogą zarabiać do 6 000 zł za pojedynczy post. Marki, które chcą dotrzeć do młodszej grupy odbiorców, coraz częściej decydują się na TikToka jako główny kanał promocji.Nie tylko platforma, ale również tematyka tworzonych treści ma wpływ na wysokość stawek.Wielu marketerów zadaje sobie pytanie: czy warto inwestować w topowych influencerów, czy może lepiej postawić na współpracę z mniejszymi twórcami?Anna Sójka, założycielka SoBirds Agency, podkreśla, że nie ma jednej właściwej odpowiedzi.Influencer marketing w 2025 roku wymaga bardziej świadomych decyzji i lepszego dopasowania strategii do platformy oraz grupy docelowej.