Najcenniejsi medialnie liderzy biznesu 2024

Zygmunt Solorz-Żak, Rafał Brzoska i Sebastian Kulczyk to podium rankingu najcenniejszych medialnie liderów biznesu w Polsce w 2024 roku, przygotowanego przez Instytut Przywództwa. Publikacje z ich udziałem osiągnęły wartość odpowiednio - 10,43 mln zł, 8,67 mln zł i 4,16 mln zł.

Łączna wartość medialna publikacji z udziałem pierwszej trójki przekroczyła kwotę 20 mln zł, co podkreśla istotną rolę liderów w polskim krajobrazie biznesowym i medialnym. Wysokie wyniki pokazują wpływ i zdolność biznesmenów do budowania rozpoznawalności w przestrzeni publicznej – komentuje wyniki rankingu Piotr Gąsiorowski, prezes Instytutu Przywództwa.

Różnorodność przedstawicieli biznesu w rankingu

To zestawienie pokazuje, jak liderzy biznesu o różnym profilu budują swój wpływ medialny. Dominika Kulczyk, kojarzona z inwestycjami i działalnością filantropijną, Zbigniew Jakubas, działający w przemyśle i finansach, oraz Józef Wojciechowski, związany z rynkiem nieruchomości, reprezentują różne sposoby oddziaływania na opinię publiczną. Ich obecność w mediach może wynikać zarówno z aktywności biznesowej, jak i z podejmowanych inicjatyw społecznych czy inwestycji. Ciekawym aspektem jest też to, że niektórzy liderzy budują swój wizerunek poprzez aktywność medialną, podczas gdy inni, mimo unikania rozgłosu, i tak przyciągają uwagę opinii publicznej – tłumaczy Piotr Gąsiorowski.

Czy bycie „na świeczniku” pomaga w budowaniu firmy?

To zjawisko podkreśla, że obecność w mediach – choć nie zawsze zamierzona – może wzmacniać pozycję rynkową firmy i jej właściciela. W przypadku Biernackiego, to same wyniki biznesowe oraz strategia ekspansji sprawiają, że jego nazwisko i marka Dino pozostają w centrum uwagi opinii publicznej – podsumowuje ekspert.

Instytut Przywództwa sprawdził, który z polskich liderów biznesu jest najcenniejszy pod kątem obecności na portalach internetowych. Do analizy wykorzystano wskaźnik ekwiwalentu reklamowego, czyli wartość w złotówkach, która określa, ile należałoby zapłacić za dany artykuł z udziałem przedstawiciela biznesu, gdyby był reklamą.